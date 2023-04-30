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旅遊補給站／CNN：台灣墾丁 亞洲被低估景點

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有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列。（圖：墾管處提供）
有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列。（圖：墾管處提供）

有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）近日刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列，CNN指出，當地萬里桐海灘、鵝鑾鼻公園、龍磐公園都值得遊客一探究竟。

中央社報導，CNN指出在亞洲有40多個國家，想要一言以蔽之絕非易事。包括吳哥窟與泰姬瑪哈陵的建築之美、東京與香港的都會活力、峇里島與普吉島的海灘，這些經典景點固然有成為經典的理由，但遊客若有時間深入在地，可選擇較不擁擠且一樣值回票價的寶藏景點。

CNN旅遊版徵詢同事與撰稿人，哪些是在地人的遊覽景點，台灣墾丁是其中之一。

CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。

CNN建議遊客一探白沙灣，以及「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）取景地點萬里桐海灘，此處也是海洋生態豐富的浮潛熱點。

CNN還建議遊客走訪鵝鑾鼻公園，園內聳立的燈塔是台灣八景之一，然後再一路走到台灣最南端，那裡是欣賞夕照的絕佳地點。

CNN進一步介紹，沒到過龍磐公園就不算玩遍墾丁，遊客在這裡可以飽覽由崎嶇海岸線、壯觀懸崖、青青山丘共同構成的驚人景色；且龍磐公園空間開闊、光害少，也是看夕陽和追星的熱門地點。

其他17個入選的亞洲景點包括：馬來西亞怡保（Ipoh）、泰國依善地區（Isaan）、中國樂山、巴基斯坦司卡度（Skardu）、日本日光（Nikko）、越南大叻（Dalat）、菲律賓納卯（Davao）、印度梅加拉雅省（Meghalaya）、新加坡烏敏島（Pulau Ubin）、印尼沙摩西島（Samosir Island）、寮國百細（Pakse）、孟加拉、中國騰衝、南韓古群山群島（Gogunsan Islands）、越南蘭哈灣（Lan Ha Bay）、柬埔寨班迭奇馬寺（Banteay Chhmar）、斯里蘭卡雅夫納（Jaffna）。

鵝鑾鼻公園，園內聳立的燈塔是台灣八景之一。（圖：墾管處提供）
鵝鑾鼻公園，園內聳立的燈塔是台灣八景之一。（圖：墾管處提供）

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