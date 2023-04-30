封面故事 | 7天7大洲 她跑完7個半馬

杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽。(杜怡霖提供)

北京女孩杜怡霖(Elaine Du)不久前完成了2023世界馬拉松 挑戰賽，七天時間內在七大洲跑完了七個半程馬拉松，同時也創下了這個項目女子組完賽年齡最小的紀錄。杜怡霖現在是紐約大學(NYU)攝影 專業的大三學生，她希望自己今後能成為一名職業攝影師。

首站冰雪 次站艷陽

這個被稱為「七七七」挑戰賽的極限馬拉松比賽分全程和半程馬拉松兩個組，杜怡霖參加的是半馬比賽。第一站比賽1月31日上午8時40分在南極諾沃(Novo)基地的冰雪機場 鳴槍開跑。杜怡霖說，比賽當天氣溫在攝氏零下20多度，而且風很大，能見度也低，她是穿著特製的衣服參加比賽的。好在是第一場比賽，她體力充沛，也有心理準備，最後順利完賽。比賽過程中，她還拍下了不少珍貴的照片。 杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽。(杜怡霖提供)

第二場比賽移師南非開普敦。杜怡霖知道那裡紫外線強烈，事先做了準備，幾乎抹了整瓶的防曬霜，但還是被曬傷了，這也給以後的比賽帶來了一些小麻煩。

第三站比賽在澳洲的柏斯(Perth)進行，那裡蚊子很多，但最大問題是，杜怡霖的右腿在比賽中受傷了，她的右腿以前骨折過，癒合情況不太好，這次比賽中沒有承受住壓力，導致膝蓋不能自如彎曲，杜怡霖在之後的比賽中，只好靠左腿支撐，憑著堅強毅力完成比賽。 杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽。(杜怡霖提供)

接下來的兩場比賽分別在阿聯酋的杜拜和西班牙的馬德里舉行，還算比較順利。

參加這次「七七七」挑戰賽的全馬和半馬選手共有50人，再加上組委會成員和醫生，總共有60多人，他們共同租了一架飛機，在七大洲穿行。杜怡霖說，因為需要旅行時間，他們在每一個跑馬拉松的地方只能待十幾個小時，休息的時間很少，只好抓緊時間在飛機上睡覺。一上飛機，大家不願意坐頭等艙，而去經濟艙，甚至躺在過道上，因為這樣更便於把腿伸直休息。 跑完巴西站，杜怡霖累得躺在機場的行李傳送帶上。(杜怡霖提供)

巴西的福特雷薩(Fortaleza)是這次比賽的第六站，杜怡霖說，比賽那天天氣不好，濕度非常大，中間還下了一場大雨，特別消耗體力，有的選手比賽完，趕到機場就暈倒了，她自己也終因體力透支，左腿抽筋，但還是堅持跑完了比賽。她從巴西飛到邁阿密，最後是坐在輪椅上出了邁阿密機場。

最後一站 差點傷退

邁阿密是挑戰賽最後一站，這時的杜怡霖已經拚到了極限，渾身疼痛，而且傷情也加重了。她說自己到賽場走了一圈，差點要退出比賽，但最後還是一咬牙，服用了止疼藥後，走上賽場。當杜怡霖終於跑過邁阿密的半馬終點線後，自己也禁不住熱淚盈眶。 杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽。(杜怡霖提供)

她拿下了「七七七」極限馬拉松挑戰賽！

杜怡霖的父親毛大慶是一名馬拉松好手，曾在10年時間內跑完了150個全馬。這次，毛大慶和女兒一起參賽，女兒跑半馬，他跑全馬，也一路陪伴女兒。最後毛大慶順利完成「七七七」馬拉松挑戰賽的全馬比賽，與女兒一起共創壯舉。 杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽，與父親毛大慶合影。(杜怡霖提供)

14歲時患上了輕度的抑鬱症，杜怡霖說，為了讓她散心，父親去參加馬拉松比賽時，就帶她到處旅行。2015年10月，毛大慶到格陵蘭島跑馬拉松，把女兒也帶去了。因為有人意外退賽，還沒跑過五公里的杜怡霖就站上了格陵蘭半馬的跑道。半路上突然狂風大作，捲起冰原上的雪，當時能見度驟降，只有100多米，她想跑，但又不知往哪個方向跑，她覺得自己迷路了，她說當時連自己的腳都感覺不到，這時腳下傳來冰裂聲音，恐怖至極。好在狂風持續一段時間後就消失了，她也找到了路，掙扎著完成了難忘的人生第一個半馬。不過，這次經歷也激發了她跑馬拉松的信心。

極限跑者 最愛攝影

杜怡霖2020年到紐約，因為之前上了一年網課，她現在是紐約大學的大三學生，專修攝影。她說，課程本身壓力不大，她也很適應紐約的生活，但每天還是很忙碌，除了功課，她還參加了許多課外活動，比如擔任一部話劇的舞台監督，在幾部小製作的影視劇中當演員。不過，杜怡霖最喜歡的當然還是攝影，這次「七七七」極限馬拉松挑戰賽，她拍攝了大量珍貴的照片，希望辦一個專門的攝影展。現在，她正與幾個畫廊接洽，如果一切順利，她將在今年5月舉辦「七七七」馬拉松個人影展會。