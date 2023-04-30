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封面故事 | 閨密攜手 美食荒漠賣奶茶

記者何卓賢
Ling(左)和閨蜜Nicole一起開奶茶店。(Ling提供)
Ling(左)和閨蜜Nicole一起開奶茶店。(Ling提供)

來自江蘇的Ling(秦嶺紅)和閨密Nicole(林子瀟)原本是地地道道的紐約客，卻在去年決定搬到奧克拉荷馬州一起創業，開了家奶茶甜甜圈店。雖然開店至今才七個月，兩人已經看好了分店的位置，創業可謂已經獲得了階段性的成功。

奧州開奶茶店 自創品牌

在奧州的奧克拉荷馬市這個華人不多的城市做珍珠奶茶店，看似困難重重，但Ling實地考察之後，看到的卻是不可多得的商機。「我們發現，這邊沒有什麼我們自己喜歡的奶茶店，算是一個美食荒漠吧。」此外，奧克拉荷馬相較紐約而言低得多的物價，未嘗不是一個創業的優勢。

麻薯甜甜圈是店裡熱門產品。(Ling提供)
麻薯甜甜圈是店裡熱門產品。(Ling提供)

於是，結合Ling對烘焙和做手工的興趣，以及Nicole之前在紐約有過的創業經驗，兩人決定試一把。

由於想要擁有較高的產品靈活度，同時降低開店費用，兩人沒有選擇加盟現有的奶茶品牌，而是自創品牌開店，於是才有了結合「茶(cha)」和「麻薯甜甜圈(mochi donut)」的新品牌「momocha」。

除了珍珠奶茶和甜甜圈，momocha店裡還推出了時下流行的croffle(可頌鬆...
除了珍珠奶茶和甜甜圈，momocha店裡還推出了時下流行的croffle(可頌鬆餅)。(Ling提供)

兩人分工合作 找到平衡

Ling坦言，創業最艱辛的階段在早期，從選擇店面，到租店裝修，再到各種審批，兩人親力親為，經歷了大半年才走完整個程序。終於，在去年6月1日，momocha在奧克拉荷馬市開店了。

至今雖然仍算在運營早期，但一切都尚算順利，兩人盡量親力親為，但也請了廚房烘焙師傅以及當地的大學生做兼職。

許多人選擇與好友同創業，但不是所有友情都能經歷兼任商業夥伴的磨練。Ling和Nicole目前找到了屬於兩人的平衡，而祕訣就是各發揮所長——Ling主要負責產品，而Nicole主要負責帳目。

此外，「不計較」也成為兩人有矛盾時的解決之道，「創業中多少會有意見不合的時候，有時候會生小氣，但很快就好了。我們現在的關係，其實更像家人。」

Ling在自己和閨密開的奶茶甜甜圈店裡。(Ling提供)
Ling在自己和閨密開的奶茶甜甜圈店裡。(Ling提供)

創業奶茶店，還賣甜甜圈，口味是吸引新客人的關鍵。Ling表示，考慮到當地消費者大多數是本地白人，會推出比較傳統的珍珠奶茶口味；開店至今發現，的確來店裡的90%都是當地人，有的還是第一次嘗試珍珠奶茶，但試過之後喜歡的還真不少。

momocha店鋪聖誕期間換新裝。(Ling提供)
momocha店鋪聖誕期間換新裝。(Ling提供)

此外，為了照顧來店裡的華人，他們也推出了比較不甜的、更被華人接受的口味。

每月營業收入 比上班好

在盈利方面，雖然目前店裡還沒有回本，但月營業收入，還是比以前在紐約做上班族時候好一些。Ling表示，兩人分的話，每個月能夠賺到差不多1萬塊。生意越做越穩定，Ling表示目前還已經定好位置做二店了，距離旗艦店大約30分鐘車程，以後會跟閨密兩人分工顧兩個店。

momocha店鋪出售的草莓口味珍珠奶茶和優格。(Ling提供)
momocha店鋪出售的草莓口味珍珠奶茶和優格。(Ling提供)

從在紐約做化妝品銷售，到搬家到奧州創業開奶茶店，Ling坦言的確又忙又累，生活也從之前的相對輕鬆，到完全被工作占據。但目前來說，她還是對這趟旅程很滿意，工作之餘研究新品新口味、剪輯每日工作花絮上傳到社群，不亦樂乎。「目前所做的是我感興趣的，總體來說我們還是比較幸運的。」

華人 奧克拉荷馬州 社群

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