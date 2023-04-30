談藝／大衛裸體風波 教育理念拉扯
佛州一所小學3月發生一起「大衛像裸體」爭議，有家長向校方反映，小學生上課教材中出現的文藝復興名作——米開朗基羅的《大衛像》——未事先告知是「裸體」的圖像，引發家長的反彈抗議。沒想到風波因此擴大，歐美新聞接連報導佛州小學的教材事件，並且再次連結到了近期佛州一系列保守派的教育問題。
校長因壓力辭職
誰知校長就在事件不久後「因為壓力」突然辭職下台，消息傳到義大利，收藏大衛像的佛羅倫斯學院美術館，善意地表示願意邀請美國師生到館參觀，認識人類文明的瑰寶。校長是因為《大衛像》的問題而下台嗎？當事人與校方說法各執一詞。
回歸到這所學校的事件原點，保守派的家長為何反彈裸體藝術教材？世人普遍認知的「藝術」，我們又該如何界定與分析？而最常被問到的百年之問——大衛的陰莖怎麼感覺好像很「小」？又為什麼非裸體不可？
回顧歷史也可以發現，文藝復興時代的人們也曾對《大衛像》感到不太自在，而在歐洲一段漫長的時光裡，也發生過要把裸體雕刻、繪畫統統遮蔽生殖器的社會現象。
事發的小學是美國佛羅里達州的塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School），這是有基督教會背景、2020年才創立的學校，學生從幼兒園到小學6年級，規模約在350到400人左右。根據校方的說法，自從創校以來在6年級的藝術課程中，教材不只有《大衛像》，還有著名的《維納斯的誕生》，用以教導文藝復興藝術。不過學校有規定，每次教學遇到「爭議性」題目時都會事先email通知家長，告知將會使用的教材、教學目的等等。而大衛像的「裸體」，就是被列為需要事先告知的內容。
但2023年3月，學校卻因為《大衛像》引發風波，有3位家長向學校抗議，事先沒有被通知這個大衛像會出現在教材，其中還有一位反彈的家長認為這是「色情」，批評教材內容不適當。新聞曝光之後，旋即成為歐美媒體的話題——因為就在事件不久之前，佛州才因為簽署「學校不說同性戀」的爭議法案，再度掀起美國社會價值觀與教育理念對立拉扯，而這一次的大衛像風波，也被認為是當地保守派家長一系列「捍衛傳統價值」的延伸事件。
然而爭議之後塔拉哈西古典學校的校長，卻在「董事會施壓」之下辭職下台。根據校長卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）的說法，自己是因為家長的抗議、董事會的聯合壓力中被迫辭職。
義政府乘機諷刺
不久後義大利方面也聽聞消息，得知國寶竟被美國人當成羞恥色情，都感到不可思議又啼笑皆非。收藏大衛像的佛羅倫斯學院美術館，還公開邀請這所學校的師生和家長，與其害怕不如來義大利走走看看，親眼見證大衛像的藝術之美。並且表示，校長應該得到鼓勵而非懲罰，隔空聲援辭職的校長。
微妙的是，同時義大利執政的保守右翼也不忘諷刺：美國的取消文化竟然連文藝復興都不放過——沒想到美國保守派最痛恨的取消文化，竟是在這種場合變成迴力鏢打向自己。
但學校董事會的說法，否認是因為大衛像事件的壓力，而是該名校長本來就有一些工作上的問題才離職。校方對外的澄清說法是：學校沒有因此取消大衛像教材，這次的風波只是因為疏忽沒有向家長發前通知才造成，實際上反對的家長只有極少數的3人，大多數家長都認同《大衛像》的藝術教學。校方意有所指，認為恐怕是這位前校長刻意引導輿論觀感。
人類文明史上的曠世傑作《大衛像》，是米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti, 1475-1564）29歲時在佛羅倫斯完成的大理石雕像。米開朗基羅是文藝復興三傑之一，今日人們公認的藝術天才。他小的時候曾由一位石匠的妻子照料，從小與鑿子和鐵鎚為伍，成長過程一直醉心於藝術創作，無法專心讀書、從事尋常職業。父親無奈之下，便讓14歲的米開朗基羅跟隨藝術家學習。自此他的才華不斷引起人們注意，特別是佛羅倫斯重要的藝術贊助者麥地奇家族（Medici）。
雖然米開朗基羅有不少繪畫和建築的經典傳世之作，但他尤其以雕刻聞名於世，他也以雕刻感到自豪。現存於梵蒂岡的《聖殤像》（Pietà, 1498-1499）就是其成名之作。當時許多人不相信這位年僅24歲的藝術家有此驚人能耐，他也罕見地為這件作品刻上自己的名字。
米開朗基羅巨作
《聖殤像》讓米開朗基羅聲名大譟，隨之而來的工作便是《大衛像》。1501至1504年間他接受佛羅倫斯政府委託，得到了一塊先前被其他藝術家搞砸的大理石，氣勢磅礡的《大衛像》完成時，他還不到30歲。
有許多奇聞軼事縈繞著這件作品，包括傳言他曾說：不是我創造了大衛像，我只是把大衛「從石頭解放出來」。如此自信又超然的宣言，頗為符合大眾心理對米開朗基羅的人物設定。不過此說法相當具有亞里斯多德一派的哲學色彩，也許未必真的與米開朗基羅個人理念相符。
米開朗基羅除了信件與詩作，鮮少留下對於藝術品的文字說明。但他少數的朋友之一瓦薩里（Giorgio Vasari, 1511-1574）在《藝苑名人傳》（Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori）記載了這麼一則趣事：當委託主見到完成的《大衛像》時，嫌棄它的鼻子太過突出，米開朗基羅見狀，隨手抓起一把大理石屑和一把鑿刀，爬上鷹架作勢敲打修改，並一點一點撒下原本抓在手裡的石屑，結果委託主竟回應道「哦！好多了！你真的把它點活了！」
當然，米開朗基羅在心裡覺得一切都是胡說八道、相當可憐。凡人如我們似乎可以欣慰，即使天才米開朗基羅，也要面臨這種勞資關係亙古恆存的無奈場面。
大衛是聖經故事裡一位以色列牧羊少年，他憑著投石帶和對上帝的信仰，單挑戰勝了敵軍陣營的巨人歌利亞，並割下對方的頭顱，保衛了同胞，時常被視為以小博大與勇氣的象徵。文藝復興時代經常以此作為藝術題材，也存在一些既定的視覺印象。在米開朗基羅之前已有幾件出色的雕塑作品，包括1440年多那太羅（Donatello）158公分高的青銅大衛像，以及達文西的老師維洛齊奧（Andrea del Verrocchio）在1475年完成125公分高，部分鍍金的青銅大衛像。這些都是相當傑出的作品，那麼幾十年後米開朗基羅的大理石大衛像，又有何驚人之處？
豎立在佛羅倫斯市政廳（Palazzo Vecchio）正門外的米開朗基羅《大衛像》（1873年搬移到佛羅倫斯學院美術館，原址現存為複製品），連同基座高度超過5公尺，大小規模與前人的大衛像有天壤之別。除了高度差異，其身形也與聖經故事既定的少年形象不盡相同。多那太羅和維洛齊奧的大衛皆瘦小輕盈，甚至是趨於中性的形象，相當符合青少年可能有的體態，但是米開朗基羅的大衛身材厚實健碩，較像是成熟男性的體格。
除了尺寸與身形，時空場景的設定也不同。過去雕塑作品描述大衛打敗歌利亞的故事，往往選擇勝利後的場景：大衛神態輕鬆地拿著武器，腳下踏著敵人的頭顱。但米開朗基羅似乎採用的是開戰前的大衛模樣。
事實上，佛羅倫斯麥地家族收藏著大量古典時代的雕像與骨董，也號召許多學有專精的學者。在此背景下，也許米開朗基羅的創作目標除了呈現大衛角色，他還想要創造一個理想的人體、非凡的凡人，甚至是Demigod（半神，例如神與人結合所生的小孩，或是被神賜予神力的凡人，著名人物有海克里斯、阿基里斯等，他們與凡人一樣會衰老，但擁有超人的力量）的形象。
米開朗基羅如何以更多視覺安排來實現這樣的形象與理想呢？多數觀眾可能第一眼就察覺到，大衛的頭與胳臂比例異常大。可能是因為雕像原本預計放置在較高的位置，必須顧慮透視效果，為了符合觀賞角度而設計出更雄偉與合理的比例，與今日在平地或媒體上觀看的平行視角有不同考量。
從面部表情來看，這尊大衛眉頭深鎖、眼神隨著左旋的頭部向前凝視，眼球上挖空的愛心形狀，更為雕像添加生動神氣。與面部緊張氛圍呈現對比的是相對放鬆的身體。大衛的重心側向右腳、右肩下沈，加上左轉的頭部，使身體形成些微的Ｓ型曲線（被稱為contrapposto的經典姿勢），是沉靜卻又蓄勢待發的姿態。整座大理石雕像既安靜又有流動感。
若再進一步從大衛自然垂下的右手看起，表面冒出的血管、青筋加上紋理鮮明的肌肉，營造即將爆發的力量。另一側的左手靠在胸口上方，手上抓著掛在肩上的投石帶，背面還可以看到帶子更完整的樣貌。值得一提的是，大衛的漂亮臀部相當具有識別度，曾被收藏館拍特寫照，作成明信片。
大衛像陰莖爭議
許多人都很疑惑，米開朗基羅《大衛像》明明是自然寫實風格的英雄人物像，為何搭配如此小的陰莖？也許真實世界在某些極端狀況下，這樣的尺寸還在合理範圍內，但若按照聖經對大衛的人物背景設定，他理應接受過割禮，而米開朗基羅的大衛顯然不是這樣。
小陰莖的設計可能是延續古典時代雕像的傳統。事實上，古典時代並不認為大而挺直的陰莖是可取的，那不是用來表現英雄氣概的方法。在一些古典劇作中可以看到當時對理想男性外觀的形容，包括明亮的皮膚、緊實的屁股、寬闊的肩膀等等之外，還有小的陰莖。只有野蠻人才會炫耀大陰莖，愚笨的人也會搭配大陰莖的特質。因此大陰莖通常是野蠻、淫亂或被嘲諷的人物形象，小陰莖則代表了理性、智識、正直與自制的美德，是一種典範形象。
今人熟知的古典雕像如《勞孔像》（Laocoön）、《Belvedere Torso》，也都是小陰莖的例子。如此更加凸顯米開朗基羅深受古典範例的影響。其實單就視覺感受而言，太過明顯的陰莖很容易影響觀看焦點，干擾藝術品原本的主題，而且，緊繃的陰莖往往也與敘事場景不符。
引導小朋友觀察
並非所有裸體都有展現情色的意圖。持平而論，米開朗基羅《大衛像》不管從創作意圖或視覺表現來看，都與色情無關。最簡單的對比案例是二十世紀以後藝術中的裸體，除了同樣具有挑戰傳統的目的，也相對有著更強化性感與情慾的明確元素存在。裸體的意義遠不只有表現性感而已。
《大衛像》裸體的概念可以再回到古希臘Demigod的議題上，人們長久以來討論達到非凡境界的人，究竟擁有怎樣的外貌。當然不能忽略的是，同時也有人對肉體與現世成就的存在保持存疑，例如後來被基督宗教大量吸收的柏拉圖哲學。而後接續到文藝復興時代人文主義的思考，最終誕生出如西斯汀禮拜堂屋頂壁畫創世紀場景裡形體化的上帝，更加強化人類形體的概念。另一方面，衣著往往具有特定時空與特定人群的指向性，可能會成為看見真理的障礙物。因此裸體最能直接表現人的可能性與共性。這也是米開朗基羅之所以獨特與超越的所在。
引導小朋友面對米開朗基羅《大衛像》，也許最好的方式是先讓他們自主觀察，並鼓勵發言。對於敏感部位，無論他們下意識的迴避或有任何過激的反應，我們最終目的是要讓他們感受到無分別的眼光，練習自然看待藝術品的每一部份，而非塑造禁忌和恐懼。
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