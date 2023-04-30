百科／「空軍一號」怎麼來的？ 細數歷代美國總統專機

淺藍和白色塗裝的空軍一號成為全世界辨識度最高的飛機，儼然是美國總統的象徵。(路透)

影星哈里遜福特(Harrison Ford)1997年主演的賣座電影 「空軍一號」(Air Force One)讓這架美國總統專用波音747客機的影像深植全球影迷心中。而20多年來的大量媒體曝光，使得這架淺藍和白色塗裝的巨無霸專機成為全世界辨識度最高的飛機；儼然是美國總統的象徵，「空軍一號」所到之處，即代表白宮 主人大駕光臨。也難怪2月下旬拜登總統祕密出訪烏克蘭時，為了避人耳目，捨棄豪華舒適的「空軍一號」，改搭機身較小、通常是供副總統搭乘的「空軍二號」(改裝之波音757客機，軍用型號VC-32)。

拜登總統走下空軍一號專機。(美聯社)

其實「空軍一號」並不是一架特定的飛機，而是美國空軍飛機執行載送總統任務時的指定無線電呼號。同理，電視新聞中經常看到載著美國總統進出白宮的橄欖綠色VH-3D型直升機就是「陸戰隊一號」，因為它是由海軍陸戰隊負責操作。

賣座電影「空軍一號」(Air Force One)讓這架總統專機的影像深植全球影迷心中。（取自IMDb）

至於第一架美國總統專機的誕生，則要追溯到二次大戰初期。

小羅斯福總統1943年搭乘一架波音B-314型飛艇，橫越大西洋前往北非參加卡薩布蘭加會議，首開美國總統因公搭乘飛機出國的先例。(波音公司官網)

★小羅斯福 首位搭機出國總統

1942年底北非戰局扭轉，英美盟軍接連取得幾場關鍵性勝利，軸心國敗象初露。小羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)和英國首相邱吉爾(Winston Churchill)相約在摩洛哥西海岸的卡薩布蘭加(Casablanca)舉行祕密會談，商討反攻歐洲大陸策略。

但當時大西洋仍然是德軍潛艇(U-boats)橫行的獵場，海上交通風險太高，軍方建議羅斯福總統搭機前往，因此開啟了美國總統公務旅行搭機出國的先例。由於當時美軍並沒有續航力足以直接橫越大西洋的機種，所以小羅斯福選擇了波音公司的B-314型飛艇作為交通工具。

與其說是飛機，飛艇更像是裝了一對大翅膀的船。早期的飛艇甚至沒有起落架，起飛和降落都要在水面滑行，停靠碼頭上下人員貨物。波音在1930年代末期為泛美航空(Pan Am)建造了12架B-314型飛艇，以豪華內裝和精緻機上服務，開闢越太平洋航線。二次大戰爆發後，美國海軍向泛美買下這批飛艇，再以一元象徵性價格回租給泛美，交由經驗豐富的民航機組員操作，運送人員物資前往歐洲和亞洲。

1943年1月9日深夜，小羅斯福從華府 聯合車站搭火車南下邁阿密，於11日清晨6時登上一架名為「狄克西飛剪號」(Dixie Clipper)的B-314，展開歷史性旅程。沿途停靠千里達、巴西、甘比亞加油，經過50小時和7000哩路，終於在14日抵達目的地。

會談結束後，小羅斯福順道巡視慰勞了駐紮在北非的美軍部隊。兩個星期後，循原路打道回府；回程中，他在「狄克西飛剪號」上度過61歲生日(1月30日)。

第一架美國總統專屬座機，VC-54C「飛行白宮」及其組員，但媒體管這架飛機叫「聖牛號」。(波音公司官網)

★VC-54C聖牛號 首架總統專機

這趟北非之旅讓小羅斯福印象深刻，而且也沒有發生任何身體不適的狀況，於是美國陸軍航空隊(U. S. Army Air Force，美國空軍前身)向道格拉斯飛機公司訂製了一架特別改裝的C-54型四引擎運輸機(軍規DC-4型客機)，作為總統專用座機，賦予專屬型號VC-54C。C是空軍的貨運機(cargo)代號，V則表示貴賓(VIP)。

VC-54C比起一般的C-54，除了引擎馬力更大、航程更遠以外，機上還設置了一個會議室、一張可以改為臥鋪的長沙發，以及一台電冰箱。這些設施在1945年可謂是豪華設備了。除此之外，機身中後段還設有一座貫穿機身下方的電梯，方便因罹患小兒麻痺而必須依賴輪椅的小羅斯福上下飛機。

軍方將這架VC-54C命名為「飛行白宮」(Flying White House)，並採取高規格保全措施，嚴禁媒體靠近，因此白宮記者團給它起了個綽號「聖牛」(Sacred Cow)。

「聖牛」第一次出總統專機任務，是1945年2月載送小羅斯福前往蘇聯參加雅爾達(Yalta)會議。兩個月後，這位美國史上任期間最長的總統即因病逝世。

以杜魯門總統故鄉命名的VC-118型專機「獨立號」，機身兩側的藍色老鷹彩繪生動搶眼。(美國空軍博物館官網)

★杜魯門VC-118座機 以故鄉命名

杜魯門(Harry S. Truman)繼任成為美國第33任總統，也接收了「聖牛」。隨著二戰結束，聯合國成立，杜魯門搭乘專機出訪國內外的行程也明顯超過前任。1947年7月26日，杜魯門在「聖牛」上簽署了「1947國家安全法」(National Security Act of 1947)，正式授權空軍成為獨立軍種。因此，美國空軍可以說是在「聖牛」上誕生的。

值此同時，軍方接收了一架VC-118以接替「聖牛」成為新一代總統座機。VC-118率先採用了許多當時最先進的航空科技，包括氣象雷達、雷達高度計、自動駕駛儀，以及加壓客艙，使高空飛行更加安全舒適；機身後段設置了一個戰情室和一間總統套房，中段客艙則設有24個座位或12個坐臥兩用躺椅供總統隨員乘坐。改裝加大的油箱，大幅延伸VC-118的航程至4400哩，可以從華府直飛本土48州的任何一處機場，無須中途降落加油。

在專機機長的建議下，杜魯門依據自己的家鄉——密蘇里州獨立市——將新機命名為「獨立號」(Independence)，並將整架機身塗裝成一隻白喙藍羽的大老鷹。到目前為止，「獨立號」是唯一採用機身彩繪的美國總統專機。

1947年8月31日，「獨立號」執行首次總統專機任務載送杜魯門前往巴西里約熱內盧出席國際會議。至於「獨立號」最著名的任務，則1950年10月的威克島之行。

1950年5月韓戰爆發，中共派出志願軍「抗美援朝」。聯合國聯軍總司令麥克阿瑟將軍打算動用B-29轟炸中國東北，並徵調在台灣的中華民國軍隊參戰。杜魯門擔心引發第三次世界大戰，否決了麥帥的計畫。文人三軍統帥和戰區最高指揮官之間的矛盾日益加深。杜魯門要麥帥回朝述職，這位五星上將則以戰事緊繃，不宜遠離職守為由拒絕返回華府。杜魯門於是移樽就教，表示願意和麥帥在夏威夷或威克島舉行會談。麥帥覆電表示：「職將欣然於15日上午在威克島與鈞座會晤。」

威克島(Wake Island)是位於國際換日線西側的珊瑚環礁，距離麥帥的東京總部約2000哩，距離華府則遠達6683哩。由於時差的關係，麥帥的專機於東京時間10月15日上午降落威克島，杜魯門搭乘「獨立號」則在美東時間15日抵達，讓麥帥足足等了半天。因此有些史學家認為，杜魯門其實是故意遲到，好挫挫麥帥的自大傲氣。

無論如何，威克島會談無助於緩解杜魯門和麥帥之間的緊張關係。七個月後，麥帥遭杜魯門拔官解職。1952年3月，杜魯門宣布放棄角逐連任；韓戰陷入膠著，美軍傷亡慘重，被認為是迫使杜魯門退選的主要原因。

艾森豪總統的VC-121E型專機；從他任內開始使用「空軍一號」作為總統專機無線電代號。(美國空軍博物館官網)

★艾森豪VC-121 首稱空軍一號

1952年11月，剛剛勝選的艾森豪總統(Dwight David Eisenhower)還未宣誓就職，就先前往韓國，親自視察朝鮮半島戰爭實況。他當時所搭乘的空軍C-121A型運輸機，後來接受改裝升級，型號也改為VC-121A，成為艾森豪總統專用座機，並沿用他二戰擔任歐洲盟軍最高統帥時的座機暱稱，被命名為「可倫拜二號」(Columbine II)。可倫拜是艾森豪夫人瑪咪(Mamie Eisenhower)老家科羅拉多的州花。

「可倫拜二號」的軍用序號為48-0610，無線電呼號「空軍8610」；截至到當時，美國總統專機並沒有專屬的無線電呼號。據說，1953年某次「可倫拜二號」載著艾森豪出任務時，同空域出現一架呼號為「東方8610」的東方航空(Eastern Air Lines)客機。兩架8610搞得航管人員頭昏腦脹，差點給錯指令。「可倫拜二號」的副機長當機立斷，在無線電中大喊：「這是空軍一號。」這才化解了一場潛在的飛安危機。

不過根據正式文件記載，「空軍一號」呼號的由來並沒有如此戲劇性。當時坐在駕駛艙的特勤局(Secret Service)幹員目睹整個無線電三方通話的混亂過程，事後打報告提醒上層重視類似情況的嚴重性。於是特勤局召集了白宮、空軍和民航局開了一場四方會議，最後決定採用「空軍一號」作為總統所搭乘之空軍專機無線電代號。官僚體制勝出。

1954年，空軍啟用更新型的VC-121E作為總統座機，並在11月24日由第一夫人擲瓶啟用，命名為「可倫拜三號」。1955年7月，「可倫拜三號」搭載艾森豪和國務卿杜勒斯(John Foster Dullus)前往瑞士日內瓦出席西方國家與蘇聯領袖的和平峰會。

1961年1月艾森豪卸任，「可倫拜三號」也解除座機任務，轉作行政人員專機，直到1966年4月除役。

附帶一提，艾森豪是第一個採用直升機作為短程交通工具的美國總統，而且是出自他本人的建議。當時陸軍和海軍陸戰隊各調派一中隊VH-34型直升機聽候總統差遣，無線電代號分別為「陸軍一號」或「陸戰隊一號」。

1960年6月18日，艾森豪搭乘第七艦隊旗艦聖保羅號巡洋艦(USS St. Paul, CA-73)抵達台灣淡水外海，換乘「陸軍一號」直升機降落台北松山機場，成為史上第一位、也是唯一在任內訪問「中華民國」的美國總統。

1962年空軍一號進入噴射時代，甘迺迪總統的波音VC-137C行座機，編號SAM26000。(美國空軍博物館官網)

★VC-137總統座機 進入噴射時代

1958年波音公司推出707型四引擎豪華噴射客機，空軍立刻購入三架作為要員專機，軍用型號VC-137B。1962年又再以800萬元的價格，為甘迺迪總統(John F. Kennedy)訂購一架VC-137C作為專屬座機，編號為SAM26000；SAM是特別空勤任務(Special Air Mission)的縮寫。第一夫人賈桂琳(Jacqueline Kennedy)特別邀請著名工業設計師羅威(Raymond Loewy)操刀設計淺藍和白色的機身塗裝。

1963年6月，甘迺迪搭乘SAM26000訪問西柏林，發表了著名的「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)演說。

空軍一號載著新上任的詹森總統，以及不幸遇刺的甘迺迪總統遺體，返回華府。(美國空軍博物館官網)

同年11月22日上午，甘迺迪和副總統詹森(Lyndon B. Johnson)同乘SAM26000飛抵德州達拉斯市訪問。美中時間中午12時30分，甘迺迪搭乘敞篷林肯轎車在遊行時遭狙擊手開槍行刺，隨扈立即將他送往醫院急救，但到院前心肺功能早已停止。驚魂未定的詹森也立刻被載往醫院接受檢查，經確定毫髮無傷後，特勤人員建議副總統立刻返回華府，穩定政治情勢。於是詹森搭乘一輛無標識的達拉斯警局偵防車趕往機場，全程以半坐臥姿勢躲在後座車窗以下，深怕遭遇第二次暗殺。

1963年11月22日，甘迺迪在德州達拉斯市遇刺身亡。副總統詹森(中)隨即在空軍一號宣誓就任新總統，面對詹森者為達拉斯聯邦地區法院法官休斯，圖右為甘迺迪遺孀賈桂琳。(美國空軍博物館官網)

詹森登上SAM26000後，堅持未確定甘迺迪狀況之前不願起飛。下午1時20分，特勤人員報告甘迺迪傷重不治的消息。詹森隨即在SAM26000機上的會議室內，由達拉斯聯邦法官莎拉．休斯(Sarah T. Hughes)主持宣誓，就任美國第37任總統。當時現場還有另外13人見證此一歷史時刻，包括甘迺迪新寡遺孀賈桂琳。當天下午，空軍一號執行了史無前例的任務，同時搭載新任總統和前任總統的遺體，飛返華府。

甘迺迪國葬時，SAM26000率領50架海空軍戰機組成大編隊通過阿靈頓國家公墓上空，表達最後敬意。

詹森對SAM26000情有獨鍾，暱稱它為「我專屬的小飛機」；五年多的任期內，累積飛行旅程達52萬3000多哩。

尼克森(Richard M. Nixon)上台以後，SAM26000繼續擔任總統座機的角色。1972年2月21日，尼克森夫婦即搭乘SAM26000抵達中國北京，展開為期一周的訪問，正式為美中兩國建交拉開序幕。

SAM26000服役之初，正值冷戰對峙情勢升高之際，因此機上加裝許多通訊指揮設備，以便三軍統帥隨時能與各軍種指揮部聯繫。服役十年，經歷過差點引發世界大戰的古巴飛彈危機、美國20世紀最沉痛的悲劇性時刻和改變兩極化世界秩序的外交突破之後，SAM26000於1972年12月退居二線，由新進服役的第二架VC-137C(編號SAM27000)接棒「空軍一號」的重責大任，直至1990年底解除任務。

兩架VC-137C擔任總統座機合計超過28年，服務過七任總統，堪稱歷史見證。

目前仍在使用中的VC-25A「空軍一號」正飛越拉什摩爾山上4位美國著名總統雕像。(美國空軍官網)

★VC-25A 全球辨識度最高飛機

有鑑於VC-137C長期服役，而民用的波音707卻已逐步退出國際航線，美國空軍於1985年向波音及麥道兩家製造商發出新一代總統座機的邀標書，後來由波音747-200B雀屏中選。空軍一共採購了兩架，賦予軍用型號VC-25A，機身編號分別為SAM28000和SAM29000。

第一架VC-25A於1986年5月16日首次飛行；外觀沿用SAM26000的藍白兩色塗裝，內部裝潢是由當時的第一夫人南西．雷根(Nancy Reagan)親自設計。但由於機身內部通信線路安裝問題，拖延到1990年底才正式交機，當時已進入老布希總統(George Herbert Walker Bush)執政末期。

但老布希還來不及體驗新飛機的豪華內裝，就在1990年總統大選中失利，白宮和空軍一號隨之易主。新上任的柯林頓總統(Bill Clinton)就職後首先發布的行政命令之一，就是派遣SAM28000執行「特別空勤任務」，恭送卸任的老布希總統夫婦返回德州老家。

VC-25A是歷代總統座機當中，辨識度、能見度最高的「空軍一號」，部分原因不得不歸功於無數電影和電視新聞連線的推波助瀾。

德國籍導演彼得森(Wolfgang Petersen)在籌畫拍攝電影「空軍一號」時，曾向白宮申請實際登機參觀考察，但可想而知遭到拒絕。後來男主角哈里遜福特(Harrison Ford)親自打了一通電話給白宮，擺平所有問題。1997年電影上映之後，不但橫掃國際票房，還深得柯林頓讚賞。他在白宮放映室連續看了兩遍，並公開表示電影中的「空軍一號」設備比真實飛機更先進，例如VC-25A就缺乏電影中機身後段的逃生艙和跳傘門。

不過和前一代總統座機相比，VC-25A設施進步了不少；空間加大了幾乎一倍，可以容納更多機組人員和總統隨員，更寬敞的總統私人套房和會議室，甚至還有一間外科手術室。空中加油裝置使得新一代空軍一號的航程無遠弗屆。

機上的指揮通訊功能也更進一步強化，但原先設計中並沒有考慮到與民間傳播媒體連線的功能。2001年911恐怖攻擊爆發後，正在佛州訪問的小布希總統(George W. Bush)被隨扈緊急送上了飛機，並召來空軍戰機護航，以避免遭到攻擊。在當時全國上下正處於一片驚恐慌亂中，民眾急需知道國家領導核心並未遭受攻擊或動搖。為了安定民心，小布希不顧特勤人員的反對，下令座機在路易斯安納州巴克斯戴爾空軍基地降落，發表電視演說。受到這次事件的影響，VC-25A後來加裝了19台電視、87線電話和一套攝影及衛星轉播裝備。

下一代空軍一號VC-25B，預計要延到2027年才會交機。(美國空軍網站)

★下一代空軍一號 估2027交機

VC-25A自從1990年服役以來，歷經五位總統，機齡已超過30年，開始面臨維修成本節節上升，以及系統過時等問題。2015年1月28日，空軍宣布採購兩架747-8型客機作為下一代「空軍一號」，軍用型號VC-25B，總金額39億元。

波音公司原本預期2024年交付第一架VC-25B。由於零件供應鏈和生產進度受新冠疫情影響，該公司2021年底宣布生產進度將落後至少兩年，經費超支11億元；超支部分由波音公司負擔，採購合約總金額維持為39億元。

今年3月，空軍宣布，預計第一架新總統專機將於2027年交付，隔年交付第二架。