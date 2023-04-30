新聞眼／工作時突遇槍匪闖入 她冷靜救倆母女

一名男子在內布拉斯加州奧馬哈一家目標百貨店裡開槍，警方趕抵現場後將槍手擊斃。（美聯社）

美國是槍枝暴力最嚴重的國家，與槍枝文化、個人權利、集團利益、黨派政治，諸多的問題糾葛在一起，長期困擾美國社會，嚴重侵犯民眾的生命與財產，成為美國社會由來已久的難題和人權污點。

這次的槍擊 事件發生在我們家附近、朋友美齡身上，相較於其他槍擊事件，因為危險迫在眉睫，雖說已過去快三個月了，人們仍然記憶猶新、美齡更是餘悸猶存。

★目標百貨 突傳槍響

1月31日，一個普通安靜的星期二早上，美齡照例在目標百貨(Target)的化妝品部門（靠近大門的地方）整理貨架上的產品，忽然聽到身邊傳出一聲巨響，嚇了一跳，像是重物落地而發出的沉悶聲音。她忍不住放下手邊的工作，轉頭四下張望，忽然看到身後僅距離五、六步之遙，站著一位右手舉著長槍的中年白人男子，正面無表情靜靜的望著她。兩人四目相望，白人男子沒有任何動作，美齡儍住了，楞了五秒鐘，意識到危險，下意識地扭頭轉身向後面的倉庫跑去。

在逃跑的途中，發現一對母女正儍傻地楞在那裡，美齡抓起那個女孩的手，驚慌地喊道：「槍！快跑！」那位母親才大夢初醒般跟在後面奔跑，這時耳邊又聽到一聲巨響，三個人沒命地往後面的倉庫跑去。小女孩被這突發事件嚇到，一面哭一面掙扎。此時美齡顧不得撫慰女孩，也顧不得公司「不可以奔跑」的規定，緊抓著女孩往前衝。

躲進後倉，母親摀著哭泣女兒的嘴，怕任何聲響會引起槍手的注意，引來殺身之禍。三個人靠在一起瑟瑟發抖，此時又有幾個員工和客戶躲進來，這時又聽到一聲巨響，她們確定那是槍聲。大家不約而同地打開緊急出口，往停車場跑去，藏身在幾輛送貨卡車之間。

緊急逃生的狀況下，並沒有機會加添衣物，1月的天氣，雖然太陽高照，可是依舊讓人凍的手腳發抖、牙齒打顫、嘴唇發紫。也不知道過了多久？才聽到多部警車呼嘯而來，又過了幾乎有一個世紀那麼長的時間，才見到警察 出來，招呼大家進入室內。這時大家早已面無人色，也不知道是凍的還是嚇的？警察將大家聚集在後倉附近的一個角落，確定沒有任何人受傷，詢問了一些簡單的問題，要求留下姓名、地址聯絡方式。有人說不清楚，有人語無倫次，大家各自回家，公司暫停營業。

當天晚上，電視新聞報導了這次槍擊事件，訪問了一名當時在場的員工，據說槍手只是對著天花板和櫥櫃射擊，雖然沒有造成任何人員傷亡。但警察多次警告要求槍手放下武器，槍手不予理會，僵持了20分鐘，警察無奈開槍，結束了這場悲劇。

這名年長的員工是躲在試衣間裡聽到事情的經過，可是對他還是造成了嚴重的心理陰影。他原本是退休族，才剛剛回到職場半年，現在決定還是回家安享晚年。

公司事後翻查了監控，發現原來槍手一進門就碰上了美齡，美齡處變不驚，還臨危不亂地拯救了一對母女。經理大大地誇獎了美齡冷靜處理事情的「勇敢」、「淡定」。公司非常重視員工們受創後的心理健康狀況，有多位員工因驚嚇過度無法工作，暫時請假，有兩名年長的員工受不了這致命的威脅決定辭職。至於首當其衝的美齡，經理事後曾數度找美齡談話，擔心她有「創傷後應激障礙」，關心且建議她是否有需要「看醫生」？是否需要「休息一陣子」？

★驚嚇過度 恐罹PTSD

美齡考慮到公司現在正缺人手，並沒有藉此機會「休假」，每天還是照常上班。公司星期五恢復正常營業，早上經理親自陪同美齡前往大廳（事發現場），確定美齡沒有「創傷後壓力症候群」（PTSD）。連續幾天，經理時時關切美齡的心情、情緒和狀態。

朋友們聽到美齡死裡逃生的經歷，驚嚇不已，有人勸她辭職或是換工作，她說，看到長槍和槍手的一剎那，不知道是什麼「感覺」，本能反應就是「快跑」。

至於辭職或是換工作，現在暫時還沒有「考慮」，美國現在的大環境不景氣，她是單親母親，還不到退休年齡，必須工作，多年的資歷也捨不得放棄，目前沒有其他的選擇，至於未來，也只有聽天由命了。朋友們了解她的無奈，也佩服她的堅強，只有安慰她：「大難不死，必有後福」。

我們的一位醫生朋友，很嚴肅地提醒美齡應該正視PTSD的嚴重性，尋求心理或是精神科專業的協助，因為創傷障礙症狀可能在創傷事件發生後一個月，有時也可能在多年後才出現。這些症狀會在社交或工作場合以及人際關係方面引起嚴重問題，還可能影響你的正常生活能力。

人生總有許多意外，經歷或大或小的創傷，我們都希望自己能夠走出來，但並不是所有人都這麼幸運。許多人在經歷創傷後，罹患PTSD，長期承受失眠、惡夢、嚴重焦慮等症狀。可能有些人會覺得PTSD不會發生在自己或身邊的人身上，但其實它距離我們並不遠。經歷重大事件對任何人來說都是很痛苦的，有些受創者會因為否認或害怕再度體驗創傷，因此逃避就醫，造成日後身心飽受煎熬，後果是非常嚴重的。

美國每年都會發生數百起大規模的槍擊事件，造成人員傷亡、治安問題之外，還給美國帶來巨大的經濟損失和社會心理創傷，可是美國公衆對於槍枝管控的態度嚴重分歧，使管控舉步維艱，幾乎成為一項不可能的任務。

電視上看到的槍擊事件，感覺是危險、可怕，親身經歷則是「恐怖」。因為政治因素和社會問題，美國政府一直沒有解決問題的能力和方案，人民生活在恐懼和不安當中，基本人權缺乏保障，這種沒有安全感的環境，粉碎了許多人的「美國夢」，紛紛考慮「不如歸去」。