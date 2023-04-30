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醫藥／腹有腫塊 小心腹主動脈瘤

許佳惠
醫師表示，腹主動脈瘤大於5公分就有破裂危險，需要手術處理或置放血管支架。（本報資料照片）
醫師表示，腹主動脈瘤大於5公分就有破裂危險，需要手術處理或置放血管支架。（本報資料照片）

一名身材纖細的妙齡女子，在肚臍周圍摸到會跳動的腫塊、有節律的隨心臟跳動，緊張就醫，原本擔心是腹主動脈瘤，超音波檢查發現，女子因過瘦直接摸到腹主動脈，解除一場虛驚；醫師表示，腹主動脈瘤超過5公分就有破裂危險，致死率極高，50歲以上應定期健檢，若摸到腹部跳動腫塊，不能掉以輕心，應立刻就醫。

台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名表示，腹主動脈瘤是因血管壁鬆垮，像吹氣球一樣不正常擴大，通常大於5公分就有破裂危險、需要手術，7公分以上有三成破裂機率，可能咳嗽或肚子用力就破，若無法及時就醫，死亡率高達100%，即使在院內發現，死亡率也近半。由於沒有症狀，只能靠健檢或自摸肚臍附近有無跳動腫塊，以便及早發現。

陳沂名說，過去治療腹主動脈瘤須開腹重建人工血管，留下近20公分傷口，現在幾乎99%患者都可使用支架，傷口僅0.5~3公分，不過因支架置放須預留1.5公分的血管當支架的支撐點，若患者的動脈瘤位置太靠近腎動脈開口、血管距離不足1.5公分，置放支架就有側漏風險，所幸台北榮總7年來以血管釘輔助固定支架30多例，成功率高達100%。

陳沂名解釋，血管釘是一種像彈簧的小鈎子，可固定支架和人體血管，克服血管支撐點過短問題，但若血管只剩0.5公分以下就不建議使用，0.5~1公分則有失敗風險。他曾接獲一名50多歲男性病患，血管支撐點僅0.8公分，手術難度頗高且術後可能失敗，所幸男子術後追蹤3年，支架並未移位。

陳沂名強調，腹主動脈瘤好發50歲以上、男女比為9：1，三高和抽菸為危險因子，患者八成以上有高血壓、三到四成有抽菸史，置放支架後須戒菸、控制三高才能避免血管繼續惡化，術後不需服用抗凝血劑，但須小心避免碰撞。

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