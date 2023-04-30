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養生／每天吃半湯匙橄欖油 降罹癌風險

編譯王郁婷 資料來源／英國每日郵報
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

研究顯示，每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一，也能降低罹患癌症與阿茲海默症等神經退化性疾病的機率。

這項發表在「美國心臟病學會」雜誌上的研究，旨在推廣地中海飲食的益處。哈佛大學研究人員檢視過去30年、蒐集超過9萬人的數據（6萬0582名女性和3萬1801名男性）。所有參與者在1990年研究開始時，沒有任何心血管疾病或癌症。他們每四年接受一次關於飲食的問卷，詢問過去一年中食用特定食物的頻率，以及烹飪使用的脂肪類型。在研究追蹤的28年期間，參與者中有3萬6856人死亡。

中風、心臟病 風險降低

科學家將每天食用超過7克橄欖油（相當於半湯匙）的人，與每天食用少於4.5克的人相較，食用超過7克橄欖油的人，心臟病或中風等死亡風險降低了19%；癌症和呼吸系統疾病死亡風險降低了18%；死於神經退化性疾病的機率下降了29%。

科學家還發現，每天以10克橄欖油取代其他脂肪（如人造奶油、奶油），可使總死亡率和特定原因死亡率降低8～34%。使用其他種類植物油，則未看到明顯好處。

心臟病 癌症 中風

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