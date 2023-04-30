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養生／蘆筍緩解腹脹 尿尿順暢

編譯王郁婷 資料來源／Health.com
蘆筍含有維生素A、C、E、K和B6，是抗氧化劑來源。（Getty Images）
蘆筍含有維生素A、C、E、K和B6，是抗氧化劑來源。（Getty Images）

春季是蘆筍盛產的季節，它不僅美味，更含有維生素A、C、E、K和B6，以及葉酸、鐵、銅、鈣和蛋白質等豐富營養，也是抗氧化劑來源。

高纖有助減肥

蘆筍熱量低，且含大量可溶與不可溶纖維，身體消化纖維的速度緩慢，能增加餐與餐之間的飽足感，有利於減肥，還能預防便祕、降低膽固醇。營養師建議，蘆筍可以搭配雞蛋吃，纖維與蛋白質的結合，會大大提升滿足感，避免因飢餓而亂吃。

預防尿路感染

蘆筍含大量天冬醯胺酸（一種胺基酸），是天然的利尿劑，可幫助排出體內多餘水分和鹽分。當女性排尿不足時，容易發生尿路感染，更頻繁的排尿有助將壞菌從尿液中排出。

富含抗氧化劑

尤其是紫色蘆筍，富含花青素，具有抗氧化作用，幫助身體免於自由基傷害。營養學家提醒，烹調蘆筍時別煮過頭，以免流失部分維生素。

富含維生素E

維生素E是人體重要的抗氧化劑，有助增強免疫系統。烹調時最好加入些許橄欖油，因為E是脂溶性維生素，與油脂同時攝取能幫助吸收。

能提升性欲

你沒聽錯，蘆筍是天然的壯陽藥，這歸功於維生素B6和葉酸，能幫助提高興奮感。此外，維生素E也能刺激性荷爾蒙，包括女性的雌激素和男性的睪固酮。

有助緩解宿醉

一項發表在《食品科學雜誌（Journal of Food Science）》上的研究指出，蘆筍萃取物中的礦物質和胺基酸，可能有助緩解宿醉，並保護肝臟細胞免受酒精中的毒素影響。

●幫助解除腹脹

蘆筍是防腹脹的超級食物。它能提供益生元，做為腸道好菌的食物，平衡消化系統健康，還有助減少氣體產生。且蘆筍天然的利尿功能，有助排除體內多餘液體，緩解腹脹不適。

富含葉酸

蘆筍是葉酸的寶庫，已被證實能預防先天性神經管缺損，孕婦尤其需要補充。2019年一項研究發現，在懷孕前服用葉酸補充劑，有助降低早產風險。

富含維生素K

和其他綠葉蔬菜一樣，蘆筍是維生素K的良好來源。維生素K對於凝血功能和骨骼健康很重要。

給你好心情

蘆筍富含的葉酸，是一種維生素B群，能振奮精神、緩解煩躁。研究發現，憂鬱症患者體內葉酸和B12濃度低，因此醫師多半會開立這兩種維生素給患者服用。蘆筍還含有高量色胺酸，可平撫情緒、改善心情。

蛋白質 便祕 雞蛋

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