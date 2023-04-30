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娛樂／歐洲歌唱大賽 5月主打「烏克蘭精神」

文／陳韻涵
烏克蘭民謠饒舌團體「卡路什樂團」贏得2022年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社資料照片)
烏克蘭民謠饒舌團體「卡路什樂團」贏得2022年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社資料照片)

2023年歐洲歌唱大賽（Eurovison Song Contest）5月將在英國利物浦（Liverpool）舉行準決賽與決賽，2022年歐洲歌唱大賽由烏克蘭的「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）奪冠，但由於烏克蘭境內軍事衝突持續，今年的歐洲音樂盛會移師英國利物浦，由「英國廣播公司」（BBC）接手承辦。BBC允諾，儘管比賽地點不同，但本屆盛會將充滿「烏克蘭精神」。

安全考量 不在去年冠軍國舉辦

歐洲歌唱大賽前一年度冠軍得主所屬的國家主辦隔年賽事，是1958年以來的傳統。2022年歐洲歌唱大賽在義大利舉辦比賽，分別由烏克蘭的「卡路什樂團」與英國歌手山姆瑞德（Sam Ryder）奪下冠、亞軍。2022年2月下旬，烏克蘭已遭俄羅斯入侵，烏克蘭原本堅稱可照常舉辦2023年的歐洲歌唱年度盛會，但大賽主辦單位「歐洲廣播聯盟」（European Broadcasting Union）基於安全考量，邀請英國辦理2023年的比賽。

英國歌手山姆瑞德去年奪得歐洲歌唱大賽亞軍，是英國自1998年以來最好成績。（取材...
英國歌手山姆瑞德去年奪得歐洲歌唱大賽亞軍，是英國自1998年以來最好成績。（取材自IMDb）

「烏克蘭國家電視廣播公司」（UA:PBC）默許BBC接手承辦充滿「烏克蘭精神」的歌唱比賽，UA:PBC總裁柴諾蒂特斯基（Mykola Chernotytskyi）在與歐洲廣播聯盟和BBC的聯合聲明中說：「2023年歐洲歌唱大賽雖不在烏克蘭舉行，但絕對會力挺烏克蘭。」

歐洲廣播聯盟表示，烏克蘭將會自動晉級5月13日的總決賽。英國上一次舉辦歐洲歌唱大賽已是1998年的事，這場歐洲最盛大的音樂活動，通常會吸引至少2億人透過各種平台觀賞轉播。

英國推創作才女應戰

今年歐洲歌唱大賽東道主英國推派創作歌手梅穆勒（Mae Muller）征戰各方好手，她3月上旬發表新單曲「我寫了一首歌」（I Wrote A Song），宣布將以這首曲目在歐洲歌唱大賽上應戰各國選手。

梅穆勒說，「我寫了一首歌」是一段感情結束後譜寫的曲子，當時心靈受創且憤恨不平，於是希望把負面情緒轉換為積極正向的事物或內容。

梅穆勒強調，這首歌並不是關於報復前任，而是賦予情傷的自己一股力量。她說她在錄音時，想像她與子女在周末夜晚唱歌、跳舞，並在歌曲結束後感覺到身心靈飽滿、充滿力量。

梅穆勒這番話引起外界對她私生活的好奇，英國媒體報導，1997年8月26日出生、本名霍莉梅穆勒（Holly Mae Muller）的梅穆勒還不具母親的身分，沒生過小孩，也沒有領養孩子。

梅穆勒期許自己的表現，能與2022年英國代表山姆瑞德（Sam Ryder）旗鼓相當。她說：「瑞德去年表現亮眼，證明英國重回音樂排行榜，我很榮幸今年能夠代表英國參與歐洲歌唱大賽！我每年必看歐洲歌唱大賽轉播，能參加這場比賽本身就值得驕傲。」

英國今天派出創作歌手梅穆勒參賽。 （Getty Images）
英國今天派出創作歌手梅穆勒參賽。 （Getty Images）

梅穆勒與同樣獲得提名參賽資格的路易斯湯姆森（Lewis Thompson）與詞曲家凱倫普爾（Karen Poole）共同創作「我寫了一首歌」。路易斯湯姆森曾與多位著名藝人合作，包括連續兩年獲得葛萊美肯定的衛庫塔（David Guetta），凱倫普爾則曾與澳洲性感電音女神凱莉米洛（Kylie Minogue），以及英倫搞怪才女莉莉艾倫（Lily Allen）合作。

梅穆勒2019年曾加入英國女子團體「混合甜心」（Little Mix）參加巡迴演出，2021年發行單曲「更好的日子」（Better Days），闖進全美音樂排行榜前十名，並應邀至國家廣播公司（NBC）著名脫口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的「今夜」（The Tonight Show）脫口秀節目表演，躋身主流樂壇。

2022年，梅穆勒獲得MTV歐洲音樂大獎（MTV EMAs）與MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards，簡稱VMAs）提名，並在影音網站YouTube上播放數百萬次，並在音樂串流平台Spotify上締造超過20億次的播放次數，吸引550萬名「月聽眾」，月聽眾的定義是28天內至少一次點播同一首歌的不重複新聽眾人數。

BBC工作室的娛樂與音樂經理蘇希蘭博（Suzy Lamb）說：「BBC工作室很高興梅穆勒將在英國本土，披上英國國旗，參加今年非常特別的歐洲歌唱大賽，從我們初次見到她開始，我們就看得出來她是一位充滿積極能量的少女，我們迫切希望歐洲等地的人們都能愛上她和她美妙的歌喉。」

今年共有37國參加2023年歐洲歌唱大賽，依照字母順序分別是阿爾巴尼亞、亞美尼亞、澳洲、奧地利、亞塞拜然、比利時、克羅埃西亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、以色列、義大利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、摩爾多瓦、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬利諾、塞爾維亞、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、烏克蘭和英國。

巴爾幹半島此次有三個國家未參賽，分別是保加利亞、蒙特內哥羅和北馬其頓。

利物浦 歐洲文化首都

本屆歐洲歌唱大賽選在英國第二大港市利物浦舉行，利物浦曾是工業重鎮，如今人口約220萬人的英國第五大都會區，已轉型為英國最有活力的文化樞紐。

利物浦與全球藝術的關係密不可分，不僅孕育英國搖滾樂團「披頭四」（The Beatles），2008年被封為「歐洲文化首都」，2015年更獲得聯合國教科文組織（UNESCO）認可，享譽「音樂之都」（City of Music）的名號。

日本藝術家太郎千恵藏（Taro Chiezo）以香蕉和羊為理念設計的超級香蕉羊（...
日本藝術家太郎千恵藏（Taro Chiezo）以香蕉和羊為理念設計的超級香蕉羊（Superlambanana）雕塑作品，近期漆上烏克蘭國旗的配色，為即將舉辦歐洲歌唱大賽的英國利物浦暖身。（Getty Images）

除了音樂之外，利物浦的藝廊與博物館數量遠多於其他英國城市，包括著名的利物浦博物館（Museum of Liverpool）、太空港天文館（Spaceport Planetarium），以及當代藝術美術館「泰德利物浦」（Tate Liverpool）等。

此外，利物浦還有兩支英格蘭足球超級聯賽（Premier League，簡稱英超）球隊，分別是艾佛頓足球俱樂部（Everton F.C.）和利物浦足球俱樂部（Liverpool Football Club）。

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