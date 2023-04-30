娛樂／大人小孩都愛 超級瑪利歐票房井噴

「超級瑪利歐兄弟電影版」電影海報。（取材自IMDb）

環球影業出品的「超級瑪利歐兄弟電影 版」（The Super Mario Bros. Movie）上映僅2周全球累計票房就衝破7億美元，而整部影片的製作成本，也不過一億美元。

「超級瑪利歐兄弟電影版」還創下多項歷史紀錄，包括3.77億美元的動畫電影全球首映票房，打破「冰雪奇緣2」（Frozen II）的3.58億美元紀錄；同樣也是電玩改編電影北美最佳首映票房，大大超車原紀錄保持者「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2，又譯「刺猬索尼 克2」）的7210萬美元，令美國電影市場大為振作。

更了不起的還在於，相對於各種超級英雄電影或是「阿凡達」（Avatar）等特效大作，「超級瑪利歐兄弟電影版」因為較少IMAX與3D規格、以普通2D放映為主的關係，平均票價並不算高，能夠取得如此佳績，靠的不是高票價，而是實打實的好票房。據環球影業調查，購票族群只有16%是兒童票，足以說明「超級瑪利歐兄弟電影版」所吸引到的不僅是家庭群體，其他觀眾亦出於情懷，樂意為這部誕生已有40年之久的遊戲改編電影掏錢買票。

北美之外，「超級瑪利歐兄弟電影版」在海外拿下1.73億美元的首周票房，在中國，該片雖然安排在清明節假期首映，但撞上日本動畫電影「鈴芽之旅」以及國產電影「忠犬八公」，接近8000萬元人民幣的首周票房只能說是表現普普。不過，向來挑剔的「豆瓣」用戶，為該片打出8.1的高分，後續票房或許會在口碑的拉動下，繼續攀升。

另一方面，由於「超級瑪利歐兄弟電影版」的故事情節本身比較簡單，不難想見，影評人與觀眾的口碑也呈現分化趨勢。目前，它在影評網站「爛番茄」上的新鮮度僅有56%，未達及格線，而觀眾卻給了A級的映後打分。

首部電玩改編「瑪利歐」 真人版慘不忍睹

好萊塢第一次嘗試將熱門電玩改編成真人電影，可以追溯到30年前，不過1993年上映的那一部「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros.）反響極糟，甚至被當時的媒體評為影史最爛電影之一。

1993年上映的「超級瑪利歐兄弟」被當時媒體評為影史最爛電影之一。（取材自IMDb）

近年隨著各種拍攝技術與軟體的成熟，突破過往特效製作的局限，有愈來愈多知名電玩登上大銀幕，包括「惡靈古堡」系列（Resident Evil，又譯「生化危機」）、「沉默之丘」系列（Silent Hill，又譯「寂靜嶺」）、「真人快打」（Mortal Kombat）等。近期，由派拉蒙電影「龍與地下城：俠盜榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）打頭陣，「超級瑪利歐兄弟電影版」接續上映，還有聚焦俄羅斯方塊誕生及版權爭議幕後故事的「俄羅斯方塊」也在蘋果的串流媒體上線。

此外，「音速小子」預計於2024年12月推出第三集，目前正在製作階段。劇組未透露太多劇情，只表示主角「音速小子」會「跑得更快，飛得更高，打得更猛」。而上一部結尾時的彩蛋也已告訴我們，第三部的大反派將會是遊戲中的傳奇角色夏特（Shadow the Hedgehog，又譯黑色索尼克），很可能會是全系列電影的最終章。

甚至連經典機台遊戲「小精靈」（Pac-Man，又譯「吃豆人」）也將推出電影，過往它僅在「世界大對戰」（Pixels，又譯「像素」）和「無敵破壞王」（Wreck-It Ralph）等電影「客串演出」，目前已確定由「音速小子」製片人Chuck Williams負責開發這部真人版「小精靈」，雖然具體發行時間未定，值得玩家們期待。

動畫龍頭 環球影業超車迪士尼

「超級瑪利歐兄弟電影版」由任天堂與環球影業聯合開發製作，與舊版最大的區別在於這次不走真人路線，而是改編為更符合二次元路線的CG動畫。劇情講述瑪利歐為救兄弟路易吉（Luigi）而勇敢挑戰庫巴（Bowser，又譯酷霸王）的熱血故事。而負責為瑪利歐配音的「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）是否為合適人選，全球網友激烈討論，變相帶動了該片熱門度的進一步上升。

隨著「超級瑪利歐兄弟電影版」的商業成功，過往數十年來長期被迪士尼所把持的動畫電影王者地位，或許已徹底被環球影業給取代。基於各種原因，迪士尼近年出品的動畫作品，總是很難博得觀眾的熱情回應。去年上映的「巴斯光年」（Lightyear，又譯「光年傳奇」）和「奇異冒險」（Strange World）票房都不理想，而環球影業憑「小小兵」（Minions，又譯「小黃人」）、「鞋貓劍客」（Puss in Boots，又譯「穿靴子的貓2」）等系列作品，橫掃全球。

龍與地下城 不懂遊戲也沉浸

同樣由知名IP改編的電影「龍與地下城：俠盜榮耀」早前在美首映獲得3850萬美元的首映票房，遠勝業界預期。該片上映之前，最大的疑問在於除了熟悉這款經典桌遊和電玩的「宅男宅女」，一般觀眾會不會看得一頭霧水？如今，由票房成績和觀眾反饋來看，此顧慮已被證明不是問題。

該片改編自風靡歐美多年的遊戲IP「龍與地下城」，它最初是一款1974年在美問世的桌遊，玩家通過扮演不同角色，完成一次次大家共同接續想像的冒險故事。延續著「歷險」與「打怪」風格，「龍與地下城：俠盜榮耀」劇情描述克里斯潘恩（Chris Pine）飾演的吟遊詩人組成五人盜俠小隊，為了尋回失落的聖物並打敗女巫，展開一場冒險之旅。

「龍與地下城：俠盜榮耀」電影海報。（取材自IMDb）

在不少影評人看來，「龍與地下城：俠盜榮耀」勝在動作戲精彩，故事簡單易懂，哪怕對白中有些遊戲玩家才明白的哏，對一般人也無傷大雅，不會妨礙他們對於人物動機和劇情發展的理解。而且影片節奏著實相當緊湊，即使聽不懂遊戲術語或沒弄清楚背景故事的觀眾，還沒回過神來，就已經被下一段情節給帶走了。

「龍與地下城：俠盜榮耀」由約翰戴利（John Daley）與強納森高斯汀（Jonathan Goldstein）聯合執導，他們的上一部作品是2018年叫好叫座的喜劇驚悚片「遊戲夜殺必死」（Game Night，又譯「遊戲之夜」）。由於有2000年真人改編版本電影「龍與地下城」（Dungeons & Dragons）失利在前，事先外界確實都對本片的製作水準有所擔憂。如今，該片在影評網站「爛番茄」上有高達90%的新鮮度，觀眾映後口碑調查也有A-級的高分。

2000年版本「龍與地下城」口碑不佳。（取材自IMDb）

遊戲改編電影過往票房起起伏伏，絕非穩賺不賠，但電影公司依然趨之若鶩，主要還是看中背後巨大的IP資源，外加近幾年也確實湧現了「音速小子」、「秘境探險」（Uncharted，又譯「神秘海域」）等幾部票房還不錯的遊戲改編電影，讓市場信心大增，「超級瑪利歐兄弟電影版」與「龍與地下城：俠盜榮耀」的優異票房，也進一步為遊戲改編電影恢復了名聲。

（取材自澎湃新聞）