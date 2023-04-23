料理功夫／中西合璧 紅莧菜香菇拌麵

紅莧菜香菇拌麵

紅莧菜、香菇、黑木耳都是東方的食材，而義大利 麵卻是不折不扣的西方食物，中西合璧的麵點就此誕生了。紅莧菜富含膳食纖維，其中鐵和鈣的含量，又是出類拔萃，以麻油調味，讓紅莧菜溫熱起來，一碗色澤好看又營養的拌麵呈現眼前。

材料：

香菇、黑木耳、紅莧菜、義大利麵、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.香菇、黑木耳洗淨，以冷水浸泡4小時，切小塊；紅莧菜洗淨，將菜葉和菜梗分開，除去菜梗外皮，切小段，備用。

2.湯鍋中放入適量的水，煮滾後放入義大利麵條，期間不時地攪拌勿使沾黏，麵條煮熟，撈起過冷水，瀝乾水分，備用。

3.炒鍋加入適量的麻油，置於爐火上，油鍋熱再放入香菇、黑木耳拌炒約2分鐘，續倒入適量的水燉煮。

4.水滾了，加入紅莧菜，以黑胡椒、鹽、醬油調味，食材與調味攪拌均勻，繼續燉煮。

5.菜肴熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵，攪拌均勻，使菜肴、湯汁和麵條充分融合，即可盛起享用。 紅莧菜

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