料理功夫／紫葉白菜松柏長青

好看吸睛松柏長青

因為喜歡鮮艷多彩的蔬果，所以市面上出了新品種蔬果，媽咪跟我都會勇於買來嘗鮮。那天，去超市採買突然發現紫色大白菜？如獲至寶般地買回家，想起父親家鄉的「松柏長青」涼拌冷菜，於是我改良出這道「紫葉白菜松柏長青」，裡頭還加了我從小到大愛吃的蘋果 。紫色的蔬果有花青素，是餐桌上秒殺菜肴，住在中國大連的外甥女看了也誇，「大姨做這道料理，好看又吸睛」。

材料：

紫葉白菜200克、蘋果絲80克、豆乾3片、鹽適量、砂糖適量、香菜適量（多寡可自行調配）、脫皮花生20克、核桃 3片、葡萄醋（任何醋皆可）約3大匙、香油適量。

紫葉白菜松柏長青食材

作法：

1.紫葉白菜洗乾淨濾去水分，接著切成細絲，加適量鹽去青，約30分鐘擠乾水分備用。

紫葉白菜切絲，粗細自調

2.香菜洗淨，切成細段。

3.豆乾用熱水汆燙，撈起切細絲。

豆干切絲

4.脫皮花生跟核桃微波1分鐘，核桃壓碎。

5.蘋果去皮，刨成絲。

6.拿個深碗，放入紫葉白菜絲、蘋果絲、豆乾絲、花生、核桃碎攪拌，接著放些砂糖，倒入葡萄醋，最後加些香油混和，撒上香菜末，脆口好吃的涼拌菜出爐。

小叮嚀：

蘋果的酸甜味用在涼拌料理很match。花生則可以中和白菜的涼性，可自行選擇加入，加了花生口感更有層次，長輩怕上火也可以不放花生，一樣好吃。

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