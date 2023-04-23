料理功夫／暖呼呼 美式燉湯2款

甜椒斑豆雞湯

分享兩款美式燉湯，無論忙碌或慵懶，燉煮輕鬆無難度，而且味好又有飽足感，喝後全身暖呼呼，讓人讚不絕口。

甜椒斑豆雞湯

材料：

斑豆(Pinto Beans)1杯、奶油1/2條、雞大腿肉3支、小型洋蔥1顆、蒜2瓣、小型橙色甜椒2顆、雞高湯7杯、月桂葉2片、乾奧勒岡碎(Dried Oregano)1茶匙、鹽適量、黑胡椒粉1/4茶匙。

作法：

1.斑豆泡水12小時；雞大腿肉切丁；洋蔥和橙色甜椒切小丁；蒜切細末。

2.將浸泡好的斑豆再次沖淨後瀝乾，倒入慢燉鍋。

3.取一炒鍋，放入奶油，開小火熱至融化，加入雞丁，轉中火炒至雞丁轉為白色。

4.加入洋蔥丁和細蒜末同炒至香味釋出。

5.將炒料和甜椒丁、雞高湯、月桂葉、乾奧勒岡碎放入慢燉鍋，蓋鍋蓋，以「低溫 」功能慢燉8小時。

6.關閉開關前15分鐘加入鹽和黑胡椒粉調味，溫暖您心的好湯即完成。

小叮嚀：

1.以慢燉鍋的低溫功能慢燉雞肉通常需時7小時，因斑豆硬度稍高些，故多燉1小時讓口感完美的軟化，且仍保持原型不破裂。

2.任何顏色的甜椒皆可選用。

雜乾豆薏仁雞茸湯

雜乾豆薏仁雞茸湯

材料：

雜乾豆(Mixed Dried Beans)3/4杯、薏仁1/2杯、雞絞肉200公克、小型洋蔥1/2顆、蒜2瓣、中型牛番茄2顆、西洋芹菜1根、雞高湯6杯、番茄醬2大匙、鹽適量、黑胡椒粉1/4茶匙。

作法：

1.將雜乾豆和薏仁混合在一起泡水12小時；洋蔥切小丁；蒜切細末；牛番茄和西洋芹菜也切小丁。

2.將浸泡好的雜乾豆和薏仁再次沖淨後瀝乾，倒入慢燉鍋。

3.炒鍋淋入少量的油加熱，以中大火將雞絞肉炒散且顏色轉白。

4.加入洋蔥丁和細蒜末同炒至香味釋出。

5.將炒料瀝除油，連同番茄丁、西洋芹菜丁和雞高湯加入慢燉鍋，蓋鍋蓋，以「低溫」功能慢燉10小時。

6.關閉開關前15分鐘加入番茄醬、鹽和黑胡椒粉調味，一款慢工出細活、口感層次豐富的好湯即完成。

小叮嚀：

雜乾豆在美國超市、農場附設的商店均有出售。

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