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醫師的話／每天1萬步 預防失智症

顏世蓮
每天步行3800步可以降低25%的失智症風險，若每日步行增加到9800步就可以將罹患失智症的風險降低50%。（Getty Images）
每天步行3800步可以降低25%的失智症風險，若每日步行增加到9800步就可以將罹患失智症的風險降低50%。（Getty Images）

全世界的第七大死因就是失智症。幾乎每三秒鐘就有一人發病。目前超過5500萬人受到影響。隨著人口的老齡化，失智症病例也逐漸上升。世衛組織表示，再過25年，將增加到1.39億病例。

根據疾病防治中心（CDC）的數據，在美國，阿茲海默症是最常見的失智症，影響大約580萬人。致病的最大原因就是老衰和遺傳。據估計失智症在75歲以上的老年人中最常見。家族中近親如有失智症者，個人得病的風險會增加。

除此之外，目前醫學界也無法控制其他的風險因素，包括某些種族血緣，或是女性比男性得病機率高等。

可是若是適當的改變生活方式，比如說增加體育鍛鍊、控制血壓、保持對大腦的刺激，是可以降低一個人罹患失智症的風險。

患病風險降低50%

最近「新英格蘭醫學期刊」神經科專文報導，一項來自英國生物數據庫的隨訪研究。參與者一共有7萬8430名，平均年齡為61.1歲。這些人都是健康沒有心血管疾病或失智症者，其中44.7%為男性，55.3%為女性。

結果隨訪了六、七年之後，發現每天步行3800步可以降低25%的失智症風險。若是每日步行增加到9800步，就可以將罹患失智症的風險降低50%。

根據疾病防治中心，運動是目前被證實能預防及延緩失智症惡化，以有氧運動及肌力訓練效果較佳。

也就是說能夠走就不要坐。能夠動就不要躺。說起來，運動帶來的預防效果，可能與刺激腦部分泌的神經營養因子（BDNF）有關，能預防腦部海馬迴萎縮，維持認知功能。

看來定期體育鍛鍊，不僅有益於整體健康，而且是降低患失智症風險的最有效方法之一。（作者為大華府地區執業醫師）

失智 醫學 疾病防治中心

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