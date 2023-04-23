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醫師的話／地中海飲食 拯救「男人味」

顏世蓮
男性荷爾蒙藥物，只能通過醫療保健專業醫生的處方才能夠拿到，不要隨便由零售商處購買。（Getty Images）
男性荷爾蒙藥物，只能通過醫療保健專業醫生的處方才能夠拿到，不要隨便由零售商處購買。（Getty Images）

男性荷爾蒙嚴重影響男性身體和心理雙層面的健康。換句話說，是否有男人味的關鍵，在於男性荷爾蒙的水平。若是45歲以前就發生男性荷爾蒙低下的情況，在生理方面會影響男性的活力、思緒清晰、自信、肌肉和骨胳的健實。在心理方面影響性功能包括勃起功能、性欲降低和射精、高潮障礙等。

一般60歲左右的男性，體內荷爾蒙顯著下降，進入「男性更年期」，也容易發生失眠、熱潮、脾氣暴躁、缺乏活力、容易疲倦和打瞌睡等症狀。若是出現了症狀，擔心罹患男性荷爾蒙不足，必須抽血檢查血清睪固酮，進一步確定診斷。

Q1：可自購男性荷爾蒙？

目前不論是口服或針劑和外敷的藥物，只能通過醫療保健專業醫生的處方才能夠拿到。最好不要隨便由零售商處購買這種荷爾蒙激素。

Q2：睾酮補充劑可抗老？

一種名為睾酮補充劑的保養品DHEA，號稱能增加男性荷爾蒙。但並未有任何科學證明其有效性。

食品暨藥物管理局（FDA）不建議任何人服用睾酮補充劑來延緩衰老，因健康風險和副作用很高。

Q3：男性荷爾蒙怎提升？

簡單地說，可以通過飲食、生活作息調整來改善男性荷爾蒙的水平。比如說非常受歡迎的地中海飲食法，以蔬菜為基礎。另外搭配全麥、橄欖油、牛奶、堅果、韭菜、羊肉、蚵仔牡蠣等。還要注意不可缺少微量元素「鋅」，也要攝取花生、豆類和蛋黃。

若是過分肥胖，減肥是最能夠改善男性荷爾蒙水平的方法。

（作者為大華府地區執業醫師）

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