大仁說財經／英國加入CPTPP… 遠水救不了近火

位在北大西洋的英國加入跨太平洋的自貿組織，形勢大於實質。（歐新社）

英國 已達成協議，加入太平洋地區的一個重要的自由貿易集團。

「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）是一項自由貿易協定，有11個成員：澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡和越南。這是美國於2017年在前總統川普主導下退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）後的替代組織。

自2018年生效以來，英國將成為第一個加入CPTPP的新成員，也是歐洲第一個加入該協定的國家。英國加入的協議是從開始談判加入後近兩年後才達成。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）3月底表示，「我們本質上是一個開放和自由貿易的國家，這項協議證明了我們脫歐 後自由帶來的真正經濟利益」。

英相蘇納克3月底宣布，英國成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（美聯社）

蘇納克辦公室表示，英國加入之後，該集團將擁有超過5億人口，經濟產能占全球GDP的15%。

經濟產出 估增不到0.1%

雖然英國政府聲稱該協議為「自英國脫歐以來最大的貿易協議」，但其自己的估計顯示，從長遠來看，或在約15年內，加入CPTPP只能讓英國經濟產出增加不到0.1%。

加入CPTPP不太可能對英國經濟產生變革性影響。因為英國已經與11個現有成員中的9個，達成貿易協議。

該協議也無法彌補英國脫歐對GDP的衝擊。為政府制訂經濟預測的英國預算責任辦公室預計，與留在歐盟相比，英國脫歐將使英國的產出在15年內減少4%。

成為CPTPP成員意味著英國對其他11個國家的99%以上的出口，將享有資格享受免關稅 貿易。這包括主要出口產品，例如乳酪、汽車、巧克力、機械、杜松子酒和威士忌。

蘇納克辦公室發表聲明表示，在截至2022年9月的過去一年裡，英國向CPTPP國家出口了價值605億英鎊（大約750億美元）的商品。例如，乳農去年向加拿大、智利、日本和墨西哥出口價值2390萬英鎊（2960萬美元）的乳酪和牛油等產品，並準備「受惠於較低的關稅中」。

該協議還可減少英國企業的繁文縟節，英國企業將不再需要在當地設立辦事處，或成為該協定成員國的居民才能在那裡提供服務。

彌補脫歐？貿易組織不看好

根據蘇納克辦公室的數據，去年服務業占英國與CPTPP成員國貿易總額的很大一部分，高達43%。

蘇納克表示，「作為CPTPP的一部分，英國現在在全球經濟中處於領先地位，可以抓住新的就業機會、成長和創新。」

多家企業也在政府聲明中表示支持該交易，包括全球銀行渣打銀行和烈酒製造商保樂力加（Pernod Ricard）。

保樂力加英國公共事務總監傑力西齊（Anishka Jelicich）說。加入該協議「對我們的蘇格蘭威士忌業務來說是一個巨大的商機」。

他指出，「我們前20大出口市場中有五個是CPTPP成員。預計關稅削減和更順暢地進入一些世界上成長最快的經濟體，將可增加出口並確保英國的就業和投資，某些市場的銷售額將翻倍。」

然而，英國貿易和商業委員會（TBC）不看好這項協議。國會議員兼TBC成員盧卡斯（Caroline Lucas）在一份聲明中說，「談到貿易，距離很重要。加入這個集團不僅無法取代我們與最近鄰國失去的貿易，而且延長供應鏈會與我們的氣候承諾相衝突，並將削弱英國的環境和食品標準。」