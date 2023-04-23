每周一書／家的樣子，你的樣子

家的樣子，你的樣子。（紐約世界書局提供）

「家的樣子，你的樣子」是一本傳達美好生活方式和生活態度的書，換句話說，你的樣子，也就是家的樣子。

日本 著名料理生活家渡邊真紀，始終堅持簡單美好的生活姿態。本書從生活空間的布局，房間、壁櫥的整理，到衣物的清潔和工具的收納，還有日常實用的日式料理，以及生活中的用心巧思等方面，幫你營造好的生活。家本是快樂生活的地方，家的樣子，決定了你生活的樣子。

整理房間、做飯，是愛的能力的體現。愛生活，就是把家整理得舒適、自在，把日子過得簡單、豐盛、美好。

此書共有五章，第一章「在你擁有的物品中，發現想要的生活」，其中談到比如：挑選質量上乘、好用、好收納的清掃工具、玄關和衛生間的清潔感體現一個家的細節、餐具擺放要做到一目了然、給孩子的玩具找個「家」、衣櫥只放喜歡的衣物等。不過其中提到「洗熨衣服，是最不可以拖延的一項家務」，可能因民族或各地區的生活習慣不同，而有不同的看法。

第二章「充滿趣味與平和的生活」，其中談到比如：和家人朋友分享食物會讓人更快樂、贈送他人禮品是生活中的小樂趣、旅行提早籌畫就會舒心很多、喜歡做家務自在無礙的狀態、和孩子一起招待客人、每周買一次鮮花、自己動手做禮物等。

第三章「讓每天都充滿簡單的快樂」，其中談到比如：不寫任務清單會輕鬆很多。

第四章「我家廚房的美好日常」，談到比如：廚房是家最美的地方、為家人做飯是一種無法言說的幸福、選購食材是生活中的一大樂趣。

第五章「讓每日餐桌簡單豐盛美好」，其中談到：在忙碌的日子也能吃得美美的、身體不舒服時就煮一碗好喝的湯。

渡邊真紀，料理家。曾擔任美術設計師，2005年起開始經營「薩爾維亞餐廳」。因為雜誌的拍攝現場和招待會提供餐飲服務而一度成為社會關注的話題。現在積極活躍在雜誌和書籍、廣告、電視、文娛活動中。作為五歲男孩的媽媽，雖然為育兒和工作忙得不可開交，卻依然騰出時間和精力耐心製作頗有季節感的一日三餐。也正因為這一點，她得到了很多粉絲的擁戴。

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