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理財百科／關閉銀行帳戶 5潛在風險

記者顏伶如
決定關閉銀行帳戶前，要注意採取正確步驟，避免犯下錯誤。（Getty Images）
決定關閉銀行帳戶前，要注意採取正確步驟，避免犯下錯誤。（Getty Images）

不管是競爭銀行提出優惠條件，或是想跟另一半合併戶頭，如果決定關閉銀行帳戶，要注意採取正確步驟，避免犯下錯誤。首先，與希望關閉帳戶的金融機構保持溝通，是確保過程順利的重要準則，以免信用評分遭到扣分或金流遇到阻礙。與關閉帳戶有關的潛在風險：

1.信用評分(credit score)將受到影響

信評機構益博睿(Experian)指出，關閉銀行帳戶並不會直接影響信用評分，但如果對於關閉帳戶沒有妥善規畫，信用評分恐將受到衝擊。銀行與信用合作社並不會向信評機構通報帳戶關閉，銀行帳戶關閉不像信用卡停卡一樣會出現在個人信評報告，但如果銀行帳戶在關閉之前，存款餘額變成負數，信用評分就會扣分。

2.餘額變成負數

銀行帳戶變成負數時，美國三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿、環聯資訊(TransUnion)會接到通報。負數如果沒有繳清，信用評分在頗長時間裡都將受傷。關閉銀行帳戶之前，要先確認是否有尚未登錄的交易。消費者關閉帳戶之前，應該把帳戶有哪些固定存款、固定提款的清單列出，等到提款項目都完成之後才關戶。

3.帳戶查核機構將獲通報

關閉銀行戶頭雖然不會通報給三大信評機構，但帳戶查核機構ChexSystems則可能收到通報。根據「公平信用報告法」(Fair Credit Reporting Act)成立的ChexSystems，負責追蹤消費者的銀行帳戶紀錄。詐騙、帳戶遭到強制關閉或帳戶關閉時有負數餘額等不良紀錄都會列入ChexSystems報告，導致未來申請開立新帳戶時變得困難。

4.帳單未繳

關閉帳戶之前最重要的動作之一，就是把某些自動繳款的項目轉到新戶頭。如果某些款項仍由關閉帳戶繳交，將發生帳單未繳、帳戶透支(overdraft)或帳戶餘額變成負數的狀況，信用評分遭到降低。

5.定存(CDs)到期出現災難

定存到期時，如果忘記設定成轉入新戶頭，將面臨存款延遲領取的麻煩。避開關閉帳戶可能遇到的問題之後，便可享受開立新帳戶的好處，例如獲得競爭銀行提供的開戶紅利優惠或免費帳戶等。某些許久沒有使用的舊帳戶，或者沒有任何優惠的帳戶，也可以透過關戶向競爭銀行爭取優惠。

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