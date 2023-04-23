新聞眼／ChatGPT造謠 吹哨市長變貪官

ChatGPT對澳洲市長胡德，捏造多起不實之說。（路透）

時下最夯的聊天機器人ChatGPT 竟然捏造說，澳洲赫本郡(Hepburn Shire)市長胡德(Brian Hood)因向外國官員行賄，已向賄賂及貪腐兩罪名認罪且被判入獄，與事實完全相反，剛正不阿的胡德市長驚知此事十分火大，準備向ChatGPT的母公司興訟，另稱必須立法管制這些所謂的人工智慧(AI )，原因在很多人仰賴AI。

顛倒是非 還扯華郵佐證

華盛頓郵報日前報導，本案是AI聊天機器人以真人來造謠的最新一例；ChatGPT最近才羅織一起性騷擾 案，牽涉到真有其人的法學教授特爾利(Jonathan Turley)，而且引述根本不存在的「華盛頓郵報報導」為佐證。

胡德市長是保護正義的吹哨人，因出力揭發與澳洲「國家儲備銀行」(National Reserve Bank)相關的全球行賄醜聞，被譽為「展現強大的勇氣」。

但如果在ChatGPT詢問胡德在這樁醜聞的角色，會聽到完全顛倒的事件版本。ChatGPT非但沒稱讚胡德的吹哨人角色，反而不實宣稱胡德已認罪，遭判刑下獄。

瞎說入獄 受害人擬提告

胡德發現此事震驚無比，表示打算向ChatGPT的母公司OpenAI興訟，因由是ChatGPT拿他來造謠，一旦立案，就是人工智慧、聊天機器人造謠誹謗名譽的第一起案件。

胡德表示，他被ChatGPT說成白領犯人，已經坐牢，但事實完全相反，這對他的名譽是極大傷害，尤其該銘記於心的是：他是民選官員，任職地方政府；沒有其他地方有一絲半毫暗示，指胡德涉及不法，所以AI機器人真是憑空杜撰；真該有妥善的法規管控，因為仰賴AI的人愈來愈多。

追求即時 不會查核求證

人工智慧界的專家表示，ChatGPT有能耐造胡德的謠，還說得繪聲繪影，煞有其事，一點兒也不令人驚訝；牛津大學電腦學教授伍德利吉(Michael Wooldridge)表示，事實上捏造能說服人的謊話，正是這類科技的特色。

伍德利吉指出，向AI聊天機器人提問，它並不會向事實資料庫查核，它靠著即時、快速完成回答，顯示它的本領；ChatGPT按互聯網可得的一切資訊，來完成可信的句子，但不求真實，還會猜測下一題是什麼，經常不正確，但出錯卻很能說服人。

依澳洲法律，誹謗罪要先向對方提出自己的關切，等28天看反應，才能正式提訟。胡德市長表示，他跟律師團已發函給OpenAI，要求撤消ChatGPT的不實造謠，還在等OpenAI回應。

向AI聊天機器人提問，它並不會向事實資料庫查核，它靠著即時、快速完成回答，但不求真實。(美聯社)

憑空杜撰 免責聲明搪塞

ChatGPT是在官網上醒目列有警語，跟用戶講它「偶爾會產出不正確的資訊」。

胡德認為，這條警句根本不夠。他表示，雖有免責聲明說會搞錯一些事情，但搞錯跟憑空捏造這種極為傷人的無稽之談，兩者之間有巨大無比的差距。

胡德的律師團在聲明中列舉ChatGPT對胡德捏造多起不實之說，例如他授權付款給軍火販子，確保馬來西亞政府會下單採買。

胡德表示，除了在ChatGPT，沒半個消息來源，有一點點暗示，可供ChatGPT借鑑而那麼說，不知怎樣，ChatGPT就是憑空杜撰出來。

華郵發函 OpenAI冷處理

華盛頓郵報連夜發函，請OpenAI對此發表評論；但OpenAI還未出聲。只是在稍早的聲明，回應ChatGPT捏造特爾利教授涉及性騷擾案時，OpenAI的發言人菲力克斯(Niko Felix)表示，「用戶登錄ChatGPT，本公司會致力於盡力辦到透明，說軟體產出的答案並不總是正確精準。對本公司而言，改善事實的精確度是一大焦點，本公司正在改善」。