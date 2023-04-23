養生／戴眼罩睡覺 有助提升睡眠品質和大腦認知能力

戴著眼罩睡覺、可阻擋周圍光線，讓人在睡眠品質和第二天的認知能力表現都較佳。（取自pexels）

最近一項發表在睡眠(Sleep)期刊上的研究顯示，戴上眼罩睡覺，可以增進情節學習(episodic learning)和警覺性(alertness)。實驗將參與的18至35歲受測者分為兩組，發現戴著眼罩、阻擋周圍光線的人，在睡眠品質和第二天的認知能力表現上都較佳。

據心理與神經系統學網站PsyPost的報導，良好的睡眠對大腦和身體的健康運作非常重要。睡眠太少或睡眠品質差，會對我們在日常活動中的警覺性產生負面影響。研究同時顯示，周圍環境的光線是導致睡眠中斷的原因之一。

研究作者葛瑞柯(Viviana Greco)來自英國 卡迪夫大學(Cardiff University)腦部影像研究中心，當葛瑞柯在卡迪夫買了一間沒有任何百葉窗的房子時，她的睡眠面臨嚴峻挑戰，因為即使是窗簾也無法完全擋住光線，讓她難以入睡。

葛瑞柯說，她和同事開始好奇，想知道夜晚戴上眼罩來阻擋環境光線，是否是個簡單的解決方法。

第一個實驗以89名年齡在18至35歲的參與者為樣本，在為期兩周的實驗中，參與者戴著眼罩在家裡睡了五個晚上，然後接受了兩天的認知測驗；接著他們不戴眼罩在家裡睡了五個晚上，並再次接受測驗。

在第二個實驗中，33名年齡在18至35歲的男性和女性成立對照組，兩個晚上戴上一般眼罩、兩個晚上戴上有缺口的眼罩，眼睛周圍未完全遮覆。參與者在入睡前戴上腦波偵測器，並在枕頭上放置了數字測光儀，以檢查他們的睡眠階段。

第二次實驗的結果和第一次實驗一樣，發現戴上眼罩的參與者，學習成績更好。此外，戴眼罩與更多的慢波睡眠時間有關，導致記憶力獲得改善。PsyPost說，慢波睡眠能恢復大腦解讀新資訊的能力。

葛瑞柯表示，這個發現對現實生活很有意義，因為許多人有睡眠障礙，但日常活動需要人們保持警覺並快速做出反應。葛瑞柯說，戴上眼罩過夜是一個有效、簡單的解決方案，可以改善、有益於認知表現。研究結果對許多白天工作，如駕駛汽車 或需要學習的人，都有重大意義。