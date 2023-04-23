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封面故事／紐約最古老書店 獨一無二

周靜芝
Argosy書店以有如圖書館般的經典裝潢而聞名，讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地方。（取自Argosy Book Store官網）
Argosy書店以有如圖書館般的經典裝潢而聞名，讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地方。（取自Argosy Book Store官網）

你是喜歡沉浸在閱讀世界裡的愛書人嗎？或是愛泡在書店裡消磨時光？如果以上皆是，不妨前往紐約市的Argosy書店。作為這座城市最古老的獨立書店，這家六層樓的「知識寶庫」擁有大量廉價書籍、初版、作者親筆簽名書和地圖等紀念品。當你造訪這家獨一無二的書店時，最好做好迷失在另一個世界的準備。

成立於1925年的Argosy書店，是紐約最古老的書店。（取自Argosy Bo...
成立於1925年的Argosy書店，是紐約最古老的書店。（取自Argosy Book Store網站）

成立於1925年的Argosy書店，是由家族擁有和經營，目前已傳至第三代。在1930 年代，Argosy搬到曼哈頓中城一座六層聯排屋的現址。

六層樓的Argosy書店擁有大量廉價書籍、初版、作者親筆簽名書和地圖等紀念品。（...
六層樓的Argosy書店擁有大量廉價書籍、初版、作者親筆簽名書和地圖等紀念品。（取自Argosy Book Store網站）

自成立以來，來自各地的圖書愛好者紛紛前來瀏覽Argosy書店的大量藏書。多年來，它令人印象深刻的藏書，也吸引了麥可•傑克遜(Michael Jackson)、莎莉•菲爾德(Sally Field)和時裝設計師唐娜特拉•凡賽斯(Donatella Versace)等名人的造訪。

Argosy書店以有如圖書館般的經典裝潢而聞名，讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地...
Argosy書店以有如圖書館般的經典裝潢而聞名，讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地方。（取自Argosy Book Store網站）

除了琳瑯滿目的書籍外，Argosy書店還以有如圖書館般的經典裝潢而聞名。它的迷人的裝潢也讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地方，其中包括電視影集「法網遊龍」(Law and Order)和電影「金翅雀」(The Goldfinch)。

去年聖誕節前，前總統比爾‧柯林頓曾造訪Argosy書店。（取自Argosy Bo...
去年聖誕節前，前總統比爾‧柯林頓曾造訪Argosy書店。（取自Argosy Book Store臉書）

由於藏書內容與眾不同，如果正在為某人尋找一份特別的禮物，這裡是個不錯的去處，但得給自己足夠的時間去瀏覽。而在這家獨立書店消磨時光的樂趣，也在於偶然發現某本有趣的書所帶來的意外驚喜。

Argosy書店地址：116 E 59th St, New York, NY 10022。

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