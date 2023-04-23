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423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

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封面故事／423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

記者鄭怡嫣
法拉盛圖書館。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛圖書館。(記者鄭怡嫣/攝影)

4月23日是什麼特別的日子嗎？英國大文豪莎士比亞(William Shakespeare)在1564年這一天出生，也在這一天去世；西班牙文學大師、「唐吉軻德」的作者塞萬提斯(Cervantes)則在1547年的這一天去世。400多年後，聯合國教科文組織(UNESCO)定4月23日為世界閱讀日與版權日(World Book & Copyright Day)，也有些國家稱為世界讀書日、世界圖書日。

聯合國教科文組織希望藉著這個象徵世界文學的日子，向大眾(尤其是年輕人和兒童)推廣閱讀和寫作。

另外，書與4月23日的關聯，還有一個浪漫的故事，也就是西班牙的「聖喬治屠龍紀念日」。傳說聖喬治在屠龍救了公主之後，摘下玫瑰花送給公主，作為愛的禮物，公主也回贈象徵知識和力量的書籍。因此每年的4月23日，情侶會互相贈送花與書籍，西班牙到處都充滿花香與書香。

在美國，4月是詩歌月也是世界文學節，圖書館會舉辦推廣文學、介紹作家等多項活動。（編者）

每年年底或翌年年初，全國各大公立圖書館都會發布最受歡迎書籍，與紐約市的多元化不符的是，這些榜單僅統計英文書籍，無法窺見移民讀者的偏好，位於當地鬧市的皇后區圖書館法拉盛分館，是全系統中文資料最多的社區圖書館。副館長邱辛曄首次分析2022年度的中文書刊及影像資料的借閱情況，投射後疫情時代華人的精神需求。

童書、小說 最受歡迎

作為在1998年開放的單個社區圖書館，法拉盛圖書館每月均會購買數百種由中國及港台出版的書籍，同步出版業界。

2022年是新冠疫情後皇后區圖書館全面開放的第一年。過去數年，圖書館經歷了閉館、網路借取及正常重開的數個階段。去年的圖書流通量終逐次回升，趨於穩定，達到疫前的流通水平。

去年前十名的中文圖書，由豆瓣網僅六人標記「讀過」的「上海娘事」領銜，故事以八位縱橫十里洋場的高級交際花為主線，訴說半個世紀前在老上海發生的一樁毒殺案。

知名武俠作者黃易的代表作「日月當空」和「尋秦記」，以及以文物歷險作為主題、由瀋陽唐伯虎所著的「國家寶藏」四部曲，則分別囊括第二、三、四名。

排名第五、第六、第七，為繪圖文本形式的童書「紅樓夢」、「西遊記」，以及兒童百科認知圖典「水果」。

第八、第九、第十，則為三毛親侄女陳天慈的回憶錄「我的姑姑三毛」、嚴文井主編的「世界童話畫庫」以及「邱會作回憶錄」。其後90本圖書中，羅曼史言情小說，則占多數。

除童書以外，故事性強的通俗小說、言情小說及歷史傳記，均受華文讀者的喜愛。海外讀者對中華文化與政治名人的蹤跡，也向來有刨根問底、業餘考據的興趣。多年來一直保有固定讀者的言情小說，通常為叢書與多卷本，它們閱讀輕鬆，代入感強，在近幾年也與爆火的電視劇互相支撐，流行度也水漲船高。

從集體無意識的層面來說，2022年是走出疫情陰霾的轉折年，就像紐約公共圖書館的分館及教育主任所說，今年借出的書籍，都是精采的故事，它們邀請讀者從日常生活的喧囂中抽身而出，來到新的時空，與有趣的人一起做新奇的事。

也正如皇后區圖書館的首席圖書館員所言，今年是多年來非虛構作品首次落選。而「神祕、驚悚、浪漫、奇幻、歷史」，是最受歡迎的小說元素。

看來，無論是哪一方的讀者，在特殊的困頓時期，都需要從精神上與現實短暫切割，躋身非凡的故事之中。

雜誌光碟 借閱者多

令人意外的是，在法拉盛圖書館，前100最多借閱的圖書資料中，影像資料占據約50%。

由甄子丹、謝霆鋒主演的動作大片「怒火」，獲得最高借閱205次，香港愛情懸疑電視劇「解決師」借閱184次，古裝懸疑劇「開封府傳奇」，借閱180次。

「這個統計也可以說出乎我的意料。」邱辛曄說，「由於手機觀看、無線電視以及各種中文網的普及，多年前曾最『獨家』的中文光碟借閱量，已經輝煌不再。本來以為會更差，但統計說明，還有很多讀者借閱中文光碟。」

如果不分中文圖書資料的種類，雜誌及影像資料則占主要鰲頭。

一份雜誌不同期的借書總數量，囊括法拉盛圖書館借閱榜單前十。借閱率最高的五本雜誌，分別為2667次借閱的「讀者」、1521次借閱的「快樂廚房」、1339次借閱的「讀者文摘」、943次借閱的「傳記文學」以及893次借閱的「明報月刊」。

從讀者口味上來說，這與圖書的借閱種類符合：通俗實用、或承載歷史傳記。此外老牌、品牌性強的雜誌，也依舊受到讀者關注。

中英文雙語教育，一直以來都是華人家長的教育中心，雙語類有聲童書，也同樣受到追捧。

邱辛曄指出，圖書館採購部為有中文圖書資料的20至30個社區圖書館購買這類圖書後，廣泛得到正面反饋，繼而擴大購買及推廣雙語兒童有聲書籍。

在法拉盛圖書館三樓，林立各類中文書籍，歷險小說及歷史類讀物，深受讀者歡迎。(記者...
在法拉盛圖書館三樓，林立各類中文書籍，歷險小說及歷史類讀物，深受讀者歡迎。(記者鄭怡嫣/攝影)

嚴肅社科人文 讀者也愛

儘管上述的統計表明，嚴肅類的社科人文著作並不被普遍閱讀，但根據邱辛曄的觀察，安靜的圖書館，是吸引書蟲的聖地，在法拉盛圖書館三樓，埋首閱讀中文書的讀者也尤其多而專注；他們的閱讀面與閱讀量，雖無從在統計數據中顯現，但作為圖書館人員，他有時採取主觀觀察的方式獲得某些印象：閉館前，員工收拾桌面上留有的圖書，準備次日整理，重新上架。而其中大量的書籍，正是嚴肅的歷史、社科、人文與傳記類，「這一類書籍的任何一本被讀者借閱，都是作者的幸運」。

在法拉盛圖書館三樓，林立各類中文書籍。(記者鄭怡嫣/攝影)
在法拉盛圖書館三樓，林立各類中文書籍。(記者鄭怡嫣/攝影)

「一般而言，新購買的圖書，在五年之內，平均每年有五次以上的借閱，應該是『物有所值』了。」他說，法拉盛圖書館的中文書籍影像逾10萬種，這也拉低了單本書籍被借閱的平均數量，「作為圖書館管理員，我希望更多的華人讀者前來借閱，使物有所用，用得其所。高借閱量也為圖書館投入更多資金、購買更多種類書籍提供了依據。

公共圖書館的基本功能是服務讀者，而這種服務和品質，很大程度上是由社區和讀者需求驅動的。公共圖書館目的是書籍影像流通，而並非收藏。」

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法拉盛圖書館2022年借閱中文書籍前30名
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