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旅遊補給站／5大訣竅 出國換匯、刷卡更省錢

編譯周芳苑
出國旅遊時機票、住宿、交通、餐費等用刷卡或付現，都得精打細算。(Getty Images)
出國旅遊時機票、住宿、交通、餐費等用刷卡或付現，都得精打細算。(Getty Images)

許多人為了出國旅遊努力存錢，而且費盡心思比較後訂價格最合理的機票、住宿、鐵路公車交通、餐館，接著，抵達旅遊目的地後，還要繼續保持聰明，花錢購物時盡可能降低幣別轉換的手續費。

個人理財業者NerdWallet彙整旅遊老手和消費者倡議人士意見後，提出以下省錢訣竅。

第一招：使用零外幣兌換費信用卡。到海外刷信用卡或銷帳卡(debit card)常被課收3%左右的外幣兌換費，但近來越來越多信用卡免收費，應考慮換用這類信用卡。

使用銷帳卡可能會衍生三類費用，除外幣兌換費，跨國用自動提款機提款時，兩國銀行往往分別收費。不過，有些銷帳卡不收這些費用，還有些可事後要求退費，就像旅遊訊息分享網站The Hot Flash Packer一位分享人馬夸特(Lisa Marquardt)的親身經驗，去年在科索沃用提款機被收費七歐元(約7.6美元)，之後收到退款。

不過，非營利消費者倡議組織Consumer Action發言人里杜( Joseph Ridout)提醒，有些信用卡不收跨國交易費，但年費很高，如果不常旅遊不值得使用。假如持有高等級銀行帳戶，也許已附有跨國刷卡免費用的福利。

第二招：盡可能刷信用卡。即使無法避免跨國刷卡費，刷卡還是比用現金划算，因為刷卡依據的匯率優於現金匯率；各地對威士卡(Visa Card)、萬事達卡(MasterCard)接受度較高，美國運通卡(American Express)相對受限。多數國家刷卡很普遍，現金不必準備太多。

第三招：付現時採用當地貨幣。如果店家希望付現，請付當地貨幣而不要付美金，里杜說，商人和銀行間往往巧妙地讓付美元的消費者實際上付出更多。

第四招：避免在機場兌換貨幣。有時要用現金付小費。里杜估計，機場入境區的貨幣兌換往往收費15%，如果要用自動提款機領錢，在機場領比旅館划算。針對提款機，專家建議盡量使用單次提款限額高的機器，以免一再被收手續費。

第五招：試著用美元付費。里杜說，某些國家或地區的美元和當地貨幣幣值相當，有些店家很喜歡收到美元，甚至接受優於預期的匯率。

●周刊旅遊歡迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。

信用卡 貨幣 匯率

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