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旅遊補給站／紅寶石洞穴瀑布 全美最高、最深

周靜芝
夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)以浪漫為主題，深度探討了瀑布的歷史。(取自Ruby Falls官網)
夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)以浪漫為主題，深度探討了瀑布的歷史。(取自Ruby Falls官網)

大自然的鬼斧神工總是讓人讚嘆，美國最令人驚歎的自然奇觀之一就隱藏在另一個美麗的自然景觀裡。紅寶石瀑布(Ruby Falls)是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布，它位於盧考特山(Lookout Mountain)內，盧考特山本身也是該地區的熱門景點之一。

這兩個景點都位於田納西州的查塔努加(Chattanooga)，一個以攀岩、騎自行車和健行而聞名的南方小鎮。雖然也會看到很多人排著隊乘坐玻璃屋頂的英克雷鐵路(Incline Railway)上山，但真正的寶藏是在山頂裡面。

洞穴之旅從一個透明的電梯開始，從26層樓高的地面下降到山的內部。抵達底部後，遊客將看到一系列鐘乳石、石筍、古老的岩石，當然還有紅寶石瀑布，它位於盧考特山內部1120英尺處。

為了維護地下洞穴和遊客的安全，所有到紅寶石瀑布的參觀者必須有導遊帶領。最受歡迎的「洞穴漫步」(Cave Walk)之旅節奏較快，遊客透過語音導覽穿過洞穴到達瀑布。另外，還有兩個更具深度的「溫和步行之旅」(Gentle Walking Tour)和夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)。

這些以浪漫為主題的旅程，深度探討了瀑布的歷史，例如1928年一個名叫利奧．蘭伯特（Leo Lambert）的人發現了這個瀑布，並以妻子露比（Ruby，意為紅寶石）的名字命名。紅寶石瀑布全年對外開放，洞內平均溫度為60℉，四季皆宜造訪。

除了觀賞地下洞穴和瀑布，來到紅寶石瀑布的遊客還可以登上鄰近的盧考特山的瞭望塔和大藍鷺觀景台(Blue Heron Overlook)，欣賞山谷和田納西河的壯闊風光。High Point ZIP Adventure一系列的溜索(zipline)和攀塔活動，也在盧考特山、紅寶石瀑布附近。

紅寶石瀑布70至80分鐘的「洞穴漫步」門票為成人25元，3至12歲兒童為14元；兩小時的「溫和步行之旅」和「提燈之旅」都是40元。門票必須在上網購買，最好提前幾天預訂，網址為https://tickets.rubyfalls.com

位於田納西州盧考特山內的紅寶石瀑布是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布。(取...
位於田納西州盧考特山內的紅寶石瀑布是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布。(取自Ruby Falls官網)

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