家有萌寵／我養過的四個毛小孩

Scooter在12歲時，不得不安排牠安樂死。（圖：作者提供）

從1990年住在密西西比州到現在住在德州，我一共養過四個萌寵。

Scooter 病痛纏身安樂死

Scooter 是在1994年太太從同事手中接過收養的。牠有先天性的癲癇， 前男主人過世後女主人不願照顧，因此轉託太太收養。

牠非常聽話也很黏人，剛來時才兩歲非常瘦弱，在我們的細心照顧之下不到兩個月就長到8磅。平常出去大小便自己可以認路歸來。然而我們全家出去外地旅遊時，即使託付給狗醫院照護，牠會不吃不喝，寧可餓死，醫生催促我們快點回來，從此我們避免全家一起旅遊。

別看他個子小，牠毫不畏懼大狗，經常大聲嘶吼，嚇退碰到的陌生犬。牠看家本事高。根據從遠處來的走路和汽車聲，牠立刻可以分辨出是主人還是陌生人，立刻出聲警告。

當牠10歲時，因白內障逐漸失去視力，全憑聽力走路。更糟的是牠大小便失禁又經常全身抽搐，舌頭發紫，終於在12歲時我們不得不安排牠安樂死。

Levi是一隻非常英俊的狗，但是野性難馴。（圖：作者提供）

Levi 英俊難馴愛音樂

自從 Scooter死後，孩子們非常傷心。太太決定從網上尋找類似的小狗替換去世的Scooter來陪伴孩子們，後來我們從Omaha一個專門培養狗的中心領養到被退貨的Levi。

這是隻非常英俊但是野性難馴的silky terrier。如果門沒有關好，牠一定偷溜出去亂逛。總有用不完的精力，通常在後院啃咬松果樹枝玩耍，但是對於家裡養的一對愛情鳥非常友善，牠天資聰明，無論我們用任何餐具餵食，絕對不糟蹋食物。奇特的是牠對於音樂，似乎有所偏好。例如由Eason Chan唱紅的「愛情轉換」，廣東曲和日本曲都有版本。當Levi聽到這些曲子常常會爬到我身上舔我的手。

2015年牠得了皮膚癌，看了醫生動了手術 ，結果還是轉移變成淋巴癌，不吃不喝，最終不得不讓牠安樂死。牠走的那個月我情緒低落，直到有一天在睡夢中牠又爬到我身上我才釋懷。

Buddy忠心耿耿，絕對不相信陌生人。（圖：作者提供）

Buddy 忠心耿耿護大門

Levi來後的第二年我們一起收養其他兩隻毛小孩Buddy和Abby。 Buddy是太太的同事所收留的流浪狗。經過獸醫檢查，鑑定Buddy將近兩歲。

由於同事家裡已有兩隻狗而轉託付給我們。牠對我們非常友善。很快地我們發現Buddy神經系統有問題，身體不時抖動，皮膚容易過敏 ，時常掉毛，難怪牠被原來的主人遺棄。

Buddy忠心耿耿，絕對不相信陌生人，對於不熟悉的訪客和聲音經常狂吠不已，加上牠作息時間日夜顛倒，因此是一隻不可多得的看門犬。

令人難過的是牠身體健康因為長期服用過敏藥而每況愈下。2022年逐漸失去控制排便的功能，我們也不得不在去年7月中旬安排牠的安樂死。

Abby 對人和善，長得又漂亮 。（圖：作者提供）

Abby 和善漂亮黏主人

Abby來自佛羅里達。這一隻可愛的小母狗，卻不幸的被原來的小主人虐待，第二次斷腿後，牠的女主人不願再付昂貴醫藥費把牠遺棄在狗醫院。太太的另一位同事輾轉地由密西西比動物收容所收養牠，由於Abby無法與她原來的另一隻狗相處，時常爭寵而交給我們收養。

2019年10月10日清晨5時我在家樓下廁所突發中風 ，倒地不起。那個時候樓下還沒有買齊家具，因此我太太和小孩都睡在樓上。Buddy與Abby兩個毛小孩就一直待在我的身邊，直到8時左右才驚動了太太，把我送醫急救。

Abby對人和善，長得又漂亮，最喜歡玩發聲的塑膠球，如今已高齡15歲，只要太太出門，牠會不停地探門哀嚎，直到她返回才安心。

回憶過去，這些毛小孩跟我們同時成長成為毛老頭。與牠們相處的日子帶來無比樂趣，然而與我們永別時帶來的悲傷讓人悵然。