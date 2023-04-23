猜猜看／閱讀的姿態 書香的滋味

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423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

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2023-04-16 13:24
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。（取自pexels）

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2023-04-16 02:09
長島大頸由於擁有紐約州最頂尖學區，吸引華人為子女入讀公校爭相購屋。（本報檔案照）

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2023-04-16 14:27
為孩子籌措學費，應及早安排。(Getty Images)

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2023-04-16 15:05
「529大學教育儲蓄計畫」是具有省稅優點的投資工具，可以讓家庭為孩子準備上大學的基金，但計畫卻常常遭到誤解。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

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2023-04-16 16:15
德國改變主意、允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車。環保組織的抗議者在柏林象徵性地破壞「攝氏1.5度限制」的牌子。（歐新社）

大仁說財經／歐盟要禁售燃料車 德國變心

2023-04-16 02:12

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