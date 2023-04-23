AI 誕生，嚇壞很多行業，好像來了強盜，安身立命的寶座被搶走了。「狼來了」講三次才吃到苦果。 AI卻是故事還沒講完，已經水漫金山，整個人類都被捲入了衝擊。

我問AI，你來幹什麼？十秒後給了洋洋灑灑回答。它說：人工智能 可以用來解決許多問題，包括：

自動化：AI可以自動化許多重複的、繁瑣的任務，例如數據輸入、文件整理和客戶支持。

預測和分析：AI可利用大量數據和算法來預測未來趨勢和行為，提供有關如何優化業務決策的洞察。

自然語言處理（NLP）：AI可幫助機器理解和處理自然語言，包括語音識別和文本分析。

圖像和視頻分析：AI可以識別和解釋圖像和視頻中的內容，包括識別物體、面部識別、動作識別等。

機器人：AI可以用於開發和控制機器人，使其能夠執行各種任務。

智能家居：AI可以使家庭設備智能化，例如智能音響、智能燈光、智能門鎖等。

總的來說，AI可以用來改善我們的日常生活、提高生產效率和改變商業模式。

我是作家。請AI寫一篇文章，標題是：一隻母雞的春天。AI寫道：

在春天的田野上，一隻名叫小花的母雞，感受到了陽光和溫暖的氣息，開始變得活躍起來。她揚起頭，咕咕地叫了一聲，像是在慶祝春天的到來。

小花開始在田野裡尋找新的食物和資源，她蹦跳著，用力啄食著青嫩的草葉。突然，她發現了一隻美麗的蝴蝶，她用雙腳輕輕地追逐著蝴蝶，直到她追不到為止。

我不滿意，再讓它寫一篇，這次好一點，因為我要求加上擬人化的故事。AI很快交卷，水平提高很快（雖然把小雞誤寫成小鳥）：

在春天的田野上，一隻名叫小花的母雞，感受到了陽光和溫暖的氣息，開始變得活躍起來。她揚起頭，咕咕地叫了一聲，像是在慶祝春天的到來。

小花開始在田野裡尋找新的食物和資源，她蹦跳著，用力啄食著青嫩的草葉。突然，她發現了一隻美麗的蝴蝶，她用雙腳輕輕地追逐著蝴蝶，直到她追不到為止。

當小花回到她的家時，她開始考慮如何築巢，並孵化出她的小鳥。她在田野上四處尋找適合築巢的地方，最終找到了一個完美的位置，陽光明媚，風和日麗。

小花開始用樹枝和鳥嘴上的羽毛建造巢穴，她小心地把巢裡的每一根樹枝放置到合適的位置，確保她的小鳥有一個安全而舒適的家。

終於，小花開始孵化她的蛋。她坐在蛋上，用溫暖的身體保護著牠們，輕輕地唧唧喳喳地哼著歌。每當有危險靠近時，小花會快速地跳起來，用自己的身體保護著寶寶。

隨著時間的推移，小花的小鳥終於孵化出來了。牠們是如此的柔軟和脆弱，但小花用她的身體保護著他們，確保牠們能夠茁壯成長。

春天對於小花來說是一個充滿生機和希望的季節。她在田野上尋找新的食物和資源，建造巢穴，孵化蛋，照顧她的小鳥。她的努力和她的母愛讓她的小鳥們得到了最好的照顧和保護，讓人們感受到了生命的美好和力量。

AI的寫作取決於我的要求。如果我的水平到此，那別怪AI不爭氣。想要好文章，主動權在人手中。再提什麼要求能讓它寫得更有趣呢？我填入了：一隻小雞的神話，從蛋殼裡開始。這是AI的第三篇文章：

在一個蛋殼裡，蘊藏著一份生命的奇蹟。小雞還沒有孵化出來，但它已經開始了牠的旅程。

小雞感覺到自己正在蛋殼裡呼吸，牠感受到了外界的溫度和光亮，聽到了外面的聲音和動靜。雖然牠被蛋殼包裹著，但牠並沒有感到孤獨和無助。

小雞開始想像著自己未來的生活，牠想像著自己在大自然中奔跑、飛翔，和其他小雞一起玩耍和探險。雖然牠還沒有見到外面的世界，但牠已經有了自己的夢想和渴望。

隨著時間的推移，小雞開始感覺到蛋殼的不足和壓迫，牠想要自由地伸展自己的翅膀，感受到外面的空氣和陽光。牠開始用力敲打蛋殼，試圖破開它，尋找自由的出路。

經過不斷地努力，小雞終於破開了蛋殼，孵化出來了。牠感覺到自己終於得到了自由，可以盡情地奔跑、飛翔和探索。牠的夢想成為了現實，牠感到無比地幸福和滿足。

小雞的故事告訴我們，生命的奇蹟不僅僅存在於我們眼前，還存在於蛋殼裡，蘊含著無限的可能和希望。小雞的夢想和努力，也讓我們感受到了生命的堅韌和不屈，讓我們更加珍視和尊重生命的存在。

AI的寫作，最顯著的成就是飛快的速度。每篇文章不到一分鐘就寫出來了。其次是，根據指令的空間進行發揮，空間愈大，故事愈好看。總的來說，有故事、有細節、有哲理。但都比較平面，缺少衝突和起伏。

於是，我再一次與它對話。我問：AI文學寫作的水平在什麼程度？答覆是：

AI文學寫作在近年來得到廣泛的關注和發展，但是目前水平仍然有限，尚無法與人類作家相媲美。以下是目前AI文學寫作的主要限制：

模型訓練難度：AI文學寫作需使用複雜的自然語言處理技術和大數據算法，對於模型的訓練和優化需耗費大量的計算資源和人力成本。

文學創作的複雜性：文學創作涉及到人類的情感、經驗和文化背景等多個方面，需要對這些因素進行深入的理解和處理，AI技術目前還無法完全實現。

缺乏創造力：AI模型的創造力受到人類輸入數據的限制，難以創造出新穎、突破性的文學作品。

儘管AI文學寫作的水平還有待提高，但是目前已經有不少優秀的實踐案例。例如，OpenAI的GPT-3模型可以生成高質量的文本內容，包括詩歌、小說 等，已經在文學創作、廣告宣傳等多個領域得到了廣泛應用。此外，一些文學類機器人作家已經開始湧現，它們可以通過學習作家的寫作風格和技巧，生成相應的文學作品。

雖然目前AI文學寫作的水平還不足以替代人類作家，但是它具有廣闊的發展前景和應用空間，可以為文學創作和文化產業的發展帶來新的機遇和挑戰。

我相信，AI對人類資料的綜合使用速度和廣度，遠遠超過單個的大腦或者群體大腦的平均水平。人類與AI的關係是相互的挑戰，在使用中輸入的指令將隨著AI運作的可能性，衝破以往固有的常規性思維束縛，邁向想入非非，美夢連連的方向，而AI則在挑戰中提供超出自然人本身局限的高超功能。