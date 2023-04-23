封面故事／東西歷史文化漫談寫衝突

「東西歷史文化漫談--從詩經到費加洛婚禮」一書，作者是鮑家麟教授。

自從疫情爆發之後，全美各地反亞裔的仇恨犯罪事件層出不窮，凡此導源於種族偏見的文化衝突，是近數十年全球化和移民 潮交相衝擊的結果，一位長期從事爭取亞裔司法正義的南加州律師郭志明(Stewart Kwoh)去年在接受華郵(WP)訪問時大聲疾呼：應該在課堂上宣導美國開發的歷史，如1860年代中國移民築造橫貫東西鐵路及開發加州農業等，藉以對抗或削減種族仇恨犯罪。

郭志明律師和妻子Patricia曾帶領教師們推動一項非營利亞美教育計畫，研擬53式有關移民和族裔的教學內容。伊州、新澤西州州法已通過此類中小學課程，康州亦跟進。

作者台大教中國婦女史

疫情之中，讀到一本散文集恰巧和上述異文化相互衝擊、震盪的現象息息相關。這本圍繞「東西歷史文化漫談」的文集，副題是「從詩經到費加洛婚禮」。

作者鮑家麟教授於上世紀70年代在台大歷史系首開「中國婦女史」的課程，當時出現「旁門左道」的反對聲浪，不意數年之內漸成顯學，足見其學術眼光敏銳；那時她與呂秀蓮、李元貞等人，同是推展台灣婦女運動的重要成員，鮑教授畢業於台大歷史系，1971年獲印地安納大學歷史博士學位，目前是亞利桑納大學東亞系榮退終身教授，曾當選北美20世紀史學會會長，2014年應聘為蔣經國基金會美洲諮議委員。

鮑家麟教授有關婦女史的論述豐碩，同時擅寫散文，她收錄在「東西歷史文化漫談」裡的文章，大多以說故事的形式，列舉真實的「人」和「事」說明異文化相互激盪的現象，而她取材的場域即其所走過的中美兩地的學術研究過程和生活見聞。其中有一篇談論文言文；若溯本探源「語文」是文化的儲藏及傳播工具，在中國百年來的近代化運動當中，五四人物如胡適和陳寅恪等對於白話與文言曾掀起新舊文化的熱烈爭辯。

洋學生說文言文容易學

由於鮑教授執教美國大學的東亞系，她從課堂上發現了一些洋學生和教授對文言文的感受；一位名叫班潔明的東亞系學生，其研究專題是中國的吳越春秋，並以此完成一篇碩士論文，鮑教授說，許多洋學生都認為中文難學，但班潔明卻說文言文比白話文容易學，鮑教授告訴他上一代的歐洲漢學家高本漢研究古漢語成就非凡，另有一位執教亞利桑納州、研究明代典章制度的賀凱教授(Charles O Hucker)，著作多本有關中國歷史的書籍，成為西方治中國史者必用的參考書。

當年賀凱在芝加哥大學攻讀博士學位時，曾到台北做研究，留下一段用文言文找路問津的趣聞。賀凱教授平日省吃儉用，去世後將遺產悉數設立獎學金，嘉惠亞利桑納州大學學習中國歷史文化的學生，這是東西文化交流的一個正向繁衍。

再看「漫談東西歷史文化」的集子裡，有兩篇觸及「轉世」的話題，首先出現的是「轉世在美國」、講述她在課堂上及大學城的社區演講中應邀談「轉世」，其間遇到不少對中華文化興趣濃厚的人士，有的曾往東亞旅遊，會後發問熱烈，大半聽眾出於好奇，還有幾位堅信自己前世是中國人，其中一位女士甚至表示為了努力減肥曾叩問靈媒……，鮑教授筆尖帶幽默，把這個出自東方宗教和哲學的題目借用真人真事表達，活神活現，不禁令人莞爾。

訴說墨婦血淚故事

一生從事中國婦女史研究並為傳統社會婦女申訴不平的鮑教授，在這本文集中有一篇「墨西哥 的蝴蝶夫人」，它不僅敘述美國開發西部時華工所受的歧視和虐待，同時也因為當年華人 在婚姻方面所受的不平待遇而波及數百名墨西哥婦女流落異鄉。她所搜集的剪報等資料，一併為這群來自異文化的墨西哥婦女申訴一段充滿血淚的故事。

話說早期來美的華工，既不能攜眷也不能在美結婚（法律規定），美國排華法案激烈之時，有許多華人移居墨西哥，其間有相當的比率娶墨西哥婦女為妻，後來墨西哥發生內亂及排華風潮，逼迫華人紛紛單身離境逃回中國，其所生下跨種族婚姻的子女，也受到歧視，失去墨西哥國籍，被驅逐出境，於是這些墨西哥婦女舉債萬里尋夫，飄洋過海來到福建、廣東後，發現丈夫早有家室，只落得流浪大都市街頭，恰巧一位在中國做生意的墨西哥商人Eduardo Miller在上海碰到這些流浪異地的墨國女乞丐，承他回國努力奔走和遊說，墨國政府終於撥款分批接回數百名婦女和兒童，讓他們重歸故里。

話題取歷史典故或新聞

這冊漫談東西歷史文化的散文集子區分為六個段落，有：古今西東篇、我見我思篇、婦女問題篇、行萬里路篇、變形金剛篇、能吃真好篇。

其話題和內容或啓端於一則歷史典故、或報上的一則新聞或出席漢學會議的一篇研究題目的新概念…近世由於傳播和交通科技的進步，加速了人類全球化的腳步，縮短了人與人、文化與文化之間的距離，同時增加了地球村村民的自覺性，愈發喜愛同類，排斥異類。理所當然，不同文化的接觸必然發生摩擦，只有假以時日，才能收到相互適應和變革之效。

鮑家麟教授以歷史學者的素養和視野藉50餘篇的散文，表述了東西文化的碰觸和震盪，行文深入淺出，且富幽默感，引導讀者瞭解今下地球村的洋洋大觀，掩卷之餘，讓我從文化異同的角度再觀今日世界的紛紛擾擾。