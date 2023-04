封面故事／爾灣華裔紀實吹起歷史熱

爾灣紀實一書的封面。

去年2月間,加州 爾灣的華人 社團出版「爾灣華裔紀實」(Chinese Americans in Irvine)一書以後,今年3月間,爾灣市政府及爾灣加大 (University of California, Irvine)圖書館,又分別舉辦「爾灣舊城」(Irvine Old Town)及「大計畫:爾灣加大歷史—從農場到地球社團」(The Big Plan: History of Irvine and UCI, From Ranch to Global Community)兩個書展,吹起了一陣爾灣的「歷史熱」。

程榮庭醫師 書中慈善家

目前,加大(UC)十個校區當中,有八個以郡(County)為名,唯有柏克萊(Berkeley)與爾灣例外。前者是因為學校的存在早在加州建州之前,而後者則因當年地主爾灣家族主人James Irvine祖孫三代的夙願,而由獨生曾孫女 Joan Irvine Smith (1933-2019)執行捐地1000英畝興學的一個條件。

事實也是,爾灣建市乃在學校成立六年之後。市、校之間的關係,非屬尋常。校門入口處花園旁邊的Barclay Theater,屬於市政府所有。它又稱爲Cheng Hall(程樓),捐主程榮庭醫師就是「爾灣華裔紀實」書中「慈善家篇」内的第一名。

1840年代末期,到加州發了淘金(Gold Ruch)財的人,分散各地繼續發展,抑或自立門戶成家建業。爾灣的歷史,就是180多年前愛爾蘭移民老James Irvine到橙郡(Orange County)開墾的故事。

遠方建築物是學生宿舍。

他創辦的Irvine Ranch農場,占地11萬英畝。一直以「爾灣公司」的名稱經營。自1983年起,Donald Bren開始收購爾灣土地,終於1996年併吞整個公司,但仍留「爾灣」之名,而躍升為全國的首富地主。爾灣加大新建大型室内球場是他捐建的,稱為「Bren Events Center」。再者,電腦資訊學院的新樓也是他的禮物。

爾灣30萬居民 3.6萬華人

早期20年内,爾灣一直維持著不滿10萬人口的市鎮狀態。近30年來的發展,已成為30萬居民的都市了。人口的組合,計爲歐裔43%,亞裔39%,及非裔1.9%。華人占亞裔33%,約3萬6000多人。成年市民幾乎全具高中學歷,其中66%又有大學以上教育程度。爾灣既原以大學城(College Town)為基礎,一直維持「計畫社區」(Planned Community )的藍圖發展。現由20幾個以「市鎮」(Villages)觀念為主的社區組合,形成一個大型「工業園區」。環繞著無數的天然或人工公園,與運動及娛樂的公共設備。市區的道路,汽車雙向三線之外,種了三層以上的花木,又另闢出脚踏車路線及行人道。

在1980年代,正當中國「改革開放」時期,出國留學生極多,南加州正是他們的首選。UCI的招牌,曾被戲稱為加州的「華人大學」 (University of Chinese Immigrants)。目前呢,留學生減少了,「多元化」政策(Diversity)雷厲風行,盡量吸收拉丁美洲後裔「低收入」 (Low Income)家庭背景的學生。

UCI 校園的中國雕刻園區。

不過,根據2023年度的報告,入學新生亞裔占58%,其中半數估計為華人。亦仍頗符合全市人口結構的比率。

介乎市區與大學之間,坐落南端高地,有一個300英畝稱為「大學山莊」(University Hills)的住宅區。除了野生保留地外,專為學校教職員建築宿舍。獨院住宅、套房私有公寓(Condominium)及出租公寓(Apartment)三者俱備。目前約有1230獨院,及2000單位出租的各式公寓,解決大約全校75%專職教職員的住宿問題。房子雖是私購的,但土地向校方租用。如此安排,房價約為市價的一半,購入時是優點。但出售時只限校方收購,不可自由漲價。這對新聘人員確是一番「德政」。

描述當地華人半世紀活動

另一個好處是,退休後仍可住下去。但除了配偶外,無人可以繼承。一個頗具特色的教職員「優遇」。不過,有人早離校了,房子卻沒換人。尤其是調任公職,人在華府,引來競選對手在媒體的評論。一向平靜的住宅區,亦受其影響。近年來,有一位教授當選而就任國會衆院議員,超過四年了,人在華府,仍占有學校的房子。競選的對手,曾在主流媒體大加渲染與攻擊。

這個原是寂寂無名的「大學山莊」,引起了大家的注意,輿論紛紛。這也算是一向幽靜的校園環境,被掀起一點不大不小的漣漪了。

這一冊紀傳體裁的文獻,描述半個世紀以來,華人在爾灣的種種活動。卷前兩篇 「引言」,分別題為「美國華裔旅程」與「爾灣的共同記憶」,由兩位歷史教授執筆,概述兩個不同時期的移民歷史。書中内容,分為慈善家、社區領袖、藝術文化人、學者、社團, 以及故事等六篇,個人立傳者近百人。此書内容的選擇,甚爲均衡。編排與插圖亦極精美。更重要的是,英、中文對照,給不同背景的讀者方便。另一方面,也可作為語文教育的範本。籌畫出版團隊及主編蕭迪玉,應獲祝賀與道謝。