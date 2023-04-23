我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

地產投資／AI突起 房產業界天翻地覆？

蔡璧徽、Sherry M. Zhang
Plunk有實時房產的信息數據庫，以強大分析能力的AI，力爭做住宅估價的新創，並且號稱即將成為「住宅業界的Bloomberg」。（截自官網）
Plunk有實時房產的信息數據庫，以強大分析能力的AI，力爭做住宅估價的新創，並且號稱即將成為「住宅業界的Bloomberg」。（截自官網）

近來，科技業界被AI(人工智能)的浪潮席捲，很多人都開始憂心工作即將被取代。有些人更笑稱，以前都以為第一波被機器取代的人是藍領勞力，但沒想到真正先丟飯碗的反而是辦公室低階白領工作，甚至開始怪父母當時阻擋他去做水電工。

當然面對劇烈變化的時候，都會有各種聲音。其實所有的科技突破都不是一朝一夕發生，在地產業界也早已經有許多使用AI的新創企業，正在試圖顛覆「地產」這個人類成為定居動物以來最古老的行業。然而，AI到底又能怎樣應用在地產行業呢? 也許我們可以從幾個利用AI的地產業新創看出端倪以及未來趨勢。

Plunk：實時房產信息數據庫

主打「全方位動態估價」(Dynamic Valuation)」和「實時資訊」(In Real Time)的新型房產數據庫Plunk，有龐大的資料庫支撐，輔助以強大分析能力的AI，力爭做住宅估價的新創，並且號稱即將成為「住宅業界的Bloomberg」。Plunk的技術先進在於房產估價的時候，甚至能夠基於用戶上傳裝修圖、潛在客群的收入水平和社區生活方式計算房價。這全都歸功於運用AI進行數據分析，做到傳統地產業難以企及的精細程度，以斷絕買賣雙方與市場信息不對等的局面。

另一家新型地產上市公司OpenDoor曾經也憑藉先進數據模型橫掃地產界。OpenDoor的數據來源除了AI估價模型的計算之外，它還機智地僱傭了相當數量的經紀人和地產專家，共同參與構建報價系統。

OpenDoor的經營方式主要是先從市場上尋找打算出售的賣家，將房屋的地理位置和建築設施條件等輸入數據庫進行報價；買下房屋後再適當修繕，用數據分析報一個合理的賣價再投入市場。全過程OpenDoor靠賺取其中的差價錢盈利。

原本這樣的經營模式是好的，但去年底OpenDoor 卻爆出因欺瞞消費者而收到幾千萬的罰單。問題出在尋找房源時，OpenDoor以全程電子化、簡化流程為賣點，吸引一些急於轉手房產、不願意在繁瑣程序中浪費時間的賣家，利用他們的心理，用低於市價的價格購買房源。說到底還是人為的參與導致欺詐行為出現。

相比之下，Plunk目前的主營業務還是呈現一個盡量透明的房產市場，把數據工具供客戶自己使用，像計算器一樣，放入地段、空間佈局、人口等數據之後直接給房價估算結果。使用者既可以是買家也可以是賣家，省去了中介麻煩的同時，還能防止虛假報價。

Milestone Lab：一條龍買賣

經歷過買房賣房的人都明白，找人工、找律師、找仲介都是費時費力費錢的事情，而且房產買賣這種大型支出一定需要自己信得過的人幫忙全權處理。Milestones非常理解客戶這種煩惱，因此他們在開發AI來進行智能房產管理時，力求提供 「買-搬-管-賣」 一條龍服務。

Milestones Lab數據團隊提供的服務基本涵蓋房屋交易期間所有能涉及到的方面：買房時幫忙看房、過濾合同文件、提供理財建議；搬家時提供合作的搬家公司、幫忙追蹤包裹；管理房屋上可以安排維修人員上門修繕、根據房屋狀態作市值估價；賣房的時候為賣家作法律代表、安排過戶等等。在提供房屋管理的服務同時，加強仲介、人力、銀行資方與房主的關係，建立多維度信任體系，從而形成回頭客市場。

Milestones在開發AI來進行智能房產管理時，力求提供 「買-搬-管-賣」...
Milestones在開發AI來進行智能房產管理時，力求提供 「買-搬-管-賣」 一條龍服務。（截自官網）

eXp：線上房產仲介

eXp作為跨國家與地區的大型房產服務類企業，業務可以算很成熟了，很多地產經纪和地產公司和它都有接觸。無論是作為買家還是賣家，eXp都能夠提供幫助。它的頁面類似檢索引擎，背靠雲端數據庫，用戶搜索房源的時候放入關鍵詞，還可以根據需求進行條件篩選。eXp數據庫中包含目標房源的實物圖、平面圖，還可以預約線上或線下看房，非常方便。

通過和地產公司與地產經紀人的合作，eXp將客源的需求收集完畢之後，最終替你匹配最適合的當地真人仲介。它大大節省真人仲介、真人找房的時間，又不完全脫離傳統的找房、買房程序，對於適用群體幾乎沒有門檻，極大優化了客戶體驗。

eXp將客源的需求收集完畢之後，最終替你匹配最適合的當地真人仲介。（截自官網）
eXp將客源的需求收集完畢之後，最終替你匹配最適合的當地真人仲介。（截自官網）

EliseAI：智慧型租房客服

在美國，租房市場是一塊巨大並且富有生命力的「蛋糕」。大約有30%的房客每年會搬一次家；每年在校讀書的學生大部分會選擇校外租房。Elise Ai的主創團隊看中這塊商機，研發出這款能夠模擬真人客服，同時有海量數據支撐的AI小幫手。

Elise AI 面向的群體可以是租客、房主和仲介。潛在租客能夠用它尋找房源，向它咨詢房屋出租的各種細節，還可以要求查看平面圖、預約看房等。面對學生客群，它可以幫助導向到租期靈活、收入要求適合學生群體的房源。房屋仲介利用它管理大量的open house以及看房預約，並能及時處理、過濾客戶的電郵、簡訊等各種詢問，並定時提醒跟進特定的交易進程。對於房產還在施工中的未來主人，Elise AI可以計算出竣工日期、戶型預期、市場估價等等。

Elise AI 主打高度模擬真人的智慧型客服，並且24小時全程有問必答，讓看房更高效。

RentHop、Zillow：與時俱進的租房平台

常坐紐約地鐵的也許見過RentHop租房平台的張貼畫廣告：一隻背包客袋鼠從二維碼中伸出腦袋，像一個尋找住所的迷茫旅人。RentHop的Hopscore AI 同樣擁有海量數據源，由於目前只針對紐約地區，它的信息檢索工具更細化、訊息更集中。它從租客的立場出發，在房源的信息頁面會附帶房東或產權公司的實時用戶評價，還會在租客檢索房源的提示做出小心價格陷阱的提醒。

作為老牌的租房平台，Zillow不甘落後，也用AI為自己進行經營優化。它的Zestimate數據模式一度成為市場上最好的房產價格評估模型，房主們能夠獲得最準確的房產報價。但由於對Zestimate的算法技術過於自信，數據團隊又沒有足夠的經驗對預測的市場進行人工審核，導致後來Zillow錯誤購入過多房源無法出手，跳進自己挖的「房源囤積」的陷阱，一度造成經營虧損。

作為老牌的租房平台，Zillow不甘落後，也用AI為自己進行經營優化。（截自官網...
作為老牌的租房平台，Zillow不甘落後，也用AI為自己進行經營優化。（截自官網）

科技的進步讓各大行業都開始組建自己的數據科學家團體，研究品牌專屬的AI數據庫和算法。當然房產交易變得便捷快速要得益於AI的智慧，然而這些AI驅動都有一個共通之處：他們都需要大量的資料來「投餵」 ，好讓AI學習之後變得更聰明。而這些資料怎麼來? 一部分可能透過產權公司，還有不斷吸納有經驗的經紀人來獲取數據。他們每年經手上百萬甚至千萬的房產過戶，最有可能手握這些珍貴的資料。

AI目前還是一匹待馴服的 「寶馬」 ，究竟該如何在經營中合理、準確運用數據與科技，這對房仲業者來說還是考驗。

（原創作者：蔡璧徽律師Sylvia P. Tsai, Esq.，助理Sherry M. Zhang，蔡璧徽律師為紐約執業律師、耿婷律師樓合夥人。）

AI 租客 房價

上一則

家有萌寵／我養過的四個毛小孩

下一則

生活／比一比 看AI如何寫作

延伸閱讀

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招
遠離惡客 房東慎查身分、信用及收入

遠離惡客 房東慎查身分、信用及收入
灣區今年房市 多位仲介認為短期或略回暖

灣區今年房市 多位仲介認為短期或略回暖
溫州荒廢「鐵架房」賣270萬元 仲介：這是學區「房」

溫州荒廢「鐵架房」賣270萬元 仲介：這是學區「房」

熱門新聞

長島大頸環境怡人、學區優異，讓華人實現夢想的郊區生活。(本報檔案照)

封面故事／學區篇／紐約10佳學區 9個在長島

2023-04-16 13:24
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。（取自pexels）

養生／補充保健食品 這6種就夠了

2023-04-16 02:09
長島大頸由於擁有紐約州最頂尖學區，吸引華人為子女入讀公校爭相購屋。（本報檔案照）

封面故事／學區篇／選對好學區 贏在起跑線

2023-04-16 14:27
為孩子籌措學費，應及早安排。(Getty Images)

封面故事／學費篇／大學教育基金8策略 越早越好

2023-04-16 15:05
「529大學教育儲蓄計畫」是具有省稅優點的投資工具，可以讓家庭為孩子準備上大學的基金，但計畫卻常常遭到誤解。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

封面故事／學費篇／529大學教育儲蓄計畫帳戶 6大誤解

2023-04-16 16:15
德國改變主意、允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車。環保組織的抗議者在柏林象徵性地破壞「攝氏1.5度限制」的牌子。（歐新社）

大仁說財經／歐盟要禁售燃料車 德國變心

2023-04-16 02:12

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友