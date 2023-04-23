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電影世界／奧斯卡入圍片的寂寞靈魂

傅裴湘
布蘭登·費雪在《我的鯨魚老爸》一片中，將一個困在龐重身軀內自卑的靈魂，發揮得淋漓盡致。（美聯社）
布蘭登·費雪在《我的鯨魚老爸》一片中，將一個困在龐重身軀內自卑的靈魂，發揮得淋漓盡致。（美聯社）

奧斯卡入圍片裡頭，幾個寂寞的靈魂。

今年奧斯卡最佳電影《媽的多重宇宙》的節奏特別快，其他有三部入圍的影片或主角，都緩緩陷在寂寞的幽谷中：

《我的鯨魚老爸》（The Whale）

布蘭登·費雪（Brendan Fraser）拿到最佳男主角。 他將一個困在龐重身軀內自卑的靈魂，發揮得淋漓盡致。費雪演過《神鬼傳奇》(The Mummy) 和《森林泰山》(George of the Jungle) 之類的通俗片，可是受到性騷擾後羞赧且自責，忽然就不告而別。好不容易才復甦回歸。

費雪演的查理，也許部分跟費雪過去的內在重合？查理在線上教大學生文學。過去因為愛上另一位男性，而離開妻女；兩名同志不見容於教會和親友，愛人後來死於意外。查理內疚，一心要與疏離的女兒和解，更希望女兒與社會恢復關係。

查理自殘，吃成幾百磅的身體。劇本時時引用名著《白鯨記》的句子。書中的抹香鯨和人類不斷地纏鬥；身量也巨大的查理住的公寓裡，經常出現不同的訪客：

年輕的傳道人湯瑪士 (Ty Keegan飾)，要查理接受救贖，片尾湯瑪士意外的露出了真實面目；造訪的護理師莉茲（周洪飾）最剴切、也是查理的至友，她照顧查理鍥而不捨，勸他躲開死神；查理的前妻瑪麗（Samantha Morton飾）對前夫恨之入骨，不過舊情仍然難忘； 例外的是送外賣的丹（Sathya Sridharan飾），觀眾看不清他的臉，可是看見也聽見丹熱情的身影。

女兒艾莉（Sadie Sink 飾）特寫最多，父親當年的無情，導致她無以復加地憤世嫉俗。不管她怎麼謾罵犯上，查理始終苦口婆心，盼望她進屋，讚美她是最棒的，他規勸艾莉，外邊的世界不那麼糟糕。他發覺女兒寫的《白鯨記》的心得，傾洩出她的良善。他不願花錢就醫，把存款全數留給她。

結尾那段戲讓查理的肥肉層層疊疊站起來，巍然如山。劇情終於發出一線曙光。

導演戴論·艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）愛走偏鋒，比方《黑天鵝》（Black Swan，2010）。此片倒不靠驚悚幻覺，就用暗黑的舞台劇形式，把人潛在的感情反思出來。

《伊尼舍林的女妖》 《The Banshees of Inisherin》

柯林·法洛（Colin Farrell) 過往總愛鬧些八卦，這次也改頭換面，拍了這部《伊尼舍林的女妖》。它被歸入黑色喜劇。黑色喜劇的特色，就是表面演著嚴肅的主題，暗諷卻荒誕並且滑稽。

有非常殘忍但並不血腥的畫面：被剪斷的手指頭，好像風乾的積木；戲中那隻的無辜的驢子，因為吞了指頭而被噎死了；加上火燒屋，都是用荒謬的例子，來達成表面平靜、內裡衝擊的效果。

編劇虛構了一座雞犬相聞的離島。法洛演個鄉巴佬派瑞克，日常牽條小毛驢販賣牛奶，閒時至酒吧打發時間。他喜愛與人聯絡感情，拼酒瞎扯。沒想到酒友康木（Brendan Gleeson飾）突然宣布絕交。還發下毒誓，如果派瑞克再來干擾，他將把自己的手指一一剪下來。

島民閒來無事，就會隔岸觀火: 望著煙火瀰漫的本島愛爾蘭說些廢話。居民哪能理解自己鄰里的不和，也難以自圓其說。原來愛爾蘭獨立以後，早先共同抗英的聯盟發生分歧，內部又打了起來。拿派瑞克跟康木舉例，小摩擦亦會形成大衝突。本戲在影射著什麼？

與外隔絕的派瑞克和康木最大的區別，是熱愛音樂的康木會自發自覺：他除了拉小提琴，同時應該積極作曲，成為莫札特第二。所以康木為了造就自我，就與無聊的、沒長進的派瑞克斷交。

有個不討好鄉民的小米（Barry Keoghan飾），看似有自閉症，其實比誰都清醒；麥太太（Bríd Ní Neachtain飾）像個冷眼旁觀的女巫，愛喃喃咒詛；最讓人欣慰的是派瑞克的妹妹希爾（Kerry Condon飾），她實在受不了了，終於找到工作，離開了小島。

此片的導演是馬丁·麥克唐納。2017年我看過他編導的《意外》（Three Billboards Outside Ebbing，issouri）。《意外》的靈感來自真實事件；麥克唐納的功力超凡，能夠編造《伊尼舍林的女妖》，來諷刺人性才是政治衝突的主因。

柯林·法洛這次也改頭換面，拍了這部《伊尼舍林的女妖》。（美聯社）
柯林·法洛這次也改頭換面，拍了這部《伊尼舍林的女妖》。（美聯社）

《倫敦生之慾》（Living)

《倫敦生之慾》（Living) 的電影劇本，是諾貝爾桂冠石黑一雄改編的。它重拍了黑澤明的《生之慾》（1952），情節沒大改變，然而演技精湛的比爾奈伊（Bill Nighy）入圍了最佳男主角。

奈伊演的公務員威廉斯，對屬下不苟言笑，對上級卑躬屈膝，對公務拖延怠惰。威廉斯自從妻子死後心灰意冷，連兒子媳婦也不關心。寂寞的威廉斯得知染上了不治之症，決定死前讓生命走出另篇樂章。

威廉斯最精彩的一段，是在酒吧中展現歌喉，唱出一首老歌「花楸樹」（Rowan Tree）。歌詞唱盡人生縮影，但是威廉斯走出悽苦，為他的同鄉留下福祉。

演技精湛的比爾奈伊因演出《倫敦生之慾》入圍奧斯卡最佳男主角。（美聯社）
演技精湛的比爾奈伊因演出《倫敦生之慾》入圍奧斯卡最佳男主角。（美聯社）

威廉 入圍 導演

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