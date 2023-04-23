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娛樂／名人愛跑馬拉松 布希、歐普拉都上榜

文／陳韻涵
由左到右依序為DJ迪波洛、奧運跑者亞歷克西帕帕斯和DJ克隆尼（Cloonee）上月完成洛杉磯馬拉松賽事。（Getty Images）
由左到右依序為DJ迪波洛、奧運跑者亞歷克西帕帕斯和DJ克隆尼（Cloonee）上月完成洛杉磯馬拉松賽事。（Getty Images）

DJ迪波洛（Diplo）上月參加洛杉磯馬拉松，他的目標明確，成績要超越脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）1994年的馬拉松紀錄，最終欣然達成目標；美國政治影藝名人都曾響應馬拉松賽事，前總統布希（George W. Bush）迄今仍是唯一跑過馬拉松的美國總統，而前副總統高爾（Al Gore）則因為和女兒打賭而以副總統的身分參加馬拉松賽事。

迪波洛2022年也曾參加邁阿密半馬（13.1哩），而他2023年的唯一目標就是要打破名嘴歐普拉1994年在華盛頓陸戰隊馬拉松（Marine Corps Marathon）締造的4小時29分紀錄。

歐普拉完賽陸戰隊馬拉松

現年44歲的迪波洛在賽事當天透過社群媒體Instagram發文寫道：「我準備參加洛杉磯馬拉松，老實說這攸關我能否打敗歐普拉的紀錄，（她真的跑很快）」。

著名節目主持人歐普拉溫芙蕾1994年接受19個月訓練，甩肉72磅以達到預定的150磅比賽體重目標，她最終以4小時29分20秒的成績完成陸戰隊馬拉松，並於賽後留下著名金句：「我告訴你們，這是我有史以來最棒的感受，比得艾美獎（Emmy）還棒。」

名節目主持人歐普拉溫芙蕾曾完成陸戰隊馬拉松挑戰。（取材自IMDb）
名節目主持人歐普拉溫芙蕾曾完成陸戰隊馬拉松挑戰。（取材自IMDb）

「跑步生活」（Running Magazine）雜誌指出，以「Wasted」一曲打響名號的迪波洛上月最終以3小時55分跑完洛杉磯馬拉松，達成他對自己訂定的目標。迪波洛上月完成26.2哩的賽程後，點燃一根菸並透過Instagram分享他達成目標的喜悅。

「跑步生活」報導，迪波洛2022年即參與邁阿密半馬賽事，並在兩小時內完賽，且迪波洛起初就是因為朋友曾嗆他敢不敢在未接受訓練的情況下，參加馬拉松比賽。迪波洛後來在希臘裔美籍奧運跑者亞歷克西帕帕斯（Alexi Pappas）的協助下，達成他訂定的時間目標。帕帕斯在迪波洛於洛杉磯馬拉松取得佳績後，回覆他的貼文，開玩笑寫道：「我們在場上簡直就像羚羊（gazelles）。」  

迪波洛今年8月將在芝加哥舉辦的年度Lollapalooza音樂節上演出，這場年度音樂節聚焦另類搖滾、重金屬、嘻哈等音樂，今年的演出者包括容肉汁（Yung Gravy）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、萊尼威爾遜（Lainey Wilson）、摩根韋德（Morgan Wade）、蘇琪沃特豪斯 （Suki Waterhouse）、霍莉亨伯斯頓 （Holly Humberstone）等。

「絕命毒師」名人最快紀錄

馬拉松訓練計畫與跑步部落格「馬拉松手冊」（Marathon Handbook）統計名人參與馬拉松的賽事紀錄，其中跑進3小時30分成績的飛毛腿是出身演員家庭的布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston），他以3小時20分45秒的成績穩居寶座。

「絕命毒師」主角布萊恩克萊斯頓（左）的馬拉松成績十分優異。（取材自IMDb）
「絕命毒師」主角布萊恩克萊斯頓（左）的馬拉松成績十分優異。（取材自IMDb）

克萊斯頓在影集「絕命毒師」（Breaking Bad）中飾演化學老師變成製毒師而逃亡度日的沃特懷特（Walter White），他不僅在影集中過著跑路人生，就連在現實中的1985年紐約馬拉松也跑得飛快。

紐約客（New Yorker）雜誌曾專訪克萊斯頓，他自述1984年觀看著名的紐約馬拉松賽事，心靈備受鼓舞，遂決定於隔年親自參賽。克萊斯頓說，他看到許多「老人、小孩、穿著兔子裝的人、失去一條腿甚至雙腿的人們響應賽事，真是令人感嘆的人類大觀園（amazing menagerie of humanity）」。

布希1993年以3小時44分52秒的成績跑完休士頓馬拉松，1994年他以總統身分入主白宮。時至今日，布希仍是唯一跑過馬拉松的美國總統。

小布希是唯一跑過馬拉松的美國總統，甚至跑上雜誌封面。（取材自推特）
小布希是唯一跑過馬拉松的美國總統，甚至跑上雜誌封面。（取材自推特）

前副總統高爾1997年曾以4小時58分25秒的紀錄完賽陸戰隊馬拉松，他當年是以副總統的身分參與賽事，且據信是因為他與女兒們打賭才參賽。

「地獄廚神」成績甩眾人

現年52歲的蘇格蘭廚師戈登拉姆齊（Gordon Ramsey）不只是被譽為「地獄廚神」的烹飪節目「地獄廚房」（Hell's Kitchen）毒舌評審、米其林餐廳主廚，也是雙腿飛快的跑者。拉姆齊2004年踏出舒適圈，不再於廚房大吼大叫，而是在賽場上衝刺，並以3小時30分37秒的成績完賽倫敦馬拉松，差一點點就打破3小時半的紀錄。

「地獄廚房」掌門人戈登拉姆齊（左）是馬拉松好手。（Getty Images）
「地獄廚房」掌門人戈登拉姆齊（左）是馬拉松好手。（Getty Images）

加拿大歌星艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morisette）是游泳、單車與賽跑三鐵好手，她2010年參加紐約馬拉松並以3小時34分28秒的成績完賽；她接受「跑者世界」（Runner's World）雜誌專訪時表示，她針對三鐵及馬拉松有不同的訓練菜單。莫莉塞特說：「我參加的三鐵屬於簡單版本，無論我當天狀態如何都能通過考驗，但馬拉松的14哩長跑訓練，至少要有48小時的準備時間，並且確保賽前一天有吃飽、睡好。」

另類搖滾樂團「嗆辣紅椒合唱團」（Red Hot Chilli Peppers）的貝斯手Flea的馬拉松成績為3小時41分49秒，本名麥可彼得巴爾扎里（Michael Peter Balzary）的Flea曾告訴「跑者世界」雜誌說，他從來不是真正的跑者，但在看過跑步聖經「天生就會跑」（Born to Run）之後出現改變。巴爾扎里說：「這本書對我造成深遠影響，我們的身體在跑步時被發揮真正的目的。我心想，可惡，我就要跑馬拉松，為加州非營利的『銀湖音樂學院』（Silverlake Conservatory of Music）募款。」

嗆辣紅椒合唱團1月在加州演出，貝斯手Flea凌空躍起。 （Getty Image...
嗆辣紅椒合唱團1月在加州演出，貝斯手Flea凌空躍起。 （Getty Images）

凱特王妃胞妹 也是路跑好手

英國凱特王妃（Kate Middleton）的妹妹琵琶密道頓（ Pippa Middleton）是極限馬拉松與國際馬拉松的常客，她2015年以3小時56分33秒的佳績在肯亞舉辦的「肯亞電訊馬拉」（Safaricom Lewa Marathon）拿下第32名的好成績。

2016年，琵琶密道頓又挑戰中國的長城（Great Wall）馬拉松，這項賽事不只要在華氏85度的艷陽下跑得快，還得爬升820呎，登上5164個階梯，她最終以3小時54分51秒的成績完成這項耐力挑戰賽。

馬拉松 歐普拉 洛杉磯

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