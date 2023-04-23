娛樂／王牌製作人滑鐵盧「我們的客棧」評分慘

「我們的客棧」海報。（取材自豆瓣電影）

中國浙江衛視當家導演 及製片吳彤曾成功製作「我就是演員」、「青春環遊記」等多部頗具市場影響力的綜藝節目，但從「無限超越班」開始，吳彤的口碑開始滑坡，到「我們的客棧」評分更是一路走低，目前豆瓣評分僅3.5分。

從嘉賓陣容看，「我們的客棧」既有沙溢、張杰等綜藝常客，也有姚晨、唐嫣具有市場號召力的藝人，但還是翻車了。豆瓣上，不少網友都表示「我們的客棧」前兩集就很難讓人繼續看下去，開場印象糟糕，或許是評分低的主要原因。

明星做菜秀...不會開爐

節目最初設置是客棧建成開業，安排七位明星嘉賓，每人限時五分鐘接力做飯。但這群明星們廚藝實在難以讓人恭維，沙溢不會開瓦斯爐，莊達菲炒雞蛋 ，連鍋都沒洗乾淨就直接倒油，只見雞蛋越炒越黑，還反問一句：「這是什麼，放進墨汁了？」姚晨想做番茄雞蛋湯，沒想到她直接使用鍋裡泡魚的水，水還沒熱就打雞蛋，於是蛋花湯變成洗鍋水。

有豆瓣網友憤怒留言：「別給觀眾餵豬食」、「40幾歲的人連燃氣灶（瓦斯爐）都打不開，簡直是生活巨嬰」。

演員沙溢在「我們的客棧」做菜。（取材自微博） 沙溢不會使用瓦斯爐，遭網友嘲笑「生活巨嬰」。（取材自微博）

武林回憶殺...挨批老哏

節目第二集重溫2006年熱播電視劇「武林外傳」回憶殺，讓該劇演員聯手打造了一場「武林外傳衍生篇」，還邀來該劇導演尚敬到節目現場，試圖將憶往昔的節目情懷推向高潮。有觀眾統計，這已經是吳彤第四次「重溫」武林外傳，此前「王牌對王牌」、「青春環遊記」、「萌探探探案2」都曾拿該劇當噱頭。

有劇迷表示：「節目致敬經典、追憶歲月沒有問題，但多次刻意消費經典，導致情懷消磨殆盡，只會讓人覺得莫名其妙。」業內人士說，綜藝節目之所以反覆咀嚼情懷，終究還是因為節目缺乏真正的內容創新。

「中傳博見」傳媒創始人吳聞博坦言，「我們的客棧」並沒有圍繞「客棧」來設計模式，只是把一堆有綜藝感和流量的明星聚在一起做不同的遊戲，復現不同經典劇情。「可以把節目看成『王牌對王牌』的外景版，也可以在裡面看到『萌探探探案』等其他節目的影子。這種架空客棧的功能，把節目變成了一個遊戲場和談話場，似乎看點很多，但是缺少焦點。除了明星的吸引力，缺乏節目的標識。」

吳聞博說，情懷消費被過度使用，也幾乎耗盡了經典IP。「在我看來消費情懷需要儀式感、話題感。儀式感是要有專門的環節、環境、動作的烘托，其實很多節目已經實現了，但是在話題感的設計上，大多節目還是停留在了『復原致敬』和『人物重聚』兩個點。」

「我們的客棧」邀來流量明星唐嫣，仍挽救不了口碑。（取材自百度百科）

不加掩飾「廣告裡的綜藝」

此外，不少觀眾認為「我們的客棧」毫不掩飾廣告痕跡，有評論戲稱製作方將「綜藝裡的廣告」，打造成「廣告裡的綜藝」，廣告才是主角。

據觀眾統計，節目開頭先兩分鐘廣告口播，進入綜藝正片內容依然充斥各種廣告，在首集1小時42分鐘裡，嘉賓們口播了三條共計八分鐘的「純硬廣」，還有一段近30分鐘「尬演帶貨的小劇場 」。

在首集搭建客棧時，嘉賓們收養兩頭小牛當客棧的寵物，節目藉這位「養牛人」之口，特意強調牠們來自廣告主的有機牧場，一旁來賓們並未過多關注小牛本身，而是專心口播廣告台詞，甚至突然向「養牛達人」贊助兩箱產品表達感謝。在為兩頭小牛取名時，一致通過用廣告主的品牌名為之命名。

冗長又過於密集的廣告，讓「我們的客棧」節奏更加破碎，生硬的廣告也出現在重溫「武林外傳」時，本來一眾嘉賓把酒言歡，有人突然開始介紹產品；有的環節中，嘉賓還在努力地帶節奏玩梗，下一秒鏡頭便切到產品特寫。前兩集的糟糕體驗，令「我們的客棧」口碑呈現崩塌態勢，差評如潮，即使節目後期節奏漸入佳境，但已難挽回觀眾。

「我們的客棧」邀來流量明星姚晨。（取材自百度百科）

無關田園「假的慢綜藝」

從官方的文字簡介可以看出，「我們的客棧」應是一檔溫馨的經營類「慢綜藝」。慢綜藝的興盛，源於數年前觀眾對以「奔跑吧兄弟」為代表的快綜藝出現審美疲勞，此後，業界逐漸出現了偏紀實性的慢綜藝，主題設置為遠離都市喧囂前往世外桃源，與當下社會的心理、情緒非常契合，因此廣受歡迎。

觀眾心中期待中的慢綜藝，是嘉賓們齊聚客棧，回歸田園，重溫歲月，為了客棧的經營一起努力。但「我們的客棧」號稱主打田園生活，但實際上除了養了幾頭牛和雞之外，嘉賓大多在室內遊戲，與田園生活毫無關聯，更像是棚內綜藝的模式。

有業內人士分析，吳彤打造的綜藝有三大特點，第一是擅長在節目設置話題，再到社交媒體上發酵，二是吳彤有比較強的藝人組合能力，一直以來他的節目，藝人的疊加組合比較強大。另外，吳彤喜歡使用懷舊元素，透過懷舊的影視劇，經典的演員人物關係在自己的綜藝中復現，引發觀眾情緒上的共鳴。

浙江衛視當家導演及製片吳彤推出多檔話題十足的綜藝節目。（取材自豆瓣電影）

「吳彤過往有些節目確實是現象級的，在社交媒體上熱度很高，但如果你具體去看節目細節，不見得很『好看』，有人覺得不錯，但也有很多人會覺得尷尬甚至『狗血』，這也是吳彤的綜藝引發爭議的原因，甚至有段時間，我會把他的綜藝節目定義為『話題性綜藝』。」即便如此，該同業仍然認為，有內核的慢綜藝仍是未來值得持續挖掘的綜藝類型。

「慢綜藝這類形式，未來還是會依舊流行的。慢綜藝比較符合真人秀節目的特質，真實情感表達，價值取向貼合社會心理，跟真人秀的製作規律都是契合的。這幾個特點都決定了慢綜藝會是業界繼續去挖掘題材的重要領域。」

（取材自中國新聞周刊）