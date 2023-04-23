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娛樂／續集兩樣情 捍衛任務4賣翻 沙贊2僅回本

娛樂新聞組
「捍衛任務4」電影海報。（取材自IMDb）
「捍衛任務4」電影海報。（取材自IMDb）

動作電影「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4，又譯「疾速追殺」）首映拿到驚人的7352萬美元票房，創下該系列至今以來的最佳開畫成績，也是發行商獅門影業自2015年的「飢餓遊戲3」（The Hunger Games 3）以來成績最為出色的電影。該片的海外票房也十分亮眼，截至上周，全球已破3億5000萬美元。

「捍衛任務」從2014年上映首部曲開始，目前已經有四部電影外加同名漫畫和遊戲，再加上即將開播的同名電視劇，儼然已成為好萊塢的知名IP。

捍4首映票房破系列紀錄

「捍衛任務4」片長169分鐘，將近三個小時，據媒體和觀眾反映，觀影過程並不漫長，反而是在影片結束時還會覺得意猶未盡。顯然，它的亮眼票房，靠的是實力而非炒作。該片觀眾民調評分是A級，影評網站「爛番茄」上的媒體人和觀眾打分都高達95%，創下該系列的最佳成績。

此外，對於該片主演基努李維而言，「捍衛任務4」是他從影近40年來第二優秀的首映票房成績，僅次於2003年「駭客任務2」（The Matrix Reloaded，又譯「黑客帝國2」）的9170萬美元。

回到十年之前的2013年，基努李維正因自己初執導筒的「太極俠」（Donaka Mark）和擔綱主演的「浪人47」（Kai）連續票房失利而陷入事業低谷，而查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）執導的低成本動作片「捍衛任務」扭轉了這一切。不過在當時，應該沒人會料想到十年之後的「捍衛任務」電影系列，會獲得如此規模的成功。

當年的第一部「捍衛任務」製作成本只有2000萬美元，還是由好萊塢獨立製片人伊旺尼克（Basil Iwanyk）自募資金拍攝，影片完成後，伊旺尼克遍尋買家卻屢屢吃閉門羹，最後只有獅門影業願意購買發行，沒想到卻成就了一段電影傳奇。

超級英雄逐漸失色

近期連續有「驚聲尖叫6」（Scream VI）、「金牌拳手3」（Creed III，又譯「奎迪3」）、「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods，又譯「雷霆沙贊」，後簡稱「沙贊2」）和「捍衛任務4」四部續集電影上映，只有超級英雄電影「沙贊2」的票房不如預期，似乎證明了成功IP如何一而再、再而三地令觀眾駐足，實在是一門大學問。稍有不慎，哪怕是DC或漫威宇宙這樣的強大資源，也可能會被觀眾和市場拋棄。

「沙贊！眾神之怒」電影海報。（取材自IMDb）
「沙贊！眾神之怒」電影海報。（取材自IMDb）

「沙贊」系列聚焦普通少年男主角陰錯陽差獲得神力，能在瞬間化身為擁有成年人身體的超級英雄沙贊，由此踏上與邪惡勢力對抗的道路。在續集裡，資深影后海倫米倫（Helen Mirren）、劉玉玲、蓋兒加朵（Gal Gadot）都加盟演員陣容，但首映票房僅拿下3000萬美元成績，既低於之前業界預期的3500萬美元，也比2019年4月上映的前一部5350萬美元票房下滑達44%。

「沙贊」系列第一集在美票房超過1億4000萬美元，而截至4月中旬，「沙贊2」在美僅得5700萬美元，一般而言，續集作品的票房產生如此程度的落差，往往說明一般觀眾對該IP已失去興趣。

對比前作收穫觀眾高口碑和上影評網站「爛番茄」90%新鮮度，「沙贊2」在網站上呈現兩種態勢，影評人打分從55%下滑至53%，但一般觀眾打分卻從84%上升至88%。至於首批觀眾在看完影片後給出的民調意見，也僅有B+級別而已。「沙贊2」海外表現普通，在中國的首周票房僅440萬美元，全球票房截至4月中約1億3200萬美元，略高於1.25億美元的製作成本，但仍遠遜於前作的3億6779萬美元。

（取材自澎湃新聞）

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