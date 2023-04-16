我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

移民專頁／案件超時 可電詢移民局

李亞倫律師主答

讀者問：

我2021年9月遞交申請了我的I-130和I-485申請，同時遞交的還有工作許可I-765的申請和體檢I-693報告，然後我在10月15日打了指紋。之後，我一直沒有獲得消息。2022年7月，我在收到工作許可證（EAD）前幾天打電話問我的代理律師，我的申請案審理的怎麼樣。他告訴我，2022年6月我的面談被免除了，2022年10月案件轉到當地辦公室，但是都沒有通知我。我寄出申請到現在500多天，我的 I-485狀況還是actively reviewed，我的I-130狀況還只是收到申請案。這種情況究竟怎麼回事？

答：

美國移民局由於過去幾年的冠狀病毒、缺乏資金和員工流失，積壓案件不幸地激增。儘管你的代理律師通知你，你的面談已於2022年6月取消，但案件通常會轉移到當地辦事處進行面談。美國移民局所謂的積極審查多半是毫無意義的，因為我們的許多案件收到此信息是該局剛剛收到提交的文件。你可以查看你當地辦事處的處理時間，來了解其公布的處理時間。

例如，目前在紐約布魯克林辦公室的預計處理時間為40.5個月，皇后區辦公室為24.5個月，曼哈頓辦公室為17個月，長島辦公室為27.5個月。如果你的案件超過了處理時間，你應該能夠查看案件的狀況。為此，建議致電美國移民局的聯絡中心1-800-375-5283或通過網頁egov.uscis.gov/e-request以電子方式向移民局要求查詢。

移民局 長島 皇后區

上一則

移民專頁／綠卡申請沒消息 可找議員

下一則

大仁說財經／歐盟要禁售燃料車 德國變心

延伸閱讀

設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年

設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年
貴州「村BA」紅到美國 NBA球星大手筆捐了這個

貴州「村BA」紅到美國 NBA球星大手筆捐了這個
新住宅綁定車位 過半紐約人支持取消

新住宅綁定車位 過半紐約人支持取消
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

熱門新聞

矽谷銀行效應，許多人擔心銀行破產。理財專家認為，自己保存現金沒有必要，若是現金過多，可以多存幾家銀行。(Getty Images)

封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

2023-04-09 14:42
用餐和旅遊等休閒娛樂可申請公司報帳來抵稅嗎？（Getty Images）

報稅季節／6種情況 易招IRS查稅

2023-04-09 02:25
胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片專輯封面，即是攝影記者烏茲爾拍攝芭比和尼克‧厄科林在晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面。（取自亞馬遜官網）

美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝

2023-04-09 12:10
伯父趙聚鈺（左二）既是蔣經國的部屬，兩人也是摰友。圖最左是曾任副總統的謝東閩。（作者提供）

憶往／我和蔣家三代的見面緣

2023-04-09 13:42
矽谷銀行驚傳倒閉，政府接管。一位銀行主管在位於加州聖塔克拉拉郡的銀行總部向聞訊前往提款的客戶解釋。(Getty Images)

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

2023-04-09 10:35
某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。(取自pexels)

報稅季節／銀髮族減免地產稅 各州規定不同

2023-04-09 02:26

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製