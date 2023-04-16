移民專頁／案件超時 可電詢移民局

讀者問：

我2021年9月遞交申請了我的I-130和I-485申請，同時遞交的還有工作許可I-765的申請和體檢I-693報告，然後我在10月15日打了指紋。之後，我一直沒有獲得消息。2022年7月，我在收到工作許可證（EAD）前幾天打電話問我的代理律師，我的申請案審理的怎麼樣。他告訴我，2022年6月我的面談被免除了，2022年10月案件轉到當地辦公室，但是都沒有通知我。我寄出申請到現在500多天，我的 I-485狀況還是actively reviewed，我的I-130狀況還只是收到申請案。這種情況究竟怎麼回事？

答：

美國移民局 由於過去幾年的冠狀病毒、缺乏資金和員工流失，積壓案件不幸地激增。儘管你的代理律師通知你，你的面談已於2022年6月取消，但案件通常會轉移到當地辦事處進行面談。美國移民局所謂的積極審查多半是毫無意義的，因為我們的許多案件收到此信息是該局剛剛收到提交的文件。你可以查看你當地辦事處的處理時間，來了解其公布的處理時間。

例如，目前在紐約布魯克林辦公室的預計處理時間為40.5個月，皇后區 辦公室為24.5個月，曼哈頓辦公室為17個月，長島 辦公室為27.5個月。如果你的案件超過了處理時間，你應該能夠查看案件的狀況。為此，建議致電美國移民局的聯絡中心1-800-375-5283或通過網頁egov.uscis.gov/e-request以電子方式向移民局要求查詢。