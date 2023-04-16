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大仁說財經／歐盟要禁售燃料車 德國變心

張大仁
德國改變主意、允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車。環保組織的抗議者在柏林象徵性地破壞「攝氏1.5度限制」的牌子。（歐新社）
德國改變主意、允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車。環保組織的抗議者在柏林象徵性地破壞「攝氏1.5度限制」的牌子。（歐新社）

歐盟議會投票決定2035年起禁止在歐盟銷售全新內燃機汽車，這是在氣候議題方面最具里程碑意義的勝利。歐洲議會2月批准該法律。

德國此刻忽然改變了主意。讓許多歐盟內部人士震驚的逆轉是，德國政府決定加上一筆「但書」，允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車，只要它們使用合成燃料。

這是一個可能危及歐盟綠色信譽的例外情況，歐盟法律已限制須在2050年實現碳中和。汽車和貨車排放的溫室氣體占溫室氣體排放總量的15%左右，因此逐步淘汰汙染車輛是歐盟氣候政策的關鍵部分。

義、波、捷也跟進

禁止使用內燃機汽車是歐盟遠大計畫的核心之一，目標是在2050年時將溫排量降至淨零，代表從空氣中至少消除與排放的一樣多的地球加熱汙染。

該法律設想到2035年全面禁止銷售全新柴油和汽油車。歐盟認為這個最後期限是必要的，因為汽車的平均壽命約為15年──因此要使車隊到2050年不產生碳汙染， 內燃機汽車的銷售必須在2035年前結束。

德國現在反對必須禁止所有內燃機的想法。或者說，它建議允許使用「綠色」燃料驅動的引擎。

包括義大利、波蘭和捷克共和國在內的其他歐洲國家也加入了德國的行列，要求設置這項例外規定。

電子燃料並非潔淨

合成燃料或稱電子燃料，是使用從大氣中捕獲的氫氣和二氧化碳製成的。

支持者經常將這種物質形容為「潔淨的」，但現實並不簡單。燃燒這些人造燃料釋出的溫室氣體和汙染物，與使用傳統化石燃料相當。

它所稱的「綠色」意思是指製造過程：電子燃料是由從大氣中捕捉碳來製成，抵消了它們產生的排放量。

但對氣候人士和談判新規則的立法者來說，這還不夠好。

荷蘭歐盟議員惠特馬(Jan Huitema)指出，「條文非常明確」，「我們只允許在駕駛過程中實現零排放的汽車上市，但電子燃料會排放二氧化碳，這種情形不會被允許的。」

此外還有其他問題，電子燃料尚未大規模生產，因為製造過程很昂貴，需要大量的再生能源。

電子燃料的供應可能會在一段時間內受到限制，批評人士表示，它們應該留給目前還沒有適合的化石替代燃料產業，例如航空和海運。

許多歐盟議員對德國和其他國家的要求感到震驚，該法案已經制訂了兩年多，並且已經過多輪談判。

專特馬指出：「協議已經存在，現在突然之間，幾個成員國想要避免達成協議。這不是談判應有的方式，也不是你與對方達成協議的方式。」

脫碳目標受到考驗

氣候組織表示，這些變化會削弱應對氣候變遷的行動。

清潔交通運動組織Transport & Environment表示，電子燃料鑽漏洞的建議將減緩向電動車的過渡，「德國的方案將破壞新汽車業的脫碳目標，同時允許在2035年後，在現有汽車中使用更多的石油，這對石油巨頭來說是雙贏結果。」

甚至部分汽車製造商也反對這種對法律進行的修改。

包括沃爾沃（Volvo）和福特在內的數十家公司已向歐盟發表一封公開信，反對這項例外要求，「產業先行者已在零排放車輛上進行了大量投資，並且應該因承擔其脫碳的固有風險而受到獎勵。扭轉去年達成的政治協議將是個非常消極的信號。」

德國反對原因為何？

德國由聯合政府執政，呼籲進行變革的是其中一個政黨：自由民主黨。

自民黨籍的德國交通部長維辛(Volker Wissing)在推特上貼文指出：「內燃機不是問題所在，化石燃料才是。」「我們共同的目標是氣候中和，這也是新科技的機會。 我們需要對所有選項抱持開放態度。」

德國是某些全球大型汽車製造商所在地，包括寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes-Benz)、奧迪和福斯汽車，政府必須在遠大的氣候政策與保持經濟繁榮的強大產業利益之間尋求平衡。

汽車零件和引擎製造商、化石燃料生產商和燃料運輸公司一直在遊說接受例外要求，因為這樣它們才能繼續使用現有的基礎設施和產品。

遊說團體德國工業聯合會表示，電子燃料可以「為實現已獲通過的氣候目標做出重大貢獻」。

該組織官網上的聲明指出：「由於它們可以立即使用而且無需建造新的基礎設施，因此也可以在經濟不夠的國家實施。」

科學家們表示，如果要將全球暖化限制在工業化前水平以上攝氏1.5度以內，並避免達到極端洪水、乾旱和野火可能成為的關鍵臨界點，那麼減少頻繁性的全球暖化汙染是不容妥協的。

汽車 歐盟 德國

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