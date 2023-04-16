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封面故事／學區篇／布魯克林 公校良莠不齊

周芳苑
布魯克林的公校良莠不齊，馬克吐溫初中是有名的好學校。(本報檔案照)
布魯克林的公校良莠不齊，馬克吐溫初中是有名的好學校。(本報檔案照)

布魯克林(Brooklyn，又稱布碌崙)是紐約市人口最多的一區，公校學區最多，共12個學區，學生人數也最多，達114萬人以上，小學人數尤其多。

隨著華人移民不斷增加，布魯克林最主要的中國城位於日落公園(Sunset Park)附近8大道(Eighth Avenue)，通稱「8大道華埠」，已成全紐約最大的福州人聚居地，華裔居民超過曼哈頓華埠；此外，很多廣東人移民搬進班森賀(Bensonhurst)、羊頭灣(Sheepshead Bay)，也形成唐人街。

布魯克林8大道是全紐約最大的福州人聚居地，所屬15學區也有不錯的小學、初中和高中...
布魯克林8大道是全紐約最大的福州人聚居地，所屬15學區也有不錯的小學、初中和高中。(本報檔案照)

布魯克林12個學區編號13到23，外加編號32，在Niche紐約州排行榜名次差距很大。最好的13學區排名56，華裔集中的三學區依序是羊頭灣U大道22學區排名104、班森賀社區21學區排名210、8大道華埠15學區排名242。

此外，布魯克林有二所憑考試入學的公立特殊高中，布魯克林科技高中(Brooklyn Technical High School)位於13 學區，布魯克林拉丁學校(Brooklyn Latin School)位於14學區，可跨區就讀。

布魯克林最佳學區是克林頓山(Clinton Hills)13學區，Niche評等A+，就細項看，大學準備、社團及活動、多元化評等A+，教師品質、學術成績、行政管理A。這個地區海拔略高，有益人體健康，道路寬廣，有一些歷史悠久的豪宅。

該學區18所小學當中有6所整體評等A；10所初中裡面有2所評等A。其中值得一提的是，Arts & Letters學校從幼稚園到8年級，小學部在布魯克林排名第一；Dock Street School初中位於曼哈頓橋下的Dumbo熱門觀光景點，過了橋就是曼哈頓。

該學區15所高中裡面有1所整體評等A+。布魯克林科技高中(Brooklyn Technical High School)被Niche評為全美傑出高中第三名(對社區有正面影響)，學生5943人，師生比1:24。至少精通數學、閱讀的學生比率各99%，是紐約九所特殊高中之一，也是全美最大的科技、工程和數學專業公立高中。目前有5943名學生，被媒體評為金牌學校，以現代科技為核心，校內有大學所要求的課堂和實驗室。

布魯克林的羊頭灣22學區（學生人數3萬3200人，師生比1:15）Niche評等A，細項看，多元化、行政管理評等A+，教師品質、大學準備、社團及活動 A，學術成績B+。有27所小學、10所初中、6所高中。整體評等由A+到C不等。

小學中，有8所評等A；初中有1所評等A，是J.H.S. 234 - Arthur W. Cunningham(師生比1:13)，教師品質評等A+、多元化A、學術成績A-。

該學區6所高中有2所評等A+。另外值得一提的高中有James Madison High School(評等A-)、Origins High School(評等B)和Professional Pathways High School(評等B-)。

羊頭灣房價中位數73萬951美元，房租中位數1550美元，家庭收入中位數7 萬469美元。

布魯克林的班森賀21學區（學生人數3萬3200人，師生比1:15）Niche的學區整體評等B+，細項看，多元化A+，教師品質、行政管理A，社團及活動 A-，大學準備、學術成績B-。

22所小學裡有2所評等A，分別是P.S. 253 - The Magnet School of Multicultural Humanities和P.S. 101 - The Verrazano School；16所初中裡有2所評等A：Mark Twain I.S. 239 - For the Gifted & Talented和I.S. 98 - Bay Academy。

該學區12所高中裡面有1所獲評等A-，是Edward R. Murrow High School。

班森賀房價中位數94萬7959美元，房租中位數1524美元，家庭收入中位數6 萬2794美元。

布魯克林華人移民最多的8大道位於15學區，在Niche評等B。細項看，多元化A+，教師品質、行政管理A，社團及活動 B，大學準備、學術成績B-。

4所小學獲評等A，其中P.S. 107 - John W Kimball位於8大道；3所初中獲評等A。

該學區有1所高中獲評等A+：Millennium Brooklyn High School(691學生，師生比1:12)位於公園坡(Park Slope)，多元化、行政管理訮等A+，教師品質、大學準備評等A，學術成績、社團及活動A-。

華裔移民大量湧入，日落公園地區沿著7、8大道形成中國城；房價中位數94萬3119美元，房租中位數1684美元，家庭收入中位數6萬9848美元。

15學區的公園坡在華人齊集的日落公園地區北邊，有濃厚人文風；房價中位數167萬6836美元，房租中位數2651美元，家庭收入中位數17萬9004美元。

羊頭灣環境寧靜學區好，近年吸引越來越多華人入住。（本報檔案照）
羊頭灣環境寧靜學區好，近年吸引越來越多華人入住。（本報檔案照）

學區 布魯克林 8大道

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