封面故事／學區篇／曼哈頓 華埠學區居榜首

華埠所在的雀兒喜學區是曼哈頓最好的學區,該地區的房租也居高不下。(本報檔案照)

曼哈頓 (Manhattan)給人時尚摩登的印象,下城的華埠 是紐約市歷史最久的中國城,曼哈頓學區 與華裔息息相關。編號1至6學區當中,華埠( Chinatown)所屬2學區最可圈可點,是Niche曼哈頓學區排行榜榜首;1學區在華埠外圍,有些學校對華裔格外友善,甚至有中英雙語教學,值得留意。

華埠容閎小學評等為A,在華人中也有很好的口碑。(本報檔案照)

曼哈頓公校密度非常高,六學區共129所學校,平均每學區有21.5所學校,尤其高中林立,平均一學區有11.67所高中。

四個學區在紐約州排名105名到167名不等,另二區榜上無名;特別的是,曼哈頓學區的整體評等和所屬地點居住環境評等未必一致,例如第5學區評等B-,榜上無名,但所屬地點曼哈頓西北地區的晨邊高地(Morningside Heights)居住環境卻獲最高評等A+。

針對高中,曼哈頓有二所需要憑考試入學的公立特殊高中(specialized high school),包括史岱文森高中(Stuyvesant High School) 、拉瓜迪亞音樂藝術及表演藝術高中(Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts),深受華人青睞。

曼哈頓的六個學區中,華埠所屬雀兒喜第2學區(包括華埠,紐約州排名105)表現最亮眼。區內共有36所小學、23所初中、70所高中,學生總人數6萬446人。依評分細項看,多元化、行政管理評等A+,教師品質評等A,大學準備評等A-,學術成績、社團及活動評等B+。

最佳小學:第2學區36所小學中有29所獲最高整體評等A,其中包括位於華埠的「容閎小學」(PS 124 The Yung Wing School;PK, K-5,651個學生、師生比1:16)。教師品質A+ 、學術成績A、多元化 B+,位於華埠地標「孔子大廈」旁,校門以中英文雙語標識「容閎公立小學The Yung Wing Public School」,在Niche傑出小學排行榜第24名,對社區有影響力。該校創辦人容閎被譽為中國留學生之父,7歲在澳門讀書時,美國一位教育家接手容閎就讀的那所學校,並把容閎等3位中國學生帶到美國,容閎到美國後,在慈善組織資助下進入耶魯大學,成為耶鲁第一位中國畢業生。

最佳初中:最高評等為A,23所初中裡面有17所獲評等A,多位於上東城。

特別介紹:華埠孫逸仙初中(M.S. 131 - Dr. Sun Yat Sen Middle School)整體評等A-,在全紐約州最佳公立初中排名224。這所學校對新移民提供很大幫助,向來以教授中國小孩英語著稱,並且提供中英雙語課程。

最佳高中:史岱文森高中(Stuyvesant High School, 9-12年級,3357個學生,師生比1:22 )是出了名的超優質公立高中,全紐約州排名第二,精通數學、閱讀的學生比率高達99%,位於下城砲台公園市;許多華人子弟以進入這所高中為目標全力以赴。在Niche分項評等中,除了多元化A-,學術成績、教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理全都是A+。根據US News報導,這所高中2022年全美排名36。紐約時報(New York Times)曾報導,這所優等高中公校畢業生進入常春藤名校的比率約25%。要進入這所超優質高中並不容易, SHSAT 分數要求是紐約市所有特殊高中最高,2022年最低門檻563分。許多華人優秀子弟家住皇后區,跨區就讀。

雀兒喜原本是勞動者聚居地,1990年代後,蘇活區(SOHO)地價高漲,那裡許多藝術家轉而搬到雀兒喜創作,雀兒喜已成為文化藝術中心。房價中位數119萬4365美元、房租中位數2181美元、家庭收入中位數13 萬20美元。

華埠距雀兒喜不遠,搭地鐵只要5、6站就可到。

此外,許多好學區集中在上東城,居住環境優良。

雀兒喜:

華埠:房價中位數124萬3443美元、房租中位數1570美元、家庭收入中位數9萬4195美元。

上東城:房價中位數150萬7729美元、房租中位數2576美元、家庭收入中位數17萬1717美元。

曼哈頓第1學區(華埠外圍)整體評等在曼哈頓排名第三,緊鄰華埠,有幾所學校值得華裔家庭留意。

特別介紹:雙文學校(PS 184M Shuang Wen School)於1998年創辦,是全美率先採中英雙語教學的學校之一,有小學和初中(PK-8)課程,可從學齡前一直讀到八年級, Niche評等A,紐約州傑出初中排名14,對社會有影響力。

在小學階段,學校以繁體中文授課、採用台灣的注音系統,上課日一天採英語授課、另一天採中文普通話。歷任校長都是華裔。

LOWER EAST SIDE PREPARATORY HIGH SCHOOL(紐約州高中公校排名521)位於華埠外圍,著重服務中國新移民,每年該校八成以上畢業生進入大學,無論是否有身份都可申請就讀,免學費,並可申請免費早、午餐和地鐵卡。Niche整體評等B,就細項看,多元化A,教師品質、行政管理A-,大學準備B,社團及活動B-,學術成績C+。

此外,曼哈頓公校學區整體排名未必傑出,卻有全美是數一數二的私立學校。