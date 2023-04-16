封面故事／學區篇／曼哈頓 華埠學區居榜首

華埠所在的雀兒喜學區是曼哈頓最好的學區，該地區的房租也居高不下。(本報檔案照)

曼哈頓 (Manhattan)給人時尚摩登的印象，下城的華埠 是紐約市歷史最久的中國城，曼哈頓學區 與華裔息息相關。編號1至6學區當中，華埠( Chinatown)所屬2學區最可圈可點，是Niche曼哈頓學區排行榜榜首；1學區在華埠外圍，有些學校對華裔格外友善，甚至有中英雙語教學，值得留意。

華埠容閎小學評等為A，在華人中也有很好的口碑。(本報檔案照)

曼哈頓公校密度非常高，六學區共129所學校，平均每學區有21.5所學校，尤其高中林立，平均一學區有11.67所高中。

四個學區在紐約州排名105名到167名不等，另二區榜上無名；特別的是，曼哈頓學區的整體評等和所屬地點居住環境評等未必一致，例如第5學區評等B-，榜上無名，但所屬地點曼哈頓西北地區的晨邊高地(Morningside Heights)居住環境卻獲最高評等A+。

針對高中，曼哈頓有二所需要憑考試入學的公立特殊高中(specialized high school)，包括史岱文森高中(Stuyvesant High School) 、拉瓜迪亞音樂藝術及表演藝術高中(Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts)，深受華人青睞。

曼哈頓的六個學區中，華埠所屬雀兒喜第2學區(包括華埠，紐約州排名105)表現最亮眼。區內共有36所小學、23所初中、70所高中，學生總人數6萬446人。依評分細項看，多元化、行政管理評等A+，教師品質評等A，大學準備評等A-，學術成績、社團及活動評等B+。

最佳小學：第2學區36所小學中有29所獲最高整體評等A，其中包括位於華埠的「容閎小學」(PS 124 The Yung Wing School；PK, K-5，651個學生、師生比1：16)。教師品質A+ 、學術成績A、多元化 B+，位於華埠地標「孔子大廈」旁，校門以中英文雙語標識「容閎公立小學The Yung Wing Public School」，在Niche傑出小學排行榜第24名，對社區有影響力。該校創辦人容閎被譽為中國留學生之父，7歲在澳門讀書時，美國一位教育家接手容閎就讀的那所學校，並把容閎等3位中國學生帶到美國，容閎到美國後，在慈善組織資助下進入耶魯大學，成為耶鲁第一位中國畢業生。

最佳初中：最高評等為A，23所初中裡面有17所獲評等A，多位於上東城。

特別介紹：華埠孫逸仙初中(M.S. 131 - Dr. Sun Yat Sen Middle School)整體評等A-，在全紐約州最佳公立初中排名224。這所學校對新移民提供很大幫助，向來以教授中國小孩英語著稱，並且提供中英雙語課程。

華埠所在的雀兒喜學區是曼哈頓最好的學區，該地區的房租也居高不下。(本報檔案照)

最佳高中：史岱文森高中(Stuyvesant High School, 9-12年級，3357個學生，師生比1：22 )是出了名的超優質公立高中，全紐約州排名第二，精通數學、閱讀的學生比率高達99%，位於下城砲台公園市；許多華人子弟以進入這所高中為目標全力以赴。在Niche分項評等中，除了多元化A-，學術成績、教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理全都是A+。根據US News報導，這所高中2022年全美排名36。紐約時報(New York Times)曾報導，這所優等高中公校畢業生進入常春藤名校的比率約25%。要進入這所超優質高中並不容易， SHSAT 分數要求是紐約市所有特殊高中最高，2022年最低門檻563分。許多華人優秀子弟家住皇后區，跨區就讀。

雀兒喜原本是勞動者聚居地，1990年代後，蘇活區(SOHO)地價高漲，那裡許多藝術家轉而搬到雀兒喜創作，雀兒喜已成為文化藝術中心。房價中位數119萬4365美元、房租中位數2181美元、家庭收入中位數13 萬20美元。

華埠距雀兒喜不遠，搭地鐵只要5、6站就可到。

此外，許多好學區集中在上東城，居住環境優良。

雀兒喜：

華埠：房價中位數124萬3443美元、房租中位數1570美元、家庭收入中位數9萬4195美元。

上東城：房價中位數150萬7729美元、房租中位數2576美元、家庭收入中位數17萬1717美元。

曼哈頓第1學區(華埠外圍)整體評等在曼哈頓排名第三，緊鄰華埠，有幾所學校值得華裔家庭留意。

特別介紹：雙文學校(PS 184M Shuang Wen School)於1998年創辦，是全美率先採中英雙語教學的學校之一，有小學和初中(PK-8)課程，可從學齡前一直讀到八年級， Niche評等A，紐約州傑出初中排名14，對社會有影響力。

在小學階段，學校以繁體中文授課、採用台灣的注音系統，上課日一天採英語授課、另一天採中文普通話。歷任校長都是華裔。

LOWER EAST SIDE PREPARATORY HIGH SCHOOL(紐約州高中公校排名521)位於華埠外圍，著重服務中國新移民，每年該校八成以上畢業生進入大學，無論是否有身份都可申請就讀，免學費，並可申請免費早、午餐和地鐵卡。Niche整體評等B，就細項看，多元化A，教師品質、行政管理A-，大學準備B，社團及活動B-，學術成績C+。

此外，曼哈頓公校學區整體排名未必傑出，卻有全美是數一數二的私立學校。