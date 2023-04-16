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封面故事／學區篇／皇后區華人最多 學區優秀

周芳苑
法拉盛華人眾多，該學區的公立20小學還開設了中英雙語班。(本報檔案照)
法拉盛華人眾多，該學區的公立20小學還開設了中英雙語班。(本報檔案照)

在紐約市，皇后區華裔人口數量最多、所占比重也最大，根據維基百科(wikipedia)，皇后區華裔約24萬人，占該區總人口比10.2%；區內的華人密集，競爭激烈，公校好學區排名沒有長島來得前面，卻有幾個優質學區，而且有不錯的私立學校。

皇后區有七個公校學區，從編號24到編號30，根據Public School Review，共382所公立學校，從幼稚園到高中，每一學區平均有超過54所公校，密度非常高，長島每一學區平均只有5.17所公校。

貝賽亞裔多 普遍重教育

在Niche.com紐約州好學區排行榜上，皇后區七學區排名依序是貝賽(Bayside)26學區、

法拉盛(Flushing)25學區、牙買加(Jamaica)28學區、長島市(Long Island City)30學區、可樂娜(Corona)24學區、奧松公園(Ozone Park)27學區、皇后村(Queens Village)29學區。

皇后區七個學區裡，26、25、28、29學區在紐約州700多個學區中排名進入前200。其中最好的學區是貝賽26學區(紐約州排名73)，區內共有23所小學、7所初中、6所高中，學生總人數3萬1351人。依評分細項看，多元化評等A+，學術成績、教師品質、社團及活動、行政管理評等A，大學準備評等A-。

最佳小學：23所小學中有5所整體評等A+。

最佳初中：J.H.S. 67-Louis Pasteur(6-8年級，1044個學生，師生比1：16)，位於小頸(Little Neck)，是26學區7所初中裡面唯一整體評等A+的公校，教師品質獲評等A+，學術成績及多元化 A。同一學區內，另5所評等A，1所評等A-。

最佳高中：26學區6所高中沒有任何一所學校整體評等A+。評等最高A有三校，包括Francis Lewis High School、Benjamin N. Cardozo High School、Bayside High School。

26學區的貝賽位於皇后區東北角，區內父母普遍重視教育，學校教育方式相對傳統，除了華裔家庭，南韓、印度和日本移民也不少。貝賽的房價中位數74萬6213美元，房租中位數2206美元，家庭收入中位數9萬4096美元。

小頸道格拉斯頓鎮(Douglaston)緊鄰長島，是26學區主要的居住地區，是中產階級青睐的高檔社區。整個鎮區有各種不同的房子造型，包括希臘風、宫殿般大房、附有牧場的田園風別墅。道格拉斯頓的房價中位數76萬9928美元，房租中位數2265美元，家庭收入中位數10萬4850美元。

道格拉斯頓擁有優質的學校，社區環境幽靜，也十分宜居。(本報檔案照)
道格拉斯頓擁有優質的學校，社區環境幽靜，也十分宜居。(本報檔案照)
位於26學區的法蘭西斯路易斯高中，是紐約市申請就讀人數最多的高中。(本報檔案照)
位於26學區的法蘭西斯路易斯高中，是紐約市申請就讀人數最多的高中。(本報檔案照)

法拉盛 最大中國城

皇后區第二好學區是法拉盛25學區(紐約州排名164)，區內共有26所小學、15所初中、12所高中，學生總人數3萬6061人，平均師生比1:14。Niche整體評等A-，依評分細項看，教師品質、多元化及行政管理評等A，學術成績、社團及活動、大學準備評等B+。小學、初中整體評等最高A，高中有一所學校評等A+。

最佳小學：13所小學獲整體評等A，占整個學區的一半，全紐約州最佳公立小學排名301至415，4所學校在Niche的傑出學校排行榜(Niche Standout Elementary Schools)榜上有名，對社區具有影響力。

最佳初中：25學區有2所學校整體評等A。Queens College School for Math, Science & Technology(6-8年級，501個學生，師生比1:16；#20 in Niche Standout Middle Schools in New York)位於法拉盛，教師品質、多元化獲評等A+，學術成績A。家長留言說，這是一所獨特的學校，有良好的學術課程，師生都專注於所有學生的學習。

Bell Academy(6-8年級，352個學生，師生比1:15；#119 in Best Public Middle Schools in New York)位於貝賽，教師品質、多元化評等A+，學術成績A。家長留言說，學校教職員真心關切學生。

最佳高中：Townsend Harris High School(9-12年級，1270個學生，師生比1:18；#2 in Niche Standout High Schools in America)是25學區12所高中唯一整體評等A+，就評分細項看，教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理都獲A+。家長留言，這所學校不受錄取標準考試的限制，有出色的人文合作，而且保有獨特傳統，包括簡短誓言和古典語言課程。

特別介紹：P.S. 163 - Flushing Heights是25學區第一個開設雙語班的公校，提供PK、K-5課程，從學齡前班級到五年級；校長並非華裔，學校網站也採用英文，選擇雙語班的學生一天用中文上課、隔天用英文上課，對於剛到美國的小留學生來說比較容易適應。目前全校學生812人。

法拉盛也是紐約市目前最大的中國城，華人居民、商店非常多，美國江浙工商總會用「華人在紐約建立的首都」形容法拉盛，華人移民來此不怕適應不了，而且學區內有53所學校，教育資源豐富。該地區房價中位數73萬1753美元，房租中位數1695美元，家庭收入中位數6萬1985美元。

貝賽的獨立屋社區整體、美觀，許多華人移民在此定居。(本報檔案照)
貝賽的獨立屋社區整體、美觀，許多華人移民在此定居。(本報檔案照)

牙買加 少數族裔聚居

皇后區第三好學區牙買加28學區(紐約州排名180)，區內共有27所小學、13所初中、15所高中，學生總人數4萬347人，平均師生比1:15。Niche整體評等A-，依評分細項看，多元化評等A+，教師品質、行政管理評等A-，大學準備B+，學術成績B，社團及活動B-。小學、初中整體評等最高A，高中有一所學校評等A+。

最佳小學：27所小學中有7所小學獲整體評等A，在全紐約最佳小學排名220至404。

最佳初中：13所初中裡面，1所整體評等A，為最高評等。其中J.H.S. 157 - Stephen A. Halsey(6-8年級，1645個學生，師生比1:15；#195 in Best Public Middle Schools in New York）位於雷哥公園(REGO PARK)，多元化評等A+、教師品質A、學術成績A-。

最佳高中：Queens High School for the Sciences at York College(9-12年級，512個學生，師生比1:19)是特殊高中，需要參加特殊高中入學考試，依成績錄取，該校在28學區55所學校裡唯一獲整體評等A+，評分細項好壞落差極大，學術分數、大學準備A+，教師品質A、多元化B，行政管理C+、社團及活動C-，被Niche評為全美最傑出高中排名第六。有家長坦言，這所學校在學術和大學準備方面都很棒，因為有很棒的老師和輔導員，學生也安全，美中不足的是行政團隊，未真正關心學生，側重讓學校統計數據看起來更好，導致許多學生過度勞累，睡眠不足。

28學區的牙買加是紐約市的少數族裔聚集區，黑人的比率占一半，拉丁裔比率達20%；在28學區裡，華人青睞的地區以雷哥公園、森林小丘(Forest Hills)為主，居住環境還不錯。牙買加房價中位數51萬8474美元，房租中位數1608美元，家庭收入中位數7萬345美元。森林小丘房價中位數60萬 4413美元，房租中位數1919美元，家庭收入中位數10 萬3599美元。

除了公立學校，皇后區也有不錯的私立學校，提供給家長更多選擇。根據Private School Review，2023學年度，紐約市皇后區一共有189所私立學校、學生人數4萬8521人， 占幼稚園、小學、初中、高中學生總人數的15%。

皇后區私校前三名依序是The Kew-Forest School(森林小丘)、Immaculate Conception Catholic Academy(牙買加)、The Windsor School(法拉盛)。

位於道格拉斯頓的公立98小學屬於26學區，是紐約市最好的小學之一。(本報檔案照)
位於道格拉斯頓的公立98小學屬於26學區，是紐約市最好的小學之一。(本報檔案照)

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