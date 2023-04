封面故事／學區篇／皇后區華人最多 學區優秀

法拉盛華人眾多,該學區的公立20小學還開設了中英雙語班。(本報檔案照)

在紐約市,皇后區 華裔人口數量最多、所占比重也最大,根據維基百科(wikipedia),皇后區華裔約24萬人,占該區總人口比10.2%;區內的華人密集,競爭激烈,公校好學區 排名沒有長島來得前面,卻有幾個優質學區,而且有不錯的私立學校。

皇后區有七個公校學區,從編號24到編號30,根據Public School Review,共382所公立學校,從幼稚園到高中,每一學區平均有超過54所公校,密度非常高,長島每一學區平均只有5.17所公校。

貝賽亞裔多 普遍重教育

在Niche.com紐約州好學區排行榜上,皇后區七學區排名依序是貝賽(Bayside)26學區、

法拉盛 (Flushing)25學區、牙買加(Jamaica)28學區、長島市(Long Island City)30學區、可樂娜(Corona)24學區、奧松公園(Ozone Park)27學區、皇后村(Queens Village)29學區。

皇后區七個學區裡,26、25、28、29學區在紐約州700多個學區中排名進入前200。其中最好的學區是貝賽26學區(紐約州排名73),區內共有23所小學、7所初中、6所高中,學生總人數3萬1351人。依評分細項看,多元化評等A+,學術成績、教師品質、社團及活動、行政管理評等A,大學準備評等A-。

最佳小學:23所小學中有5所整體評等A+。

最佳初中:J.H.S. 67-Louis Pasteur(6-8年級,1044個學生,師生比1:16),位於小頸(Little Neck),是26學區7所初中裡面唯一整體評等A+的公校,教師品質獲評等A+,學術成績及多元化 A。同一學區內,另5所評等A,1所評等A-。

最佳高中:26學區6所高中沒有任何一所學校整體評等A+。評等最高A有三校,包括Francis Lewis High School、Benjamin N. Cardozo High School、Bayside High School。

26學區的貝賽位於皇后區東北角,區內父母普遍重視教育,學校教育方式相對傳統,除了華裔家庭,南韓、印度和日本移民也不少。貝賽的房價中位數74萬6213美元,房租中位數2206美元,家庭收入中位數9萬4096美元。

小頸道格拉斯頓鎮(Douglaston)緊鄰長島,是26學區主要的居住地區,是中產階級青睐的高檔社區。整個鎮區有各種不同的房子造型,包括希臘風、宫殿般大房、附有牧場的田園風別墅。道格拉斯頓的房價中位數76萬9928美元,房租中位數2265美元,家庭收入中位數10萬4850美元。

道格拉斯頓擁有優質的學校,社區環境幽靜,也十分宜居。(本報檔案照) 位於26學區的法蘭西斯路易斯高中,是紐約市申請就讀人數最多的高中。(本報檔案照)

法拉盛 最大中國城

皇后區第二好學區是法拉盛25學區(紐約州排名164),區內共有26所小學、15所初中、12所高中,學生總人數3萬6061人,平均師生比1:14。Niche整體評等A-,依評分細項看,教師品質、多元化及行政管理評等A,學術成績、社團及活動、大學準備評等B+。小學、初中整體評等最高A,高中有一所學校評等A+。

最佳小學:13所小學獲整體評等A,占整個學區的一半,全紐約州最佳公立小學排名301至415,4所學校在Niche的傑出學校排行榜(Niche Standout Elementary Schools)榜上有名,對社區具有影響力。

最佳初中:25學區有2所學校整體評等A。Queens College School for Math, Science & Technology(6-8年級,501個學生,師生比1:16;#20 in Niche Standout Middle Schools in New York)位於法拉盛,教師品質、多元化獲評等A+,學術成績A。家長留言說,這是一所獨特的學校,有良好的學術課程,師生都專注於所有學生的學習。

Bell Academy(6-8年級,352個學生,師生比1:15;#119 in Best Public Middle Schools in New York)位於貝賽,教師品質、多元化評等A+,學術成績A。家長留言說,學校教職員真心關切學生。

最佳高中:Townsend Harris High School(9-12年級,1270個學生,師生比1:18;#2 in Niche Standout High Schools in America)是25學區12所高中唯一整體評等A+,就評分細項看,教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理都獲A+。家長留言,這所學校不受錄取標準考試的限制,有出色的人文合作,而且保有獨特傳統,包括簡短誓言和古典語言課程。

特別介紹:P.S. 163 - Flushing Heights是25學區第一個開設雙語班的公校,提供PK、K-5課程,從學齡前班級到五年級;校長並非華裔,學校網站也採用英文,選擇雙語班的學生一天用中文上課、隔天用英文上課,對於剛到美國的小留學生來說比較容易適應。目前全校學生812人。

法拉盛也是紐約市目前最大的中國城,華人居民、商店非常多,美國江浙工商總會用「華人在紐約建立的首都」形容法拉盛,華人移民來此不怕適應不了,而且學區內有53所學校,教育資源豐富。該地區房價中位數73萬1753美元,房租中位數1695美元,家庭收入中位數6萬1985美元。

貝賽的獨立屋社區整體、美觀,許多華人移民在此定居。(本報檔案照)

牙買加 少數族裔聚居

皇后區第三好學區牙買加28學區(紐約州排名180),區內共有27所小學、13所初中、15所高中,學生總人數4萬347人,平均師生比1:15。Niche整體評等A-,依評分細項看,多元化評等A+,教師品質、行政管理評等A-,大學準備B+,學術成績B,社團及活動B-。小學、初中整體評等最高A,高中有一所學校評等A+。

最佳小學:27所小學中有7所小學獲整體評等A,在全紐約最佳小學排名220至404。

最佳初中:13所初中裡面,1所整體評等A,為最高評等。其中J.H.S. 157 - Stephen A. Halsey(6-8年級,1645個學生,師生比1:15;#195 in Best Public Middle Schools in New York)位於雷哥公園(REGO PARK),多元化評等A+、教師品質A、學術成績A-。

最佳高中:Queens High School for the Sciences at York College(9-12年級,512個學生,師生比1:19)是特殊高中,需要參加特殊高中入學考試,依成績錄取,該校在28學區55所學校裡唯一獲整體評等A+,評分細項好壞落差極大,學術分數、大學準備A+,教師品質A、多元化B,行政管理C+、社團及活動C-,被Niche評為全美最傑出高中排名第六。有家長坦言,這所學校在學術和大學準備方面都很棒,因為有很棒的老師和輔導員,學生也安全,美中不足的是行政團隊,未真正關心學生,側重讓學校統計數據看起來更好,導致許多學生過度勞累,睡眠不足。

28學區的牙買加是紐約市的少數族裔聚集區,黑人的比率占一半,拉丁裔比率達20%;在28學區裡,華人青睞的地區以雷哥公園、森林小丘(Forest Hills)為主,居住環境還不錯。牙買加房價中位數51萬8474美元,房租中位數1608美元,家庭收入中位數7萬345美元。森林小丘房價中位數60萬 4413美元,房租中位數1919美元,家庭收入中位數10 萬3599美元。

除了公立學校,皇后區也有不錯的私立學校,提供給家長更多選擇。根據Private School Review,2023學年度,紐約市皇后區一共有189所私立學校、學生人數4萬8521人, 占幼稚園、小學、初中、高中學生總人數的15%。