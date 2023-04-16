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醫藥／細胞免疫療法 難治淋巴癌有解了

韋麗文
早期淋巴癌6大症狀
早期淋巴癌6大症狀

瀰漫性大型B細胞淋巴瘤屬侵襲性淋巴癌，病情又快又猛，容易擴散，一旦復發存活時間更只有六個月。醫師指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤整體治癒率高達七成，十年存活率可達四成五，且隨著新療法陸續問世，占三成以上的難治與復發患者可望獲得治療曙光。

淋巴癌分類高達60多種，可以分為低、中、高度惡性，其中瀰漫性大型B細胞淋巴瘤屬於中高惡性，是台灣民眾淋巴癌分類中最多的一種，佔中高惡性淋巴癌約五成，病情猛烈，如果不治療，只有數周到數月的生命。

瀰漫性大B細胞淋巴瘤是不治之症嗎？台灣高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇說，因為今日治療武器多元且治療反應良好，臨床以長期無疾病存活為首要目標。整體而言，治療方式包含化療、標靶、放射線治療、幹細胞移植等，患者治癒率達七成，十年存活約有半數，針對難治和復發的患者，目前還有細胞免疫療法，也有望爭取長期無疾病存活。

細胞免疫療法可分為兩種，原則皆由病患體內萃取出免疫細胞，經過改造後輸入人體，讓大軍再進入人體進行作戰。第一種是大量複製免疫細胞，讓大軍以量取勝；另一種則是在免疫細胞上安裝可以鎖定突變細胞的基因，幫免疫大軍裝備自動瞄準系統，使其可以精準且持續性的殺滅突變細胞，是專一性存活力強的基因修飾細胞。除此之外，也因為治療武器源於自身細胞，治療期間副作用衝擊相對輕微，患者仍能保有良好的生活品質。

王銘崇指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤的治療隨著醫療科技不斷進步，目前還有許多新的治療已在開發階段，鼓勵病患保持樂觀，與醫師討論對於治療的期待，找到適合自己的治療方式。

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