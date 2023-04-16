養生／補充保健食品 這6種就夠了

保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。（取自pexels）

每個人都希望一天中有更多的時間來完成待辦的事項，或者，需要的不是更多的時間，而是更多的活力來完成眼前的工作。如果你一直在尋找如何更有活力來提高工作效率，給身體提供有益的營養物質可能會有所幫助。

服用保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。此外，保健食品也絕不該取代日常透過均衡飲食自然取得的營養。然而，有時一些關鍵的維生素和營養物質，不容易透過飲食攝取到足夠的量，這就是保健食品發揮功效的地方。

為了提高每日生活品質，以下是幾位專業營養師建議可以攝取的最佳保健食品。

1.維生素B12 (Vitamin B12)

營養師、「為男性生育力加油」一書作者曼娜可(Lauren Manaker)說，由於許多人吃的動物食品越來越少、植物越來越多，可能沒有攝取足夠的維生素B12來滿足身體的需求。這是因為維生素B12多存在於以動物為基礎的食物和飲料中，例如牛奶、雞蛋、乳酪、魚和肉類。

B12是一種重要的維生素，幫助我們的身體形成更多的紅血細胞，並有益於心臟健康。此外，它還可以提供身體必要的能量，讓我們有個精神飽滿的一天。

曼娜可說，這種營養素對那些較少吃動物性食品的人來說，是提供活力的來源，在日常飲食中添加維生素B12會帶來一些好處。一般人如果在飲食中沒有獲取足夠維生素B12，可能會感覺疲勞和情緒低落，這是缺乏B12的兩種常見症狀，有時會破壞我們一天的工作計畫。

2.綠茶萃取物 (Green tea extract)

綠茶充滿了抗氧化劑，並透過促進脂肪氧化，減少某些癌症的發生，還能減緩大腦老化來提升身體的健康。除了這些好處之外，綠茶含有的咖啡 因和一種可以提升認知能力的特殊化合物，也有助於提振工作效率。如果不喜歡綠茶的味道，可以買一種藥片形式的綠茶萃取物，它也能帶來同樣的益處。

曼娜可說，綠茶萃取物含有咖啡因，眾所周知，咖啡因可以讓人一整天活力十足，而且，一種在綠茶中發現的化合物EGCG，已被證明對大腦健康有幫助。

3.銀杏（Ginkgo biloba）

如果正在尋找一種讓你活力十足的營養補充品，那麼銀杏是個安全的選擇。

營養學家貝絲特(Trista Best)說，銀杏是含有類黃酮和類萜化合物等活性成分的植物性保健食品，據信可以幫助改善大腦的血流量，並保護其免受氧化的壓力。這也是為何這種保健食品通常用於改善大腦的認知功能，包括專注力和注意力。

曼娜可說，銀杏還可能對短期的工作記憶(working memory)有幫助，當工作記憶處於巔峰狀態時，人們的工作效率便更高。貝斯特補充說，銀杏有助於增加神經遞質(neurotransmitters)，例如多巴胺和去甲腎上腺素(norepinephrine)，對調節情緒、注意力和專注力也很重要。

4.左旋茶胺酸(L-theanine)

有時，我們需要從保健食品中獲得幫助，讓我們可以集中注意力。如果有活力，但沒有注意力，便很容易因拖延而減低工作效率。根據曼娜可的說法，補充左旋茶胺酸(簡稱茶胺酸)可能有所幫助。

她說，茶胺酸是一種胺基酸，當它與咖啡因結合時，可以幫助人提升注意力。發表在「營養神經科學」期刊上的一項關於年輕人的研究發現，茶胺酸與大約40毫克的咖啡因（相當於半杯咖啡）一起服用，能幫助測試者在某些任務中擁有更好的注意力。

5.輔酶Q10 (CoQ10)

可提高生產力的另一種簡單且相當實惠的保健食品為輔酶Q10 (Coenzyme Q10)。

貝絲特說，輔酶Q10是一種人體自然產生的抗氧化劑，關係著線粒體(mitochondria)中能量的產生，而線粒體是細胞的動力來源，有助於將食物中的能量轉化為身體可使用的形式。

貝絲特說，一些研究證明，輔酶Q10可能有助於提高身體能量，特別是對缺乏輔酶Q10或服用降低膽固醇藥物的人。雖然輔酶Q10通常是安全的，但在開始服用任何新的保健食品前，特別是如果正在服用其他藥物或有任何醫療情況，最好先與醫師溝通。

南非醉茄也稱為印度 人參。曼娜可建議，如果壓力大到妨礙日常工作，可以服用南非醉茄。它是作成藥片或以粉末形式服用的草藥，一些調查研究證明，可以用它來緩解壓力。

「印度心理醫學雜誌」(Indian Journal of Psychological Medicine)的一份報告認為，高濃度的這種草藥可以幫助人抵抗壓力、提高整體生活品質。另一發表在「醫藥」(Medicine)期刊上的小型研究發現，南非醉茄能夠透過與下視丘-腦垂體-腎上腺軸(hypothalamus-pituitary-adrenal axis, HPA)的相互作用來減輕壓力，對身體皮質醇(壓力荷爾蒙)水平有所幫助。

曼娜可說，對某些人來說，壓力過大會讓他們注意力降低，所以若有方法幫助人們透過保持冷靜來提高生產力，或許值得一試。