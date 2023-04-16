教育／頂尖師資+先進設備 長庚大學延攬世界人才

長庚大學施信如主任(前排中)與新興病毒感染研究中心團隊。(圖：長庚大學提供)

台灣長庚大學(Chang Gung University)積極延攬海內外專家學者，擴充師資強化教學與研究，打造一流高教學府。長庚大學由台塑企業創辦人王永慶及王永在昆仲為培育優秀醫療人才且提升台灣醫療水準於1987年4月創設「長庚醫學 院」後升格為「長庚大學」。因應台灣以及世界醫療、工程、管理及人工智慧 的人才培育需求，長庚大學與長庚醫院、台塑企業等各產業翹楚建教合作，奠定堅實學研基礎，現設置四學院：醫學院、工學院、管理學院、智慧運算學院，專任教師(含臨床)582位、兼任教師665位、學生6987人，專任教師及學生人數比例為極精緻的1比12。

湯明哲校長表示，「要辦就辦最好的」是創辦人對長庚大學的期許與決心，長庚大學以學生為中心，朝向教學、研究、產創三卓越，踏實打造具國際特色的一流大學。長庚大學在美國史丹福大學2022年發布「全球前2%頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists)」，入選37位教師、與台灣的國立大學並駕齊驅，更有35位長庚教師獲選「終身科學影響力」，24位教師同時入選前述兩榜單。而在新冠肺炎侵襲全球時，長庚大學「新興病毒感染研究中心」建立全台最完整的新冠病毒家族病毒庫，研發「新冠病毒有效中和抗體檢測試劑」且取得台灣衛福部緊急使用授權(EUA)，為邊境防疫貢獻教研實力。

醫學教育 與時俱進

長庚大學以醫學教育起家，楊智偉副校長暨醫學院院長表示，院內有近400位的專任教師，一半是基礎教師，一半是臨床教師，這些從國內外延攬的師資，全力投入醫學、醫事教育與研究。優秀師資除了持續精進教學創新，也運用新科技輔助課程，例如近年設置「臨床技能與模擬中心」(Center for Clinical Skill & Simulation)，就是台灣極少數在大學校園內建置臨床模擬教學實作場域，提供醫學生進入臨床前最好的訓練場所。長庚大學CCSS占地550坪，有模擬手術室、加護病房、護理站及12間模擬病房，多功能教室4間，以及「客觀結構式臨床技能測驗」(OSCE: Objective Structured Clinical Examination)考場及控制中心。

鑑於醫療跨領域培訓是先進國家優質醫療服務趨勢，長庚大學「臨床技能與模擬中心」設置中醫、護理、物理治療、職能治療、呼吸治療等醫學院各科系的專業課程及設備需求，成為多重的醫療專業學習場所，讓醫學院學生不只學技術，更磨練醫療團隊合作的專業職能及態度。

長庚大學校景。(圖：長庚大學提供)

楊副校長指出，長庚醫療體系提供長庚大學豐厚的教學、研究資源；大學端則全心投入栽培醫療、醫事與生醫研發人才。因此，學校的教育必須扎實，同時兼備現代基礎及臨床知識技能、關懷社會並具人文素養，無縫銜接學校及臨床課程，並延伸至長照、健康促進與居家照顧，以全人觀點為基石，提升醫療照護與健康促進之品質。

長庚大學醫學院同樣重視學術研究，培育新一代的醫學科學家。在醫學教育之外，學生與臨床醫師研究、發表論文。長庚大學以特色領域研究中心帶動研究與教學，「分子醫學研究中心」以「癌症生物標記」為主軸，進行轉譯醫學研究，是美國「癌症登月計畫」成員之一，與世界頂尖癌症專家合作，為終結癌症貢獻心力。口腔癌檢測技術已經技轉成功，唾液快篩劑即將問世。

長庚大學「新興病毒感染研究中心」致力於新興病毒感染症病毒株的辨識檢驗工作，包含流感病毒如新型H1N1、腸病毒等經常變異病毒，並進行候選藥物研究，新冠肺炎期間團隊開發「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，技轉台塑生醫量產，且獲2021年台灣國科會「技術移轉貢獻獎」肯定，亦為台灣「防疫科學研究中心」成員。

長庚大學「新興病毒感染研究中心」施信如主任表示，新冠肺炎疫情更加突顯病毒研究的重要與必要性，長庚大學因此規畫增建P3實驗室，規格均依台灣衛福部最新規範，符合獨立抽排、氣體過濾、24小時負壓運轉、無縫面材且不斷電等級等要求。

施主任也指出，P2實驗室僅可做流感、腸病毒研究，為保有面對新興病毒的「即戰力」，中心持續與長庚醫院合作培訓可執行P3的實驗人員，學校勇於面對各類新興病毒的挑戰，只因「我們有能力做，而且必須要做」。

楊智偉副校長暨醫學院院長也表示，大學的科學研究需要腳踏實地，唯有不求速成、長期耕耘與探索，才能使大學由內產生實質的科學影響力。

長庚大學工學院半導體實驗室提供學生完整實作教育。(圖：長庚大學提供)

工程教育 跨域前瞻

長庚大學工學院是台灣國科會「半導體射月計畫」唯一入選私校團隊。因應量子運算(Quantum Computing)重要性與日俱增，工學院與仁寶電腦共同開發「量子退火技術」，解決產業實際面臨問題，培育學生實作接軌專業，校內更有醫學、管理與智慧運算等學院，鄰近林口長庚醫院及華亞科學園區並獲台塑企業支持。

工學院設置電機、電子、機械、化工與材料、資訊工程、生物醫學工程等系所，奈米工程及設計碩士學位學程、光電工程等研究所。特色為產學與研究並重，延攬教師首重實務經驗，各產學合作計畫題目貼近產業，培育學生與業界最新發展銜接的學習力與專業力。

長庚大學工學院賴朝松院長表示，學院具備邁向新世代科技的研究資源，更曾於2022年在「IEEE國際奈米技術年會」向全球頂尖研究學者講述奈米科技與量子運算對於世界先進技術的影響，並說明如何將石墨烯及新型二維材料進一步結合，延伸到量子領域的應用將對半導體研究產生巨大影響，且加速世界科技進入新世代。

長庚大學在綠能、人工智慧(AI)、材料、電機、機械等領域有亮眼成果，進入AI、5G及物聯網時代，全球半導體需求增溫，為培育高科技產業專業人才，工學院規畫完整實務課程，開設半導體設計整合課程，且獲得台塑企業挹注累計8000萬元台幣(約260.5萬美元)用於第三代半導體研發，電子工程學系更配備完整「矽製程無塵室」及「化合物半導體無塵室」，不僅提供學生最紮實的半導體設計實務訓練，更與「南亞科技」等企業密切合作。南亞科技是世界四大DRAM公司之一，採半導體技術與電路設計整合優化，符合「後摩爾定律時代」研發趨勢，製程技術能力優異，也為長庚大學產學及建教合作提供最好場域。

長庚大學5G基地台測試教學系統與師生團隊。(圖：長庚大學提供)

賴院長表示，數位運算依循的摩爾定律在3奈米技術後，因有物理極限進展將明顯地緩慢下來，這也是量子運算(Quantum Computing)興起契機。許多跨國公司如英特爾、IBM、Google等已投入量子晶片與系統的研究與開發。而「量子退火技術」能在複雜的最佳化(Optimization)問題進行快速解題。舉凡智慧醫療、新藥開發、物流最佳路徑化、智慧製造、智慧金融、數學模型求解等，都可採用最佳化的數學公式，在量子啟發計算器上快速找出解答，提供最具成本效益的解決方案。

而台灣國科會推動量子科技計畫，長庚大學工學院的子計畫不僅有校方豐沛資源，也有台灣資策會于濂波博士及仁寶電腦加入，強強聯手合作將加大對量子演算法的投入與研究，引領前瞻科學之教學與研究。

長庚大學電機系的教學研究觸及5G／6G通訊、人工智慧、AR(擴增實境)／VR(虛擬實境)智慧感測，2022年新添購5G基地台測試教學系統則使用標準開源O-RAN架構，為台灣產學研領先的5G行動通訊系統，可結合多台手機、AR、與物(車)聯網等實際場域應用，師生可透過此設備實際接觸業界開發的前瞻第五代通訊系統，培養最新通訊概念。除教學研究外，也支援相關產學合作計畫，前景可期。

賴朝松院長表示，工學院有絕佳的師資與學習資源，學生可參加多元實習與產學合作，實際參與技術研究到產品開發。學習及實作過程雖不容易，定可透過動手做建立成就感、專業自信與實力。長庚大學工學院將持續自海內外延攬優秀師資，以堅實團隊追求教學、研究與產創三卓越。

長庚大學將以國際化帶動研究創新，透過跨國研究團隊結盟為先導、精進生技醫學科研為軸心，四學院合作，聚焦精準醫療、健康老化、疾病感染、生醫工程、資料科學、人工智慧、決策與經營管理優化、健康長照等研究，再透過人工智慧技術導入，實現跨領域、跨國際的尖端研究與產業發展基石。長庚大學徵才及最新資訊，請詳學校網站：www.cgu.edu.tw。