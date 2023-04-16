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料理功夫／微波起司白花椰

劉若華
微波起司白花椰
微波起司白花椰

這是一道可以在短時間內完成的美式家常簡易蔬菜料理，適合忙碌或懶人、且喜愛吃蔬菜者，可列入菜單。

材料：

中型白花椰1顆、橄欖油1大匙、鹽適量、起司絲1/2杯、細香蔥2根。

作法：

1. 將白花椰切成小朵，放入調理盆內；細香蔥切末。

2.將橄欖油淋入調理盆內，接著撒入鹽，戴上手套抓拌使橄欖油和鹽充分裹覆白花椰，稍待片刻。

3.將白花椰倒入可用於微波的大盤子內，蓋上微波爐專用的罩蓋，微波5分鐘，可調整自己滿意的熟度。

4.取出大盤子，均勻撒上起司絲，再蓋上罩蓋微波2分鐘至起司絲溶化。

5.再次取出大盤子，撒上細香蔥末即成。

小叮嚀：

1.美國白花椰容易散體，加入橄欖油和鹽抓拌時，力道不宜太大。

2.只要白花椰能徹底洗淨，也可不切成小朵狀，整顆微波至熟軟，但需時較長；若採用此法，作法4的起司絲可改成等量的起司片(覆蓋於白花椰上)，食用時以大湯匙切割、舀取。

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