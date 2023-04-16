料理功夫／藍莓山藥甜品
山藥具有健脾胃和助消化的作用，而藍莓則含有豐富的青花素與維生素，將兩種食材搭配在一起，組成這道非常滋補的甜品。在口感的體驗上，微微酸甜的藍莓漿與細膩順滑的山藥泥結合，酸與甜在唇齒間碰撞出獨特滋味，不妨試試。
材料：
鐵棍山藥250克、新鮮藍莓100克、牛奶50毫升、蜂蜜1湯勺、鹽少許。
作法：
1.山藥削去皮，切成段後放入蒸鍋，上汽後蒸20分鐘左右。
2.取出蒸熟的山藥，用勺子或壓泥器壓成細膩的山藥泥，然後加入少許鹽、1/2湯勺蜂蜜和牛奶，一起攪拌均勻成厚泥狀。
3.把新鮮藍莓放入鍋中，加入少量清水，用中火煮。中間要用勺子攪拌，直至藍莓成漿狀，然後加入1/2湯勺蜂蜜攪拌均勻。
4.把山藥泥裝入裱花袋中，在盤子上裱成各種創意造型，最後澆淋上藍莓漿，一款誘人的藍莓山藥甜品就可解饞了。
小叮嚀：
1.山藥最好選用鐵棍山藥，口感比較軟綿細膩。
2.藍莓漿可以用新鮮藍莓製作，也可以選購現成的藍莓漿。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：[email protected]
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
料理功夫／微波起司白花椰
下一則
FB留言