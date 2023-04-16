料理功夫／藍莓山藥甜品

藍莓山藥甜品

山藥具有健脾胃和助消化的作用，而藍莓則含有豐富的青花素與維生素，將兩種食材搭配在一起，組成這道非常滋補的甜品。在口感的體驗上，微微酸甜的藍莓漿與細膩順滑的山藥泥結合，酸與甜在唇齒間碰撞出獨特滋味，不妨試試。

材料：

鐵棍山藥250克、新鮮藍莓100克、牛奶 50毫升、蜂蜜1湯勺、鹽少許。

藍莓山藥甜品食材

作法：

1.山藥削去皮，切成段後放入蒸鍋，上汽後蒸20分鐘左右。

2.取出蒸熟的山藥，用勺子或壓泥器壓成細膩的山藥泥，然後加入少許鹽、1/2湯勺蜂蜜和牛奶，一起攪拌均勻成厚泥狀。

3.把新鮮藍莓放入鍋中，加入少量清水，用中火煮。中間要用勺子攪拌，直至藍莓成漿狀，然後加入1/2湯勺蜂蜜攪拌均勻。

4.把山藥泥裝入裱花袋中，在盤子上裱成各種創意造型，最後澆淋上藍莓漿，一款誘人的藍莓山藥甜品就可解饞了。

山藥泥和新鮮藍莓醬

小叮嚀：

1.山藥最好選用鐵棍山藥，口感比較軟綿細膩。

2.藍莓漿可以用新鮮藍莓製作，也可以選購現成的藍莓漿。

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