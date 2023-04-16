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料理功夫／熱騰騰火腿粥

許怡靜
熱騰騰火腿粥
熱騰騰火腿粥

西方復活節日的傳統食物是火腿，因為秋天擔心豬群無法安全過冬，大量宰殺，為了豬肉能夠保存到下一年安全食用，就醃製成火腿肉，在冬天高掛曝曬，所以，當春天來臨時，火腿就成為復活節餐桌上最主要的料理了。

雖然復活節已過，但火腿任何時候都能作為料理良伴，單吃就是美味可口，兒子介紹朋友母親傳授的一道非常簡單又中外咸宜的吃法，高湯煮粥再加火腿粒，就年輕世代而言就是soup，對我們東方胃而言就是熱騰騰的醃肉粥了。

材料：

米1杯、高湯8杯、火腿切丁、蔥末、薑絲、香菜。

調味料：

白胡椒粉少許。

火腿粥食材
火腿粥食材

作法：

1.內鍋放入洗淨的米和高湯，外鍋2杯水，按鍵烹煮。

2.待開關跳起，略燜十分鐘，將粥取出，火腿粒、薑絲、蔥末、香菜、胡椒粉，視個人喜好，酌量加入。

小叮嚀：此處高湯不可少，若是白稀飯就較平淡無味。

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