封面故事／學區篇／紐約10佳學區 9個在長島

長島大頸環境怡人、學區優異，讓華人實現夢想的郊區生活。(本報檔案照)

長島緊鄰紐約市皇后區，依山傍海，有人稱之為紐約市的後花園，風景優美，到紐約市區也很方便，如今全紐約州 有731個學區 ，長島就多達127個學區。

根據專門介紹長島的網站LONGISLAND.com，長島除了有127個公校學區，還有200多所私立學校以及教區小學和高中，另有州立及私立大專院校，教育環境堪稱完整。

長島一口氣拿下Niche紐約州前十大排行榜九個名額的傑出表現被津津樂道，入榜學區評等都是A+，一共有35所小學、13所初中、12所高中；長島前三名好學區的全美排名也前五名，實力堅強。

長島九個頂尖學區中，八個位居納蘇郡(Nassau County)，一個在蘇福克郡(Suffolk county)。好學區房價 和租金偏高，不過在長島好學區中，學區排名和房價排名未必成正比，例如第二好學區所在的傑瑞柯地區，蠔灣房價中位數不到60萬美元，第十好學區所在的老韋斯特伯里(OLD WESTBURY)，房價中位數高達196萬美元以上。

第一好學區：大頸學區(Great Neck Public Schools)

共5所小學、2所初中、3所高中，學生總人數6831人。

依評分細項看，除了多元化評等B+，其他五項包括學術成績、教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理評等都是A+。

最佳小學：E.M. Baker School(K -5年級，685個學生，師生比1：12)

Niche紐約州公立小學排名第二，學術成績、教師品質獲最佳評等A+，多元化評級A。家長留言，從校長、教師到職員都親切友善，一位家長形容，學校教職員似乎很喜歡到校工作並彼此合作。

最佳初中：Great Neck South Middle School(6-8年級，799個學生，師生比1：10)

Niche紐約州初中排名第三，學術成績、教師品質獲最佳評等A+，多元化評級B。家長留言，學校勤打掃，很乾淨，教職員工作認真，甚至為學生上大學做準備；學生有機會參加很多課外活動，容易拿獎學金上大學。

最佳高中：Great Neck South High School(9-12年級，1226個學生，師生比1：11)

Niche紐約州高中排名第六，學術成績、教師品質、大學準備都得到最佳評等A+，社團活動、行政管理評等A，多元化評等B+，一共有262則家長和學生留言，其中提到，雖然族裔多元化程度低，但各種人都有，學校提供不同課外活動和課程來挑戰學生。

大頸(Great Neck)學區中較受華人青睞的成功湖(Lake Success)，房價中位數131萬3300美元，房租中位數為3501美元，家庭收入中位數則達到24萬1029美元。

長島大頸的Lakeville小學。(本報檔案照)

第二好學區：傑瑞柯學區(Jericho Union Free School District)

共3所小學、1所初中、1所高中，學生總人數3153人。

依評分細項看，除了多元化評等B，其他五項包括學術成績、教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理評等都是A+。

最佳小學：Jeffrey Ratner Robert Seaman Elementary School(K -5年級，278個學生，師生比1：10)

Niche紐約州公立小學排名第四，學術成績、教師品質都得到最佳評等A+，多元化評級A-。僅一位學生留言，提到學校幫他培養好奇心、工作動力以及個性和社交能力。

最佳初中：Jericho Middle School (6-8年級，790個學生，師生比1：11)

Niche紐約州初中排名12，學術成績、教師品質都得到最佳評等A+，多元化評級B+。一位學生留言，學校有很好的文化，課後還有社團和額外幫助，食物品質不穩定。

最佳高中：Jericho Senior High School (9-12年級，1205個學生，師生比1：12)納蘇郡最佳高中

紐約州初中排名第五，學術成績、教師品質、大學準備獲最佳評等A+，社團活動、行政管理評等A，多元化評等A-。留言稱，課程種類繁多，從音樂到 STEM、文學應有盡有。

傑瑞柯(Jericho)地區，蠔灣(Oyster Bay) 房價中位數58萬9900美元，房租中位數2209美元，家庭收入中位數13萬8547美元。

長島傑瑞柯擁有全美頂尖學區，深受華人家庭青睞。（本報檔案照）

第三好學區：賽奧塞中央學區(Syosset Central School District)

共7所小學、2所初中、1所高中，學生總人數6578人。

依細項看，除了多元化評等B，其他五項包括學術成績、教師品質、大學準備、社團及活動、行政管理評等都是A+。

最佳小學：Village Elementary School(K -5年級，410個學生，師生比1：10)

Niche紐約州公立小學排名第三，學術成績、教師品質都得到最佳評等A+，多元化評級A-。沒有家長或學生留言。

最佳初中：South Woods Middle School(6-8年級，738個學生，師生比1：8)

Niche紐約州公立初中排名第四，學術成績、教師品質都得到最佳評等A+，多元化評級A-。留言說，老師們很有趣、學校很乾淨而且使用高科技。

最佳高中：Syosset Senior High Schoolt(9-12年級，2208個學生，師生比1：11)

Niche紐約州最佳公立高中排名第九，學術成績、教師品質、大學準備、社團活動都得到最佳評等A+，行政管理評等A，多元化評等A-。365位家長和學生留言，提到學校為學生提供無數機會，從選修課到社團， 並透過約談為學生準備大學、規劃未來。

賽奧塞(Syosset)房價中位數69萬800美元，房租中位數2718美元，家庭收入中位數16萬5727美元。

賽奧塞學區以藝術教育聞名，隨處可見藝術中心。(本報檔案照)

另有其他六個長島學區入榜紐約前十大好學區，區內學校評等幾乎都是A+，只有半空心山丘中央學區(Half Hollow Hills Central School District)二座小學出現評等A。概列如下：

第四好學區：羅斯林聯合自由學區(Roslyn Union Free School District)

共有3204位學生，平均師生比1：13；羅斯林(Roslyn)的東丘(East Hills)房價中位數121萬2000美元，房租中位數1768美元，家庭收入中位數25萬美元。

第五好學區：惠普伍德米爾聯合自由學區(Hewlett-Woodmere Union Free School District)

共有2938位學生，平均師生比1：10；伍德米爾(Woodmere)房價中位數81萬2800美元，房租中位數2375美元，家庭收入中位數15萬2700美元。

第六好學區：赫里克聯合自由學區(Herricks Union Free School District)

共有4039位學生，平均師生比1：11；赫里克(Herricks)位於新海德公園(New Hyde Park)，該地區房價中位數69萬9500美元，房租中位數3375美元，家庭收入中位數17萬78美元。

第七好學區：半空心山丘中央學區(Half Hollow Hills Central School District)

共有7604位學生，平均師生比1：11；該學區的迪克斯山丘(Dix Hills)房價中位數77萬5600美元，房租中位數3425美元，家庭收入中位數18萬4580美元。

第八好學區：曼哈塞聯合自由學區(Manhasset Union Free School District)

共有3051位學生，平均師生比1：12；曼哈塞(Manhasset)房價中位數114萬9300美元，房租中位數2008美元，家庭收入中位數16萬2500美元。

第九好學區：東威廉斯聯合自由學區(East Williston Union Free School District)

共有1666位學生，平均師生比1：9；該學區的老韋斯特伯里(Old Westbury)房價中位數196萬4100美元，房租中位數1327美元，家庭收入中位數為25萬美元。