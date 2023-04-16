封面故事／學區篇／選對好學區 贏在起跑線

長島大頸由於擁有紐約州最頂尖學區，吸引華人為子女入讀公校爭相購屋。（本報檔案照）

新冠疫情風暴已平息，各項活動又活躍起來，選學區 、找居住地點都要全面考量。選擇好學區不僅可為小孩踏出成功第一步，即使家裡沒有小孩，好學區環境好、房子容易增值，入住好學區大致錯不了。

所謂「學區」(school district)，是由各州依地域劃分的管轄區，區內有小學、初中、高中傳統公校，學費全免，紐約州 並規定，校方不得過問學生及其家庭的移民身分，依居住地決定孩子就讀的學區。

傳統公校之外有私立學校、特許學校(charter school)和特殊高中(specialized high school)，都和學區毫無關係，可跨區就讀。私校學費貴，特許學校也是公立、免繳學費，各校可自主管理設校規；到了高中，紐約有九所公立特殊高中，學生必須通過「特殊高中入學考試」(SHSAT)才能入學，是很多家長努力爭取的重點學校，其中大多數學校的亞裔學生比例過半。

絕大多數小孩在傳統公立學校就讀，搬到好學區居住比較有機會進好學校。

美國教育體制下，上大學之前以年級表示，小學(elementary school)是幼稚園到5年級(K-5)，初中(middle school)是6到 8年級，高中(high school)是 9到 12年級。

全美共有1萬3800個學區，根據紐約教育局data nysed資料，目前紐約州有731個學區、4411所傳統公校、244萬 8537名學生；另有資料顯示紐約州公校師生比約1：12，全美是1：16。

長島 有125個學區，紐約市有32個學區。

華人家長經常參考調查網站Niche.com，每年9、10月間公佈學區和學校排行榜，並附上家長和學生評語。評比依據除了美國教育部的學術及學生生活數據，還包括從數百萬用戶收集的考試成績、大學數據和用戶評分。

根據Niche的2023年紐約州學區排行榜，華人聚居地大放異彩，前十名當中，長島囊括九個，唯一的例外位於威郡，排名第五。

九個長島學區不僅在紐約州排名前十，也躋身全美前100大好學區。

紐約州華人數量居全美之冠，尤其集中在紐約市。

紐約市早期只有兩個中國城，分別是曼哈頓華埠(Chinatown)、皇后區法拉盛(Flushing)，隨著華人持續移民來美，如今中國城增為九個，四個位於皇后區、三個位於布碌崙、二個在曼哈頓。

緊鄰紐約市的長島地區隸屬紐約州，也是華人集中地。長島好學區林立，其他三地學區未躋身紐約州前十名，仍不乏好學區。好學區的家庭收入、房價及租金通常高於全美平均值，全美的房價中位數24 萬4900美元、房租中位數1163美元、家庭收入中位數6萬9021美元。

(本專題資料來源：Niche.com)