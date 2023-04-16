封面故事／學費篇／529計畫整合至單一帳戶 才是好選擇

「529大學教育儲蓄計畫」是為兒女準備大學教育基金的最熱門方式，許多州居民存入529計畫的存款可以抵扣州稅。(iStock)

「529大學教育儲蓄 計畫」(529 plan)是為孩子將來教育花費的長時間投資 ，如果能夠盡早開戶、經常存錢，等到兒女上大學時就有一筆可觀的資金可以動用。孩子可以成為多個529計畫的受益人，減輕學費壓力的效果更大。不過，理財網站Bankrate分析，同時持有多個529計畫有時候並非最佳策略，在許多情況下，反而把存款統統集中到單一帳戶才是更好的選擇。

孩子可以擁有一個以上的529計畫，也可以是親戚開立的529計畫受益人，擁有多個529計畫並沒有任何法律問題，優點包括：

1.存錢較多

每一州對於529計畫都設有存款上限，在多州設立529計畫則可在不同州存到上限額度。舉例來說，在喬治亞州存到了529計畫的23萬5000元上限，可以去維吉尼亞州的529計畫另存55萬元上限。

2.採用不同的投資策略

掌握明確投資策略的民眾，如果開立多個529計畫，可以讓投資變得多元化，選擇彈性更廣。例如可以開一個投資手段較積極的計畫，另外再開一個走保守路線的計畫。

3.讓抵稅得以最大化

許多州為529計畫存款提供抵稅優惠，因此民眾可以參加居住州的529計畫並達到抵稅上限，然後把其他的錢存到條件不錯的其他州529計畫。

但是，孩子擁有多個529計畫的缺點則有：

1.恐有儲蓄過度(oversaving)的風險

從529計畫提款，如果用途是在符合規定的教育花費，存款獲利可以免稅。如果在多個529計畫都以非常積極的手段存錢，但最後孩子沒有用到那麼多存款，提領帳戶餘額做為其他用途，將面臨10%課稅並要繳交所得稅。

2.要繳的手續費相對較多

所有529計畫都有手續費，包括帳戶管理年費、帳戶維持費等，多開立一個計畫，就要多繳一筆費用。

3.過程變得複雜

開立529計畫越多，就要花費越多時間與精神追蹤管理不同帳戶、有更多文件要處理、要規畫每個帳戶的存款策略等。如果只開立一個529計畫，基本上管理帳戶相對簡便。