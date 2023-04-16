封面故事／學費篇／529大學教育儲蓄計畫帳戶 6大誤解

「529大學教育儲蓄計畫」是具有省稅優點的投資工具，可以讓家庭為孩子準備上大學的基金，但計畫卻常常遭到誤解。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

「529大學教育儲蓄 計畫」(529 plan)是具有省稅優點的投資 工具，可以讓家庭為孩子準備上大學的基金，但計畫卻常常遭到誤解，某些民眾因此錯失重大儲蓄機會。

CNBC新聞頻道報導，529計畫獲利不必繳聯邦所得稅，符合規定的提款同樣免稅。某些州政府為529計畫提供類似的稅務優惠。

報導指出，關於529計畫常見的誤解包括：

一、只有父母可以放錢投資

內布拉斯加州 副財政廳長巴亞爾(Rachel Biar)說，除了父母之外，爺爺奶奶、叔叔阿姨、甚至沒有親戚關係的人，都能幫孩子開立529帳戶，或存錢到孩子的529帳戶。過年過節或孩子生日時，親朋好友與其為孩子送玩具當禮物，不如直接存錢到孩子的529計畫。

巴亞爾說，要注意的是，州政府若為529計畫提供所得稅抵扣或抵稅，通常只適用於529計畫帳戶持有人而已。

二、只能用在四年制大學

符合資格的社區大學、兩年制大學、職業學校或技術學校，以及某些師徒制(apprenticeships)學習，都在529計畫適用範圍之內。529計畫內的存款可以用來償還最高1萬元的學貸。

三、存款遭到浪費的風險太高

維吉尼亞529計畫(Virginia529)執行長莫里斯(Mary Morris)說，戶頭如果還有剩餘款項，可以留給受益者的一名家庭成員使用，不必課稅；「家庭成員」(family member)定義包括配偶、兒女、兄弟姊妹、父母、叔叔阿姨、姪子姪女等。她說，在最糟糕的狀況下，帳戶持有人可以把錢領出並且繳稅，獲利的部分則繳稅10%。

四、對孩子申請助學金造成不利

巴亞爾說，如果要申請助學金，父母名下有529計畫比孩子名下擁有資產更有機會，529計畫儲蓄效果的優點遠遠超過申請助學金時的些許影響。

五、如果孩子申請到獎學金，529計畫就用不上了

巴亞爾說，529計畫可用來買書、繳交食宿費用等，獎學金通常只負責學費。

六、若現在為孩子上大學存款，市場時機不好

市場不穩定的時候，民眾很怕投資失利，市場表現興隆的時候，很多人則擔心買在高點。專家說，現實狀況就是，何時進場投資無法預測，「開始儲蓄的最好時機，絕對就是現在」。